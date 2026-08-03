Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Veja quem prestigiou a tradicional Expovinhos Vitória 2026
Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a tradicional Expovinhos Vitória 2026

16ª edição da feira de vinho do ES movimentou o Clube Álvares Cabral, nos dias 29 e 30 de julho

Publicado em 03 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

03 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Zé Olavo Médici e Vanderlei Martins organizadores da ExpoVinhos Vitória, Ricardo Ferraço, governador do ES e Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES
Zé Olavo Médici e Vanderlei Martins, os organizadores da ExpoVinhos Vitória, Ricardo Ferraço, governador do ES e Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES. Fabrício Saiter

Taças e bons encontros marcaram a 16ª edição da ExpoVinhos Vitória, que reuniu empresários, importadores, distribuidores e apreciadores da bebida no Clube Álvares Cabral. A mais antiga feira de vinhos do Brasil recebeu cerca de 3 mil visitantes nos dois dias do evento, mais de 1.400 rótulos de 16 países e cerca de 60 expositores. Muito além das degustações, o evento é uma das principais vitrines de negócios do setor, aproximando o varejo capixaba de produtores e marcas do mundo inteiro.

Queridos de RR
Ariosto Santos e Shirley Santos
Ariosto Santos e Shirley Santos: em tarde de festa de aniversário.  Cloves Louzada

Em Linhares

Ato Final em Debate

Linhares será a primeira cidade a receber a nova edição do projeto Ato Final em Debate, que volta a percorrer o Espírito Santo promovendo sessões gratuitas do documentário capixaba Ato Final, seguidas de debates sobre violência contra a mulher. A exibição acontece nesta terça-feira, 04 de agosto, no Ifes, e marca o início do circuito que passará por 12 municípios capixabas nos meses de agosto e setembro, com o patrocínio da EDP Brasil, com o objetivo de ampliar a reflexão sobre a violência de gênero por meio do cinema e do diálogo.

Férias 
Luisi Cabral, Lane Marianelli e Carlos Marianelli
Entre belas paisagens e momentos de lazer, Lane e Carlos Marianelli curtem férias na Europa. Na foto: Luisi Cabral, a mãe Lane Marianelli e Carlos Marianelli no Algarve, em Portugal. Arquivo pessoal

Em Colatina

Encontro empresarial

O presidente do Sindbares/Abrasel ES, Rodrigo Vervloet, convida empresários do setor para mais uma edição do Encontro Empresarial de Bares e Restaurantes, que será realizada no dia 10 de agosto, em Colatina. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o relacionamento entre os participantes, ampliar o networking e incentivar a troca de experiências sobre os principais desafios e oportunidades do mercado de alimentação fora do lar. O encontro acontece a partir das 18h, no Auditório do Espaço Gastronômico, localizado na Avenida Fidelis Ferrari, bairro Lacê, em Colatina.

Festa
Cristina Rasseli e Toni Caus
Cristina Rasseli e Toni Caus: em tarde de aniversário.  Cloves Louzada

Educação ambiental

Comércio sustentável

Além das escolas, bares e restaurantes da Grande Vitória também integram as ações do Programa de Educação Ambiental em Saneamento (PEAS), promovido pela Aegea. Os estabelecimentos receberão orientações sobre descarte adequado de resíduos e boas práticas que ajudam a proteger a rede de esgoto e os recursos hídricos, reforçando o papel do setor na sustentabilidade urbana.

Em São Paulo
A diretora-executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, e o Gerente de TI e E-commerce do grupo, Wermerson Pecigato
A diretora-executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, e o Gerente de TI e E-commerce do grupo, Wermerson Pecigato, estão em São Paulo participando do maior evento de E-commerce da América Latina, o E-Commerce Brasil. Por lá, conferem as inovações do setor a fim de aprimorar e trazer o que há de mais tecnológico para a operação de vendas online da Paris, que hoje atua em todo território nacional.  Divulgação

Veja Também 

Diogo Lopes, Sandra Fonseca, Liseta Fonseca e o governador do ES Ricardo Ferraço

Enólogo premiado de Portugal comanda jantar harmonizado em Vitória

Imagem de destaque

Capixabas prestigiam vernissage de Rembrandt em São Paulo

Imagem de destaque

Arraiá da Aldeia movimenta condomínio de Guarapari; veja fotos

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli Vinho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baixa libido: quando o desejo sexual pode ser um sinal do organismo
Imagem de destaque
Dia dos Pais: conheça o significado espiritual da figura paterna em nossa vida
Alunos podem participar de competição nacional do Senac
Senac-ES prorroga inscrições para cursos profissionais com bolsa de até R$ 600

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados