Grupo do ES lança documentário para celebrar 80 anos

Como traduzir oito décadas de história sem se limitar a uma linha do tempo? Foi a partir dessa reflexão que nasceu "Latitudes da Águia", documentário produzido pelo Grupo Águia Branca como uma das principais ações em comemoração aos seus 80 anos. O filme estreia para convidados nesta sexta-feira (31), no Cinemark Shopping Vitória, na capital capixaba, e propõe um olhar sobre a trajetória da companhia a partir das pessoas que ajudaram a construir seu legado. O evento contará com a presença dos acionistas do grupo Águia Branca e do presidente da companhia, Kaumer Chieppe.





A narrativa do documentário dá voz a mais de 100 colaboradores que participam da construção de uma empresa que hoje atua nos segmentos de mobilidade, logística e comércio de veículos em todas as regiões do país.





O diretor do documentário, Gui Castor, explica que o título "Latitudes da Águia" faz referência não apenas à abrangência geográfica do Grupo, cuja presença extrapola as fronteiras do Espírito Santo, mas também à diversidade de histórias, experiências e conexões construídas ao longo de oito décadas de atuação.