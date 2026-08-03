Torta de frango: 3 receitas rápidas e ricas em proteínas para o lanche da tarde 

Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Distribua o recheio uniformemente e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 a 50 minutos, ou até a superfície ficar dourada e o centro firme. Aguarde cerca de 10 minutos antes de desenformar e sirva em seguida.