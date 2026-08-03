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Time capixaba conquista título inédito na Superliga C de vôlei e vai brigar pelo acesso

O Instituto Capixaba Voleibol Clube (ICVC) venceu a fase regional sudeste da Superliga C com 100% de aproveitamento e se classificação para a fase nacional

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 15:34

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

03 ago 2026 às 15:34
ICVC conquista título inédito na Superliga C e vai brigar pelo acesso
@victoraznar

O Instituto Capixaba Voleibol Clube (ICVC) conquistou um feito inédito para o Espírito Santo, na tarde deste domingo (2), com o título da fase regional sudeste da Superliga C Feminina. A conquista veio com vitória por 3 sets a 0 (25/16, 25/21 e 2518) sobre o JF Vôlei-MG, no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo.


Campeão invicto, com quatro vitórias em quatro jogos, o ICVC avança agora para a fase nacional e vai brigar por vaga na Superliga B de 2027. "O que pesou pra gente fazer um bom campeonato foi a coletividade, somos muito companheiras. O time sempre prezou por fazer o melhor e uma jogar pela outra. Com isso, fomos nos destacando", comemorou a líbero Gabrielle, destaque da partida.


Campeão com apenas um set perdido


O Espírito Santo tem três participações na Superliga C Masculina, mas nunca avançou. Na feminina, este é o segundo ano consecutivo com pelo menos um representante. Em 2025, o Álvares Cabral/Capixaba Vôlei jogou o torneio, mas sem passar pela fase regional. Em seu primeiro ano na competição feminina, o ICVC conquistou a etapa sudeste com apenas um set perdido — na estreia contra o Paineiras-SP, dono da casa. Depois, venceu as outras três partidas por 3 sets a 0.


"O ICVC não é só um time de vôlei, é um clube para realizar sonhos. Eu falo isso sempre e é isso que estamos comemorando hoje. Esta conquista é resultado de um processo que começou lá atrás, há três anos, quando começamos a disputar a Superliga C, ainda só com a equipe masculina. Agora temos também a equipe feminina e estamos no caminho certo. Vamos com tudo para a etapa nacional, pois o vôlei capixaba merece essa oportunidade", comemora o coordenador do ICVC, o medalhista olímpico Fábio Luiz.


Entenda a Superliga C


A Superliga C tem 61 times de 22 estados na fase regional e vale quatro vagas para a próxima Superliga B. A etapa nacional da Superliga C será disputada em sede única e reunirá nove equipes no total: os cinco campeões das etapas regionais e os quatro times rebaixados da Superliga B da temporada 2025/2026.


Para a etapa nacional, ainda sem local e data definidos, estão classificados o ICVC (campeão sudeste), o Napoli-SC (campeão sul), e ainda Ascade-DF, Recife Vôlei-PE, Asa Alumínio Vôlei-SP e Londrina Vôlei-PR, que caíram na Superliga B. Até o próximo fim de semana, serão definidos os três times restantes, que sairão das regionais Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

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