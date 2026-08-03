Veja quem prestigiou a tradicional Expovinhos Vitória 2026

Taças e bons encontros marcaram a 16ª edição da ExpoVinhos Vitória, que reuniu empresários, importadores, distribuidores e apreciadores da bebida no Clube Álvares Cabral. A mais antiga feira de vinhos do Brasil recebeu cerca de 3 mil visitantes nos dois dias do evento, mais de 1.400 rótulos de 16 países e cerca de 60 expositores. Muito além das degustações, o evento é uma das principais vitrines de negócios do setor, aproximando o varejo capixaba de produtores e marcas do mundo inteiro.
Em Linhares
Ato Final em Debate
Linhares será a primeira cidade a receber a nova edição do projeto Ato Final em Debate, que volta a percorrer o Espírito Santo promovendo sessões gratuitas do documentário capixaba Ato Final, seguidas de debates sobre violência contra a mulher. A exibição acontece nesta terça-feira, 04 de agosto, no Ifes, e marca o início do circuito que passará por 12 municípios capixabas nos meses de agosto e setembro, com o patrocínio da EDP Brasil, com o objetivo de ampliar a reflexão sobre a violência de gênero por meio do cinema e do diálogo.
Em Colatina
Encontro empresarial
O presidente do Sindbares/Abrasel ES, Rodrigo Vervloet, convida empresários do setor para mais uma edição do Encontro Empresarial de Bares e Restaurantes, que será realizada no dia 10 de agosto, em Colatina. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o relacionamento entre os participantes, ampliar o networking e incentivar a troca de experiências sobre os principais desafios e oportunidades do mercado de alimentação fora do lar. O encontro acontece a partir das 18h, no Auditório do Espaço Gastronômico, localizado na Avenida Fidelis Ferrari, bairro Lacê, em Colatina.
Educação ambiental
Comércio sustentável
Além das escolas, bares e restaurantes da Grande Vitória também integram as ações do Programa de Educação Ambiental em Saneamento (PEAS), promovido pela Aegea. Os estabelecimentos receberão orientações sobre descarte adequado de resíduos e boas práticas que ajudam a proteger a rede de esgoto e os recursos hídricos, reforçando o papel do setor na sustentabilidade urbana.