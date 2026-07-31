Corretora enfrenta júri popular quatro anos após morte de ciclista no ES

Quatro anos após a morte da modelo e ciclista Luísa da Silva Lopes, de 25 anos, a motorista denunciada pelo atropelamento enfrentará os jurados de Vitória a partir das 9 horas da próxima quarta-feira (5).





O júri popular deverá ser concluído na quinta-feira (6). Ao todo, nove testemunhas vão prestar depoimento e haverá ainda o interrogatório da ré.





A corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, 33 anos, responderá pelo crime de homicídio, com as qualificadoras de ter ocorrido em situação que representava perigo comum e realizada com recurso que dificultou a defesa da vítima. E também por embriaguez ao volante, segundo decisão da 1ª Vara Criminal de Vitória.





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Segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Adriana seguia em direção a Serra e trafegava em velocidade média de 72 km/hora na Avenida Dante Michelini, onde o limite máximo permitido é de 60 km/h.





O documento aponta que a corretora apresentava sinais de estar sob efeito de álcool e medicamentos controlados quando atingiu a jovem, no bairro Jardim da Penha, no momento em que a vítima iniciava a travessia na faixa de pedestres.





Com o impacto a jovem foi projetada a uma distância de 40 metros. Vídeo abaixo mostra o momento em que o acidente ocorreu:



