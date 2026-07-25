Grupo do ES inaugura duas concessionárias de marca chinesa em Vitória e Vila Velha

Arte em Vix



Cris Locatelli e a Matias Brotas promovem, no dia 28 de agosto, às 18h, um talk com os artistas Rosana Paste e Lincoln Dias, além da galerista Lara Brotas, na CasaCor ES 2026. O talk será realizado no ambiente Living Maria e vai explorar a relação entre arte, arquitetura e criação contemporânea.





Arte no Rio





E por falar em Matias Brotas, a galeria vai representar o ES na edição 2026 da ArtRio, uma das mais relevantes feiras de arte da América Latina. O evento acontece de 16 a 20 de setembro, na Marina da Glória. A galeria de Sandra Matias e Lara Brotas participa do programa PANORAMA, onde estão galerias com atuação estabelecida no mercado de arte moderna e contemporânea.





Em Vila Velha



Sob a presidência de Éder Lemke, a Associação Empresarial de Vila Velha (Assevila) realiza, no dia 31 de julho, o Conecta Assevila, encontro que reunirá associados e mantenedores na CDL Vila Velha para fortalecer conexões, apresentar ações da entidade e ampliar o relacionamento entre empresas.



Cinema



Eduardo Marin segue para o Rio de Janeiro neste fim de semana para viver um momento decisivo em sua carreira artística. O modelo capixaba participa das gravações do filme "Quintas de Sol", atividade que encerra o curso de Interpretação para TV e Cinema da Escola de Arte Dramática Studio de Atores. O longa, que será disponibilizado no YouTube, representa a conclusão da formação e amplia sua experiência no universo da atuação.