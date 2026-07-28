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Renata Rasseli

Grupo do ES lança documentário para celebrar 80 anos

O Grupo Águia Branca apresenta "Latitudes da Águia", na sexta-feira (31) para convidados no Cinemark do Shopping Vitória

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

28 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Latitudes da Águia, documentário sobre os 80 anos do Grupo Águia Branca
Latitudes da Águia é o nome do documentário sobre os 80 anos do Grupo Águia Branca, que será lançado no dia 31, para convidados, no Cinemark Shopping Vitória.  Divulgação

Como traduzir oito décadas de história sem se limitar a uma linha do tempo? Foi a partir dessa reflexão que nasceu "Latitudes da Águia", documentário produzido pelo Grupo Águia Branca como uma das principais ações em comemoração aos seus 80 anos. O filme estreia para convidados nesta sexta-feira (31), no Cinemark Shopping Vitória, na capital capixaba, e propõe um olhar sobre a trajetória da companhia a partir das pessoas que ajudaram a construir seu legado. O evento contará com a presença dos acionistas do grupo Águia Branca e do presidente da companhia, Kaumer Chieppe.


A narrativa do documentário dá voz a mais de 100 colaboradores que participam da construção de uma empresa que hoje atua nos segmentos de mobilidade, logística e comércio de veículos em todas as regiões do país.


O diretor do documentário, Gui Castor, explica que o título "Latitudes da Águia" faz referência não apenas à abrangência geográfica do Grupo, cuja presença extrapola as fronteiras do Espírito Santo, mas também à diversidade de histórias, experiências e conexões construídas ao longo de oito décadas de atuação.

Em São Paulo

Rembrandt em Sampa com sotaque capixaba

Exposição de Rembrandt chega ao ES com obras originais e entrada gratuita
Exposição de Rembrandt com 69 obras originais e entrada gratuita abre nesta quarta-feira (29), em São Paulo, e para convidados hoje Rodrigo Gavini

A exposição Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra, chega a São Paulo, na Caixa Cultural, a partir desta quarta-feira (29), após passar por Vitória (ES), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ). A mostra foi trazida ao Brasil pela Premium Comunicação Integrada de Marketing, sob o comando de Álvaro Moura. O vernissage, nesta quarta-feira (28), contará com convidados e  patrocinadores capixabas. O curador Luca Baroni, Diretor da Rete Museale Marche Nord, veio da Itália e já está no Brasil para participar do coquetel. Estarão por lá também Maely Coelho e Maely Coelho Filho, dupla da MedSênior, e Darks Cesar Casotti, diretor-presidente do Grupo Biancogres. Também na lista de convidados a primeira-dama do ES Vivian Coser, o presidente da Fecomércio-ES Idalberto Morto,  o ex-governador do ES Paulo Hartung e o consultor e ex-promotor do ES Marcelo Zenckner. RR também vai participar do vernissage. 

Inauguração

Os investidores Bruno Mafra e Bruno Peixoto e Leon Sayegh
Os investidores Bruno Mafra e Bruno Peixoto marcaram presença na inauguração da nova unidade Wellness Club em Divino Espírito Santo, Vila Velha. Na foto, com o diretor de Expansão da rede, Leon Sayegh. O espaço traz uma novidade exclusiva: a primeira Sala de Pose da rede, ambiente voltado a atletas e fisiculturistas para avaliarem o físico e acompanharem a evolução muscular. Cássio Renato

Em Pedra Azul

Além de apoiar o evento, a dermatologista Karina Mazzini marcará presença no Open Villaggio Verdi, realizado no condomínio onde também possui uma casa em Pedra Azul. Durante o torneio, os atletas contarão com um espaço de recuperação com massagistas especializadas no Método Renata França.


Arte e joia


Ivana Izoton e Paulo Künsch lançam coleção e exposição nesta terça-feira (28), na loja loja Ivana Izoton, no Pátio Praia, em Vitória.  As criações da dupla transitam entre o universo da escultura, das artes e da one of a kind jewelry. 

ES Fashion

A cerimonialista Roberta Lacerda, especializada em festas de 15 anos, estará nesta sexta (31) no ES Fashion, acompanhando de perto uma participação especial que une moda e universo teen. A influenciadora Helena Esteves, conhecida como Bibinha, será responsável por mostrar os bastidores do desfile da estilista Chris Trajano, realizado durante um dos maiores eventos de moda, estilo e experiência do Espírito Santo.

Inverno na Praia do Canto

A Praia do Canto segue com uma programação especial para os dias de inverno. O projeto Inverno na Praia, realizado pela Associação de Moradores da Praia do Canto com patrocínio da Nazca, reúne atividades culturais e de lazer em diferentes pontos do bairro, criando uma agenda de experiências para moradores e visitantes. A programação ocorre até 30 de julho, com ações que prometem levar ainda mais movimento às ruas e espaços do bairro. 

Lançamento

Fotografia em livro 

Marcelo Reis
O fotógrafo e pesquiador baiano Marcelo Reis. Gabriel Lordêllo

Tadeu Bianconi e Gabriel Lordello convidam para o lançamento do livro “Retratos sem retoques – Conversas sobre o FotoBahia”, do fotógrafo e pesquisador baiano Marcelo Reis, que celebra os 50 anos do FotoBahia. Projeto vencedor do Prêmio Marc Ferrez de Fotografia. Será nesta terça-feira (28), na Mosaico Fotogaleria, em Vitória. A publicação resgata a trajetória de um dos movimentos mais importantes da fotografia brasileira, com entrevistas, imagens e documentos históricos.

Em Manguinhos

Capoeira e inclusão social

Encontro Internacional ACAPOEIRA 2026
Encontro Internacional ACAPOEIRA 2026 Divulgação

A Vila de Manguinhos, na Serra, recebe de 30 de julho a 2 de agosto o Encontro Internacional ACAPOEIRA 2026, idealizado pelo Mestre Capixaba. Gratuito, o evento reúne capoeiristas do Brasil e do exterior em uma programação que celebra a capoeira e manifestações da cultura popular como Congo, Jongo, Caxambu, Ticumbi e Maculelê. A iniciativa também fortalece a inclusão social, com a participação de cerca de 200 crianças e adolescentes de projetos culturais do grupo ACAPOEIRA. A produtora cultural Christine Avelar destaca o papel do evento na formação das novas gerações, enquanto a parceira Morena Joffily ressalta o impacto positivo na economia e no turismo cultural de Manguinhos.

Veja Também 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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