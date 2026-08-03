Uma mulher é agredida a cada 27 horas em bairro do ES; confira ranking da violência

Vinte anos após a criação da Lei Maria da Penha, alguns bairros do Espírito Santo continuam aparecendo repetidamente entre os locais com maior número de registros de violência contra a mulher. Levantamento realizado por A Gazeta com base em dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) mostra que Interlagos, em Linhares, liderou o ranking estadual de 2022 a 2024 e voltou a ocupar o primeiro lugar nos cinco primeiros meses de 2026.





De janeiro a maio deste ano, o bairro registrou 136 ocorrências, uma média de um caso a cada 27 horas. Em seguida, aparecem Vila Nova de Colares, na Serra (124); Guriri, em São Mateus (117); Jardim Camburi, em Vitória (113); e Bairro das Laranjeiras, também na Serra (109).





A análise da série histórica revela que a violência contra a mulher se mantém concentrada em alguns territórios do Estado. Além de Interlagos, bairros como Guriri, Jardim Camburi, Praia da Costa, Praia do Morro, Barra de Itapemirim, Feu Rosa e Bairro das Laranjeiras estão nas primeiras colocações em diferentes anos, indicando um padrão persistente de registros.





Apesar disso, a Gerência de Proteção à Mulher da Sesp afirma que os números não significam, necessariamente, que esses bairros sejam os mais violentos para as mulheres. Segundo a delegada Michelle Meira, diversos fatores influenciam as estatísticas, como o tamanho da população, a existência de equipamentos públicos especializados e, principalmente, a disposição das vítimas em denunciar.