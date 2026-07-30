Capixabas prestigiam vernissage de Rembrandt em São Paulo

Após cumprir temporada de sucesso em Vitória (ES), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro, reunindo mais de 235 mil visitantes, a exposição Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra, chegou a São Paulo, na Caixa Cultural, nesta terça-feira (28).





O vernissage, para convidados, contou com a presença de empresários capixabas, artistas, jornalistas, influenciadores e autoridades. Entre eles, a primeira-dama do Estado, a arquiteta Vivian Coser e o filho Arthur, o presidente da Medsênior Maely Coelho, o diretor da Biancogres, Jackson Ricardo Arceno Junior; além dos empresários Thiago Santos, Sidemar ACosta e Evandro Milet, que estava acompanhado de sua Raphaela.





Ainda de Vitória, o diretor artístico da exposição Marcelo Lages e a designer expográfica Rosa-Nina Liebermann também prestigiaram a chegada da mostra em São Paulo. A mostra foi trazida ao Brasil pela Premium, de Álvaro Moura, o anfitrião do vernissage.



O curador Luca Baroni, Diretor da Rete Museale Marche Nord, e o executivo e curador de arte italiano, Diego D'Ermoggine, vieram da Itália para a festa da arte. Quem também circulou pelo vernissage foi o arquiteto Marcelo Rosenbaum, que ficou famoso no quadro Lar Doce Lar, do programa global Caldeirão do Huck.





A mostra reúne 69 gravuras originais produzidas entre 1629 e 1665 por Rembrandt van Rijn (1606–1669) e acessível a todos os públicos, a mostra combina arte, tecnologia e experiência sensorial, com narrativa visual e ambientação inspirada no conceito de luz e sombra. A exposição tem entrada gratuita e fica em cartaz até setembro.