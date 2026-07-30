Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Social
  • Capixabas prestigiam vernissage de Rembrandt em São Paulo
Renata Rasseli

Capixabas prestigiam vernissage de Rembrandt em São Paulo

A mostra do holandês, que já passou pelo Rio, Belo Horizonte e Vitória, foi aberta nesta terça-feira (27) para convidados, na Caixa Cultural São Paulo

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

30 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Alvaro Moura, Vivian Coser e o filho Arthur, e Maely Coelho
Alvaro Moura, a primeira-dama do ES Vivian Coser e o filho Arthur e o empresário Maely Coelho: na abertura da exposição de Rembrandt, em São Paulo.  Rodrigo Gavini

Após cumprir temporada de sucesso em Vitória (ES), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro,  reunindo mais de 235 mil visitantes, a  exposição Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra, chegou a São Paulo, na Caixa Cultural, nesta terça-feira (28)


O vernissage, para convidados, contou com a presença de empresários capixabas, artistas, jornalistas, influenciadores e autoridades. Entre eles, a  primeira-dama do Estado, a arquiteta Vivian Coser e o filho Arthur, o presidente da Medsênior Maely Coelho, o diretor da Biancogres, Jackson Ricardo Arceno Junior; além  dos empresários Thiago Santos, Sidemar ACosta e Evandro Milet, que estava acompanhado de sua Raphaela. 


Ainda de Vitória, o  diretor artístico da exposição Marcelo Lages e a designer expográfica Rosa-Nina Liebermann também prestigiaram a chegada da mostra em São Paulo. A mostra foi trazida ao Brasil pela Premium, de Álvaro Moura, o anfitrião do vernissage. 

O curador Luca Baroni, Diretor da Rete Museale Marche Nord,  e o executivo e curador de arte italiano, Diego D'Ermoggine, vieram da Itália para a festa da arte. Quem também circulou pelo vernissage foi o arquiteto Marcelo Rosenbaum, que ficou famoso no quadro Lar Doce Lar, do programa global Caldeirão do Huck.


A mostra reúne 69 gravuras originais produzidas entre 1629 e 1665 por Rembrandt van Rijn (1606–1669) e acessível a todos os públicos, a mostra combina arte, tecnologia e experiência sensorial, com narrativa visual e ambientação inspirada no conceito de luz e sombra. A exposição tem entrada gratuita e fica em cartaz até setembro.

Visita
Bruno Passoni, Max da Mata, Juliana Tommasi, Café Lindenberg, Bruno Chieppe e Gilvan Badke
O presidente da Associação dos Empresários de Vitória (Assevix), Bruno Chieppe, e os diretores Max da Mata, Juliana Tommasi e Gilvan Badke realizaram, nesta terça-feira (28), uma visita institucional à Rede Gazeta. O grupo foi recebido por Café Lindenberg e Bruno Passoni para um encontro voltado ao fortalecimento do relacionamento institucional e à troca de ideias sobre temas de interesse do setor produtivo capixaba. Divulgação

ES Fashion 2026

Moda na passarela

A partir desta quinta-feira (30), profissionais, estudantes e empresários da cadeia da moda se reúnem na segunda edição do ES Fashion, um dos principais eventos do setor no Espírito Santo, realizado na Praça do Papa, em Vitória, que vai até domingo (2). Na abertura do evento, às 20h30, A FAESA marcará presença pelo segundo ano consecutivo com um desfile que reunirá mais de 40 looks produzidos por estudantes de Design de Moda, o único do Estado. No ano em que celebra 25 anos de história do curso, instituição levará à passarela trabalhos de alunos do 4º e 5º períodos e formandos, que apresentarão coleções autorais desenvolvidas ao longo da graduação, evidenciando todo o potencial criativo da nova geração de profissionais da moda capixaba.

Casamento
Camila Giacomeli e Vitor Salume celebraram o casamento em uma cerimônia emocionante, cercados pelo carinho de amigos e familiares, em Domingos Martins
Camila Giacomeli e Vitor Salume celebraram o casamento em uma cerimônia emocionante, ao lado de amigos e familiares, em Domingos Martins. Divulgação

Solidariedade

Loja Vazia bate recorde

A 13ª edição da Loja Vazia, no Shopping Vitória, encerrou a campanha com um novo recorde de arrecadação. Ao todo, foram 63.044 peças de roupas, calçados e acessórios doadas pelo público, um crescimento de 45,6% em relação ao ano passado, quando foram contabilizados 43.292 itens. As doações foram destinadas a sete instituições do Espírito Santo (Afecc, Apae Vitória, FBPC, IJBS, Asilo dos Idosos, AAML, Amaes), contribuindo para a continuidade de projetos sociais desenvolvidos pelas entidades. O resultado reforça o alcance da iniciativa, que, em parceria com o Instituto Americo Buaiz (IAB), há 13 anos estimula a solidariedade e o reaproveitamento de peças que ganham novos destinos. 

Coquetel
José Luiz Nunes e Andressa Nunes, Maria Luiza Capdeville e José Luiz Nunes Júnior
José Luiz Nunes e Andressa Nunes, Maria Luiza Capdeville e José Luiz Nunes Júnior: entrega de empreendimento, no Parque das Castanheiras, em Vila Velha. Cloves Louzada

Em São Paulo

A diretora-executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, e o Gerente de TI e E-commerce do grupo, Wermerson Pecigato, estão em São Paulo participando do maior evento de E-commerce da América Latina, o E-Commerce Brasil. Por lá, conferem as inovações do setor a fim de aprimorar e trazer o que há de mais tecnológico para a operação de vendas online da Paris, que hoje atua em todo território nacional. 

Em Castelo


A empresária Jaqueline Oliveira recebe empresários e lideranças no dia 13 de agosto, às 18h, para o coquetel de inauguração da RE/MAX Facility 2, em Castelo.

Em Linhares

A empresária Isabella Lira, ao lado dos sócios Caio Adrião e Victor Guedes, amplia sua atuação no setor de alimentação ao assumir a operação da Gelato Borelli de Linhares. 


Arte e educação

A artista visual Ddaniela Aguilar participa do 1º Encontro de Pessoas Educadoras de Espaços Culturais do Espírito Santo, evento realizado pela Ufes em parceria com o Cais das Artes nos dias 30, 31 de julho e primeiro de agosto. 

Nova experiência 


A Morar Construtora traz ao Espírito Santo uma solução digital inédita: projetos de decoração 3D personalizados e 100% gratuitos para quem compra um imóvel ainda na planta. A iniciativa, fruto de uma parceria com uma proptech paulista, celebra os 45 anos da empresa e segue até esta sexta-feira (31). 
Batizado
Os pais Breno Guariento e Camila Braga no batizado da linda Olívia, na Igreja Santa Rita, Praia do Canto
Os pais Breno Guariento e Camila Braga no batizado da linda Olívia, na Igreja Santa Rita, Praia do Canto. Rhayanny Muniz

Veja Também 

Imagem de destaque

Arraiá da Aldeia movimenta condomínio de Guarapari; veja fotos

Grupo Águia Branca

Grupo do ES lança documentário para celebrar 80 anos

Alexandre Lourenço de Loyola e Brunella Faustini. Karina e Fabiano Pereira

Fabiano Pereira recebe em jantar comemorativo no Iate Clube do ES

Luciano Garcia, Willian Orletti, Janaina Orletti, Wagner Orletti, Alex Caetano, Rodrigo Leite, Alexandre Fontes, Lara Dias

Grupo do ES inaugura duas concessionárias de marca chinesa em Vitória e Vila Velha

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Coluna Social Coluna Renata Rasseli Arte Exposição
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mercado imobiliário da Serra se diversifica e atrai imóveis de médio e alto padrão
Coletor Augusto encontrou videogame no lixo e devolveu para os donos em Cachoeiro
Coletor de lixo encontra Playstation 5 e devolve à família em Cachoeiro
Sinalização para pedestres e ciclistas na nova Orla do Canal de Camburi
Canal de Camburi limita velocidade a 6 km/h para bikes e elétricos; entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados