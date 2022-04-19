Vídeo: câmera flagrou acidente que terminou em morte de modelo em Vitória

Confira a nota na íntegra da Secretaria de Segurança Urbana de Vitória
"A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que a investigação é de responsabilidade da Polícia Civil. As imagens serão analisadas pela Perícia Criminal, que elaborará o laudo com as informações colhidas no local.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) acrescenta que, numa análise preliminar, no momento do acidente, a ciclista estava no canteiro da Avenida Dante Michelini e, ao atravessar fora da faixa de pedestres, foi atingida por um carro que seguia no sentido Serra, quando o semáforo estava aberto para a passagem de veículos. Não foi detectado um segundo veículo envolvido."
O QUE DIZ A DEFESA DA FAMÍLIA DA MODELO
Entenda o caso Luísa Lopes
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