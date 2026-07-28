Grupo do ES lança documentário para celebrar 80 anos

Como traduzir oito décadas de história sem se limitar a uma linha do tempo? Foi a partir dessa reflexão que nasceu "Latitudes da Águia", documentário produzido pelo Grupo Águia Branca como uma das principais ações em comemoração aos seus 80 anos. O filme estreia para convidados nesta sexta-feira (31), no Cinemark Shopping Vitória, na capital capixaba, e propõe um olhar sobre a trajetória da companhia a partir das pessoas que ajudaram a construir seu legado. O evento contará com a presença dos acionistas do grupo Águia Branca e do presidente da companhia, Kaumer Chieppe.
A narrativa do documentário dá voz a mais de 100 colaboradores que participam da construção de uma empresa que hoje atua nos segmentos de mobilidade, logística e comércio de veículos em todas as regiões do país.
O diretor do documentário, Gui Castor, explica que o título "Latitudes da Águia" faz referência não apenas à abrangência geográfica do Grupo, cuja presença extrapola as fronteiras do Espírito Santo, mas também à diversidade de histórias, experiências e conexões construídas ao longo de oito décadas de atuação.
Em São Paulo
Rembrandt em Sampa com sotaque capixaba
A exposição Rembrandt – O Mestre da Luz e da Sombra, chega a São Paulo, na Caixa Cultural, a partir desta quarta-feira (29), após passar por Vitória (ES), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ). A mostra foi trazida ao Brasil pela Premium Comunicação Integrada de Marketing, sob o comando de Álvaro Moura. O vernissage, nesta quarta-feira (28), contará com convidados e patrocinadores capixabas. O curador Luca Baroni, Diretor da Rete Museale Marche Nord, veio da Itália e já está no Brasil para participar do coquetel. Estarão por lá também Maely Coelho e Maely Coelho Filho, dupla da MedSênior, e Darks Cesar Casotti, diretor-presidente do Grupo Biancogres. Também na lista de convidados a primeira-dama do ES Vivian Coser, o presidente da Fecomércio-ES Idalberto Morto, o ex-governador do ES Paulo Hartung e o consultor e ex-promotor do ES Marcelo Zenckner. RR também vai participar do vernissage.
Inauguração
Em Pedra Azul
Além de apoiar o evento, a dermatologista Karina Mazzini marcará presença no Open Villaggio Verdi, realizado no condomínio onde também possui uma casa em Pedra Azul. Durante o torneio, os atletas contarão com um espaço de recuperação com massagistas especializadas no Método Renata França.
Arte e joia
Ivana Izoton e Paulo Künsch lançam coleção e exposição nesta terça-feira (28), na loja loja Ivana Izoton, no Pátio Praia, em Vitória. As criações da dupla transitam entre o universo da escultura, das artes e da one of a kind jewelry.
ES Fashion
A cerimonialista Roberta Lacerda, especializada em festas de 15 anos, estará nesta sexta (31) no ES Fashion, acompanhando de perto uma participação especial que une moda e universo teen. A influenciadora Helena Esteves, conhecida como Bibinha, será responsável por mostrar os bastidores do desfile da estilista Chris Trajano, realizado durante um dos maiores eventos de moda, estilo e experiência do Espírito Santo.
Inverno na Praia do Canto
A Praia do Canto segue com uma programação especial para os dias de inverno. O projeto Inverno na Praia, realizado pela Associação de Moradores da Praia do Canto com patrocínio da Nazca, reúne atividades culturais e de lazer em diferentes pontos do bairro, criando uma agenda de experiências para moradores e visitantes. A programação ocorre até 30 de julho, com ações que prometem levar ainda mais movimento às ruas e espaços do bairro.
Lançamento
Fotografia em livro
Tadeu Bianconi e Gabriel Lordello convidam para o lançamento do livro “Retratos sem retoques – Conversas sobre o FotoBahia”, do fotógrafo e pesquisador baiano Marcelo Reis, que celebra os 50 anos do FotoBahia. Projeto vencedor do Prêmio Marc Ferrez de Fotografia. Será nesta terça-feira (28), na Mosaico Fotogaleria, em Vitória. A publicação resgata a trajetória de um dos movimentos mais importantes da fotografia brasileira, com entrevistas, imagens e documentos históricos.
Em Manguinhos
Capoeira e inclusão social
A Vila de Manguinhos, na Serra, recebe de 30 de julho a 2 de agosto o Encontro Internacional ACAPOEIRA 2026, idealizado pelo Mestre Capixaba. Gratuito, o evento reúne capoeiristas do Brasil e do exterior em uma programação que celebra a capoeira e manifestações da cultura popular como Congo, Jongo, Caxambu, Ticumbi e Maculelê. A iniciativa também fortalece a inclusão social, com a participação de cerca de 200 crianças e adolescentes de projetos culturais do grupo ACAPOEIRA. A produtora cultural Christine Avelar destaca o papel do evento na formação das novas gerações, enquanto a parceira Morena Joffily ressalta o impacto positivo na economia e no turismo cultural de Manguinhos.
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