Veja quem prestigiou a tradicional Expovinhos Vitória 2026

A diretora-executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, e o Gerente de TI e E-commerce do grupo, Wermerson Pecigato, estão em São Paulo participando do maior evento de E-commerce da América Latina, o E-Commerce Brasil. Por lá, conferem as inovações do setor a fim de aprimorar e trazer o que há de mais tecnológico para a operação de vendas online da Paris, que hoje atua em todo território nacional.

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