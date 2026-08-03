Time capixaba conquista título inédito na Superliga C de vôlei e vai brigar pelo acesso

O Espírito Santo tem três participações na Superliga C Masculina, mas nunca avançou. Na feminina, este é o segundo ano consecutivo com pelo menos um representante. Em 2025, o Álvares Cabral/Capixaba Vôlei jogou o torneio, mas sem passar pela fase regional. Em seu primeiro ano na competição feminina, o ICVC conquistou a etapa sudeste com apenas um set perdido — na estreia contra o Paineiras-SP, dono da casa. Depois, venceu as outras três partidas por 3 sets a 0.





"O ICVC não é só um time de vôlei, é um clube para realizar sonhos. Eu falo isso sempre e é isso que estamos comemorando hoje. Esta conquista é resultado de um processo que começou lá atrás, há três anos, quando começamos a disputar a Superliga C, ainda só com a equipe masculina. Agora temos também a equipe feminina e estamos no caminho certo. Vamos com tudo para a etapa nacional, pois o vôlei capixaba merece essa oportunidade", comemora o coordenador do ICVC, o medalhista olímpico Fábio Luiz.



