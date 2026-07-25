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Renata Rasseli

Grupo do ES inaugura duas concessionárias de marca chinesa em Vitória e Vila Velha

O Grupo Orletti inaugurou duas concessionárias Orvel Geely, em Vitória e Vila Velha

Publicado em 25 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

25 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Luciano Garcia, Willian Orletti, Janaina Orletti, Wagner Orletti, Alex Caetano, Rodrigo Leite, Alexandre Fontes, Lara Dias
Luciano Garcia, Willian Orletti, Janaina Orletti, Wagner Orletti, Alex Caetano, Rodrigo Leite, Alexandre Fontes, Lara Dias: na nova Orvel Geely.  Larissa Vedoato

O Grupo Orletti inaugurou duas concessionárias Orvel Geely. As novas lojas estão localizadas em Vitória, na Reta da Penha, e em Vila Velha, na avenida Carlos  Lindenberg.

No coquetel realizado na noite de quarta-feira (22), em Vitória, clientes, imprensa e influencers foram recepcionados pelo CEO do Grupo Wagner Orletti e por Luciano Garcia, diretor comercial da Orvel Geely.  O evento foi prestigiado com a presença dos representantes da marca no país, Alex Caetano, Head de Vendas e Rede da Geely no Brasil;  Rodrigo Leite, Head de Relações Públicas  e  Comunicação da Geely no Brasil e Lara Dias, Trade de Marketing.

Na manhã de quinta-feira (23), em Vila Velha, os convidados foram recebidos com um café da manhã especial com a presença do CEO do Grupo Orletti, o diretor  comercial da Orvel e os representantes da marca no Brasil.

Em São Paulo

O jornalista da Gazeta Abdo Filho com a líder da XP no ES Cecilia Perini na EXPERT XP
Encontro capixaba em terras paulistas: o jornalista Abdo Filho e Cecília Perini, líder da XP no ES, se reuniram durante a Expert XP 2026, em São Paulo. A executiva e o jornalista da Rede Gazeta aproveitaram a ocasião para trocar experiências sobre o cenário econômico e os movimentos do mercado financeiro. Divulgação

Pré-estreia

Café capixaba no cinema

A tradição e as histórias do café capixaba vão ganhar a tela do cinema em grande estilo. No dia 7 de agosto, o Cine Jardins, em Vitória, recebe a pré-estreia da segunda temporada de Além da Xícara, produção da TERRAFÉ que homenageia famílias do Caparaó responsáveis por alguns dos cafés especiais mais premiados do Brasil. Em uma narrativa com linguagem cinematográfica, a obra revela paisagens, tradição e a trajetória das famílias Lacerda, do Sítio Cordilheiras e Protázio, produtores que colecionam reconhecimentos no Coffee of The Year, o principal concurso nacional de cafés especiais do Brasil. A sessão exclusiva para convidados promete reunir nomes ligados ao universo do café, do audiovisual e do empreendedorismo capixaba em uma noite dedicada às origens da bebida que conquistou o mundo.

Em Pinheiros (ES)

Marcos Batista e Leandro Vicentini
A Lotes CBL promoveu o lançamento do loteamento inédito em Pinheiros. O evento para convidados e formadores de opinião foi realizado no Jantorno Plaza Hotel. Na foto, o diretor executivo da CBL Marcos Batista e o Leandro Vicentini, head de Marketing. 
 Divulgação

ONG capixaba

Instituto Ponte anuncia maior turma de sua história

O Instituto Ponte abriu 2026 com seu maior feito: 141 jovens selecionados no processo seletivo, a maior turma em toda a história da ONG. Para chegar até esse número, foram 2.375 inscritos de 24 estados, quatro meses de seleção e sete etapas eliminatórias. Com os aprovados, o Instituto ultrapassa a marca de 568 alunos atendidos simultaneamente, distribuídos em 19 estados e nas cinco regiões do país. Um recorde que, para cada família envolvida, tem nome e endereço.

Na Ilha do Boi

Executiva de Contas Carla Roberta e o Analista de Eventos Gabriel Tostes entre Vera Holtz
Um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, a atriz Vera Holtz esteve em Vitória para participar da 33ª edição do Festival de Cinema de Vitória. Pela primeira vez no evento, ela integrou a homenagem à atriz Camila Morgado, entregando o tradicional Troféu Vitória durante a cerimônia de abertura. A atriz se hospedou no Hotel Senac Ilha do Boi, onde foi recepcionada pela executiva Carla Roberta e pelo analista de Eventos Gabriel Tostes. Divulgação

Arte em Vix


Cris Locatelli e a Matias Brotas promovem, no dia 28 de agosto, às 18h, um talk com os artistas Rosana Paste e Lincoln Dias, além da galerista Lara Brotas, na CasaCor ES 2026. O talk será realizado no ambiente Living Maria e vai explorar a relação entre arte, arquitetura e criação contemporânea. 


Arte no Rio


E por falar em Matias Brotas, a galeria vai representar o ES na edição 2026 da ArtRio, uma das mais relevantes feiras de arte da América Latina. O evento acontece de 16 a 20 de setembro, na Marina da Glória. A galeria de Sandra Matias e Lara Brotas participa do programa PANORAMA, onde estão galerias com atuação estabelecida no mercado de arte moderna e contemporânea.


Em Vila Velha

Sob a presidência de Éder Lemke, a Associação Empresarial de Vila Velha (Assevila) realiza, no dia 31 de julho, o Conecta Assevila, encontro que reunirá associados e mantenedores na CDL Vila Velha para fortalecer conexões, apresentar ações da entidade e ampliar o relacionamento entre empresas.

Cinema

Eduardo Marin segue para o Rio de Janeiro neste fim de semana para viver um momento decisivo em sua carreira artística. O modelo capixaba participa das gravações do filme "Quintas de Sol", atividade que encerra o curso de Interpretação para TV e Cinema da Escola de Arte Dramática Studio de Atores. O longa, que será disponibilizado no YouTube, representa a conclusão da formação e amplia sua experiência no universo da atuação.

Conexões 

Marcela Raizer e Denise Gonçalo, CEO da Dubai Connect Group, durante o Conexões Internacionais em Vitória, realizado na capital capixaba
Marcela Raizer e Denise Gonçalo, CEO da Dubai Connect Group, durante o Conexões Internacionais em Vitória, realizado na capital capixaba. Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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