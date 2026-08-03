Os órfãos do feminicídio e a reparação tardia do Estado

Os dados epidemiológicos da violência de gênero confirmam o caráter sistêmico do fenômeno. Conforme apontado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o Brasil registrou 1.571 vítimas de feminicídio em 2025, um incremento de 4% em relação ao período anterior, consolidando a estarrecedora média de quatro mulheres assassinadas por dia.





Por trás dessas estatísticas reside uma legião silenciosa de órfãos, cuja vulnerabilidade é brutalmente agravada pela perda súbita da principal provedora do lar e, frequentemente, pelo encarceramento ou suicídio do agressor.





A resposta legislativa consubstanciada na Lei nº 14.717/2023 busca endereçar essa lacuna de proteção social ao conceder um benefício assistencial temporário, no valor de um salário mínimo, destinado a menores de 18 anos em situação de miserabilidade. Todavia, o descompasso temporal de três anos entre a promulgação da lei e a sua efetiva regulamentação em 2026 expõe a morosidade burocrática em responder a emergências sociais consolidadas, submetendo os dependentes a um hiato de desamparo material em fase crucial do seu desenvolvimento biopsicossocial.





Sob a ótica da responsabilidade civil e da economia do setor público, a instituição da pensão assistencial evidencia uma dualidade categórica.





A primeira consiste no limite da reparação pecuniária, considerando que nenhum aporte de natureza financeira possui a capacidade de mensurar ou restaurar a devastação subjetiva, o trauma transgeracional e o luto interrompido que acometem os familiares das vítimas. O benefício mensal atua estritamente como um piso de sobrevivência biológica, distante de prover uma reparação integral pelos danos morais e existenciais sofridos.