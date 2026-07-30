Capixabas prestigiam vernissage de Rembrandt em São Paulo

Após cumprir temporada de sucesso em Vitória (ES), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro, reunindo mais de 235 mil visitantes, a exposição Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra, chegou a São Paulo, na Caixa Cultural, nesta terça-feira (28).
O vernissage, para convidados, contou com a presença de empresários capixabas, artistas, jornalistas, influenciadores e autoridades. Entre eles, a primeira-dama do Estado, a arquiteta Vivian Coser e o filho Arthur, o presidente da Medsênior Maely Coelho, o diretor da Biancogres, Jackson Ricardo Arceno Junior; além dos empresários Thiago Santos, Sidemar ACosta e Evandro Milet, que estava acompanhado de sua Raphaela.
Ainda de Vitória, o diretor artístico da exposição Marcelo Lages e a designer expográfica Rosa-Nina Liebermann também prestigiaram a chegada da mostra em São Paulo. A mostra foi trazida ao Brasil pela Premium, de Álvaro Moura, o anfitrião do vernissage.
O curador Luca Baroni, Diretor da Rete Museale Marche Nord, e o executivo e curador de arte italiano, Diego D'Ermoggine, vieram da Itália para a festa da arte. Quem também circulou pelo vernissage foi o arquiteto Marcelo Rosenbaum, que ficou famoso no quadro Lar Doce Lar, do programa global Caldeirão do Huck.
A mostra reúne 69 gravuras originais produzidas entre 1629 e 1665 por Rembrandt van Rijn (1606–1669) e acessível a todos os públicos, a mostra combina arte, tecnologia e experiência sensorial, com narrativa visual e ambientação inspirada no conceito de luz e sombra. A exposição tem entrada gratuita e fica em cartaz até setembro.
ES Fashion 2026
Moda na passarela
A partir desta quinta-feira (30), profissionais, estudantes e empresários da cadeia da moda se reúnem na segunda edição do ES Fashion, um dos principais eventos do setor no Espírito Santo, realizado na Praça do Papa, em Vitória, que vai até domingo (2). Na abertura do evento, às 20h30, A FAESA marcará presença pelo segundo ano consecutivo com um desfile que reunirá mais de 40 looks produzidos por estudantes de Design de Moda, o único do Estado. No ano em que celebra 25 anos de história do curso, instituição levará à passarela trabalhos de alunos do 4º e 5º períodos e formandos, que apresentarão coleções autorais desenvolvidas ao longo da graduação, evidenciando todo o potencial criativo da nova geração de profissionais da moda capixaba.
Solidariedade
Loja Vazia bate recorde
A 13ª edição da Loja Vazia, no Shopping Vitória, encerrou a campanha com um novo recorde de arrecadação. Ao todo, foram 63.044 peças de roupas, calçados e acessórios doadas pelo público, um crescimento de 45,6% em relação ao ano passado, quando foram contabilizados 43.292 itens. As doações foram destinadas a sete instituições do Espírito Santo (Afecc, Apae Vitória, FBPC, IJBS, Asilo dos Idosos, AAML, Amaes), contribuindo para a continuidade de projetos sociais desenvolvidos pelas entidades. O resultado reforça o alcance da iniciativa, que, em parceria com o Instituto Americo Buaiz (IAB), há 13 anos estimula a solidariedade e o reaproveitamento de peças que ganham novos destinos.
Em São Paulo
A diretora-executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, e o Gerente de TI e E-commerce do grupo, Wermerson Pecigato, estão em São Paulo participando do maior evento de E-commerce da América Latina, o E-Commerce Brasil. Por lá, conferem as inovações do setor a fim de aprimorar e trazer o que há de mais tecnológico para a operação de vendas online da Paris, que hoje atua em todo território nacional.
Em Castelo
A empresária Jaqueline Oliveira recebe empresários e lideranças no dia 13 de agosto, às 18h, para o coquetel de inauguração da RE/MAX Facility 2, em Castelo.
Em Linhares
A empresária Isabella Lira, ao lado dos sócios Caio Adrião e Victor Guedes, amplia sua atuação no setor de alimentação ao assumir a operação da Gelato Borelli de Linhares.
Arte e educação
A artista visual Ddaniela Aguilar participa do 1º Encontro de Pessoas Educadoras de Espaços Culturais do Espírito Santo, evento realizado pela Ufes em parceria com o Cais das Artes nos dias 30, 31 de julho e primeiro de agosto.
Nova experiência