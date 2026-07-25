Grupo do ES inaugura duas concessionárias de marca chinesa em Vitória e Vila Velha

O Grupo Orletti inaugurou duas concessionárias Orvel Geely. As novas lojas estão localizadas em Vitória, na Reta da Penha, e em Vila Velha, na avenida Carlos Lindenberg.
No coquetel realizado na noite de quarta-feira (22), em Vitória, clientes, imprensa e influencers foram recepcionados pelo CEO do Grupo Wagner Orletti e por Luciano Garcia, diretor comercial da Orvel Geely. O evento foi prestigiado com a presença dos representantes da marca no país, Alex Caetano, Head de Vendas e Rede da Geely no Brasil; Rodrigo Leite, Head de Relações Públicas e Comunicação da Geely no Brasil e Lara Dias, Trade de Marketing.
Na manhã de quinta-feira (23), em Vila Velha, os convidados foram recebidos com um café da manhã especial com a presença do CEO do Grupo Orletti, o diretor comercial da Orvel e os representantes da marca no Brasil.
Em São Paulo
Pré-estreia
Café capixaba no cinema
A tradição e as histórias do café capixaba vão ganhar a tela do cinema em grande estilo. No dia 7 de agosto, o Cine Jardins, em Vitória, recebe a pré-estreia da segunda temporada de Além da Xícara, produção da TERRAFÉ que homenageia famílias do Caparaó responsáveis por alguns dos cafés especiais mais premiados do Brasil. Em uma narrativa com linguagem cinematográfica, a obra revela paisagens, tradição e a trajetória das famílias Lacerda, do Sítio Cordilheiras e Protázio, produtores que colecionam reconhecimentos no Coffee of The Year, o principal concurso nacional de cafés especiais do Brasil. A sessão exclusiva para convidados promete reunir nomes ligados ao universo do café, do audiovisual e do empreendedorismo capixaba em uma noite dedicada às origens da bebida que conquistou o mundo.
Em Pinheiros (ES)
ONG capixaba
Instituto Ponte anuncia maior turma de sua história
O Instituto Ponte abriu 2026 com seu maior feito: 141 jovens selecionados no processo seletivo, a maior turma em toda a história da ONG. Para chegar até esse número, foram 2.375 inscritos de 24 estados, quatro meses de seleção e sete etapas eliminatórias. Com os aprovados, o Instituto ultrapassa a marca de 568 alunos atendidos simultaneamente, distribuídos em 19 estados e nas cinco regiões do país. Um recorde que, para cada família envolvida, tem nome e endereço.
Na Ilha do Boi
Arte em Vix
Cris Locatelli e a Matias Brotas promovem, no dia 28 de agosto, às 18h, um talk com os artistas Rosana Paste e Lincoln Dias, além da galerista Lara Brotas, na CasaCor ES 2026. O talk será realizado no ambiente Living Maria e vai explorar a relação entre arte, arquitetura e criação contemporânea.
Arte no Rio
E por falar em Matias Brotas, a galeria vai representar o ES na edição 2026 da ArtRio, uma das mais relevantes feiras de arte da América Latina. O evento acontece de 16 a 20 de setembro, na Marina da Glória. A galeria de Sandra Matias e Lara Brotas participa do programa PANORAMA, onde estão galerias com atuação estabelecida no mercado de arte moderna e contemporânea.
Em Vila Velha
Sob a presidência de Éder Lemke, a Associação Empresarial de Vila Velha (Assevila) realiza, no dia 31 de julho, o Conecta Assevila, encontro que reunirá associados e mantenedores na CDL Vila Velha para fortalecer conexões, apresentar ações da entidade e ampliar o relacionamento entre empresas.
Cinema
Eduardo Marin segue para o Rio de Janeiro neste fim de semana para viver um momento decisivo em sua carreira artística. O modelo capixaba participa das gravações do filme "Quintas de Sol", atividade que encerra o curso de Interpretação para TV e Cinema da Escola de Arte Dramática Studio de Atores. O longa, que será disponibilizado no YouTube, representa a conclusão da formação e amplia sua experiência no universo da atuação.
Conexões
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