Camila Morgado é homenageada no 33º Festival de Cinema de Vitória; veja como foi a festa

Ao celebrar seus 51 anos de idade e 34 de carreira no 33º Festival de Cinema de Vitória, Camila Morgado fez um discurso potente sobre a relevância e o impacto do setor cultural no país. "A arte é como um antídoto contra a desumanização. Para mim é uma grande alegria receber esse prêmio nesse festival que enaltece o cinema nacional e capixaba", destacou a atriz ao receber o Troféu Vitória e Caderno do Homenageado, assinado pelos jornalistas Leonardo Vais e Paulo Gois, das mãos da amiga de longa data Vera Holtz, que participou do Festival pela primeira vez.





No palco do evento, que conta com o patrocínio da Petrobras e da Vale e com o copatrocínio do Banestes, através da Lei Rouanet, Vera Holtz relembrou com carinho a parceria das duas que começou há 14 anos, na peça “Palácio do Fim”, e com bom humor o tempo de gravações de O Rebu em Buenos Aires. "Vocês imaginam o que é um elenco inteiro, a equipe técnica inteira durante seis meses em Buenos Aires Fotos comprometedoras, tá?”, confidenciou aos risos.

Das mãos de Lucia Caus, diretora do 33º Festival de Cinema de Vitória, Camila recebeu uma joia exclusiva, assinada por Carla Buaiz: um par de brincos com franjas em ouro branco, cravejados de diamantes. Bastante emocionada com a homenagem, Camila Morgado destacou a importância da cultura. "Eu sou uma mulher do trabalho. Eu amo o que eu faço, amo ser atriz. E no nosso mundo de hoje, a arte é um antídoto contra a desumanização. Para mim é uma grande alegria, receber esse prêmio nesse festival que enaltece o cinema nacional e o cinema capixaba. Muito obrigada, muito, muito, muito, muito obrigada, Festival de Vitória”.