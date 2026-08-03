A volta ao mundo de Arnaldinho Borgo em 365 dias

Em nova entrevista a este colunista no auge do “namoro” com Pazolini, Arnaldinho foi enfático no sentido de que ambos dividiriam o palanque na eleição estadual.

Transcrevo abaixo algumas linhas emblemáticas. Os grifos são meus:

Durante o processo eleitoral, vocês dois estarão do mesmo lado?

Sim. Nós estaremos do mesmo lado. De forma muito madura, nós sentamos, conversamos e alinhamos que temos as mesmas características, de sermos prefeitos inovadores, que fazem entregas que o povo deseja e que o Espírito Santo precisa disso: inovação, sustentabilidade e respeito ao nosso povo. E é isso que nós estamos trabalhando juntos, para que a gente possa construir o novo Espírito Santo.

Independentemente de posições, vocês estarão no mesmo palanque e na mesma coligação?

Com toda a certeza. [...]

Isso significa dizer, prefeito, que o senhor não apoiará a candidatura do vice-governador Ricardo Ferraço ao Governo do Estado? O senhor já pode descartar essa possibilidade?

Eu nunca declarei que estaria com ele. Respeito o posicionamento dele, assim como respeito todos os posicionamentos, porque é da democracia. Mas eu tenho um posicionamento também, e não é escondido de ninguém. Meu posicionamento, inclusive, foi colocado pelo governador Renato Casagrande, que me lançou também candidato ao Governo do Estado. Ele fez a escolha dele, eu fiz a minha escolha de tocar o meu projeto para eu ser pré-candidato e candidato ao Governo do Estado.

O PSDB estará com o Republicanos?

Olha, tudo indica que sim, mas nós estamos dialogando para que isso aconteça.

E vocês dois, tanto o senhor como o prefeito Lorenzo Pazolini, vão renunciar em abril?

Eu não posso falar pelo Pazolini, posso falar por mim: tudo indica que o dia 4 de abril seja o meu último dia na condição de prefeito de Vila Velha.

Se ele também renunciar, só um dos dois, em se mantendo esse projeto conjunto, poderá ser candidato a governador. Nesse caso, o senhor acredita que o prefeito de Vitória possa desistir, abrir mão em favor do senhor para apoiá-lo ao Governo do Estado?

Olha, o que eu posso te afirmar é que nós estamos conversando muito, dialogando muito, para que a gente possa chegar num consenso, para a gente construir esse Espírito Santo que todo o povo deseja. Por onde a gente anda, por onde a gente passa, a sociedade deseja renovação, mas uma renovação já comprovada. Igual à minha aqui em Vila Velha, com tantas entregas, da mesma forma que o Pazolini tem feito lá em Vitória. Ou seja, são duas gestões vitoriosas, duas gestões de resultado, de entregas, de planejamento, de organização. É o que o Estado deseja para dar continuidade a esses últimos 24 anos de bom governo.

E qual será o critério de escolha? Serão pesquisas de intenção de voto? É quem estiver melhor lá em julho?

Não dialogamos sobre critério, nem dialogamos o que cada um vai ser. Só temos a certeza de que nós estaremos caminhando juntos para que o Estado se transforme nesse novo Espírito Santo que a gente se vê debatendo com a sociedade.