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Renata Rasseli

Camila Morgado é homenageada no 33º Festival de Cinema de Vitória; veja como foi a festa

A atriz recebeu o Troféu Vitória e Caderno do Homenageado, assinado pelos jornalistas Leonardo Vais e Paulo Gois, das mãos da amiga Vera Holtz, nesta segunda-feira (20), no Sesc Glória

Publicado em 22 de Julho de 2026 às 04:00

Publicado em 

22 jul 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Homenagem a Camila Morgado na 3ª noite do 33º Festival de Cinema de Vitória
Camila Morgado: receber esse prêmio enaltece o cinema nacional e o cinema capixaba.  Melina Furlan, Sérgio Cardoso, Vikki Dessaune/Festival de Vitória

Ao celebrar seus 51 anos de idade e 34 de carreira no 33º Festival de Cinema de Vitória, Camila Morgado fez um discurso potente sobre a relevância e o impacto do setor cultural no país. "A arte é como um antídoto contra a desumanização. Para mim é uma grande alegria receber esse prêmio nesse festival que enaltece o cinema nacional e capixaba", destacou a atriz ao receber o Troféu Vitória e Caderno do Homenageado, assinado pelos jornalistas Leonardo Vais e Paulo Gois, das mãos da amiga de longa data Vera Holtz, que participou do Festival pela primeira vez.


No palco do evento, que conta com o patrocínio da Petrobras e da Vale e com o copatrocínio do Banestes, através da Lei Rouanet, Vera Holtz relembrou com carinho a parceria das duas que começou há 14 anos, na peça “Palácio do Fim”, e com bom humor o tempo de gravações de O Rebu em Buenos Aires. "Vocês imaginam o que é um elenco inteiro, a equipe técnica inteira durante seis meses em Buenos Aires Fotos comprometedoras, tá?”, confidenciou aos risos.

 

Das mãos de Lucia Caus, diretora do 33º Festival de Cinema de Vitória, Camila recebeu uma joia exclusiva, assinada por Carla Buaiz: um par de brincos com franjas em ouro branco, cravejados de diamantes. Bastante emocionada com a homenagem, Camila Morgado destacou a importância da cultura. "Eu sou uma mulher do trabalho. Eu amo o que eu faço, amo ser atriz. E no nosso mundo de hoje, a arte é um antídoto contra a desumanização. Para mim é uma grande alegria, receber esse prêmio nesse festival que enaltece o cinema nacional e o cinema capixaba. Muito obrigada, muito, muito, muito, muito obrigada, Festival de Vitória”.

Saúde na escola

Larissa de Sousa, Luiza Nogueira e Danielen Rossi
A médica Larissa de Sousa, à frente do espaço de saúde Vidah Kids, comandou uma ação exclusiva direcionado ao corpo docente na escola Alphabetz, na Enseada do Suá. Ao lado de Larissa, a psicóloga Danielen Rossi — integrante do corpo clínico da Vidah Kids — compartilhou insights valiosos sobre saúde e controle emocional no ambiente escolar. Na foto, a médica Larissa de Sousa, a assistente pedagógica Luiza Nogueira e a psicóloga Danielen Rossi celebram o sucesso da tarde de conexões e cuidado. Vidah Kids

Em Vitória

Vital e turismo

Muito além dos trios elétricos, o Vital 2026 também promete aquecer o turismo no Espírito Santo. Marcado para os dias 10 e 11 de outubro, no Sambódromo de Vitória, o maior carnaval fora de época do Sudeste tem expectativa de movimentar cerca de R$ 60 milhões na economia capixaba e atrair mais de 5 mil turistas durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. A edição deve receber visitantes de todos os estados brasileiros e também turistas internacionais. Nos últimos anos, o evento vem registrando a presença de foliões dos Estados Unidos e de países da Europa. A expectativa é de forte impacto em setores como hotelaria, bares, restaurantes, comércio, transporte e serviços, fortalecendo o Espírito Santo como destino de grandes eventos.

Liderança feminina

Sandra Kwak; vice-presidente da Cindes; Alline Zanoni, superintendente do Sebrae; Flávia Santos, executiva e gerente do Cindes;; e Erica Neves, presidente da OAB-ES
A presidente da OAB-ES, Erica Neves, participou do na terça-feira (20) do evento ala Feminina 2026 – Mulheres que Movem Negócios, Carreiras e o Futuro, realizado em Vitória. Convidada para o painel de abertura, ela debateu os desafios da liderança feminina e a presença das mulheres em espaços de decisão, ao lado de outras lideranças capixabas. O encontro reuniu empresárias, executivas e representantes de diferentes setores para discutir carreira, inovação e empreendedorismo feminino. Na foto: Sandra Kwak; vice-presidente da Cindes; Alline Zanoni, superintendente do Sebrae; Flávia Santos, executiva e gerente do Cindes;; e Erica Neves, presidente da OAB-ES. Divulgação
Mercado imobiliário

Imóveis usados voltam ao radar

Com os juros do financiamento imobiliário ainda elevados, os imóveis usados têm atraído cada vez mais compradores. A possibilidade de mudança imediata, a negociação direta com os proprietários e a localização em bairros já consolidados estão entre os fatores que impulsionam esse movimento no mercado. Segundo o diretor da Gava Crédito Imobiliário e da Ademi-ES, Ricardo Gava, muitos consumidores passaram a avaliar com mais cautela o custo total da compra. “O imóvel usado permite que o comprador visualize exatamente o que está adquirindo e, em muitos casos, encontre condições mais favoráveis de negociação. É uma alternativa que voltou a ganhar força nos últimos meses”, afirma o especialista.

Mercado imobiliário

Ernani Assis (acionista da RE/MAX Brasil e ex-VP do Grupo ZAP), Aluisio Sarlo, Juliana Leão e Pedro Sarlo
Ernani Assis (acionista da RE/MAX Brasil e ex-VP do Grupo ZAP), Aluisio Sarlo, Juliana Leão e Pedro Sarlo: no  Encontro R3 da RE/MAX Espírito Santo, na Findes.  Cloves Louzada
Em São Paulo

Maely Coelho, presidente da MedSênior,vai participar da abertura da exposição "Rembrandt - o Mestre da Luz e da Sombra", no dia 28 de julho, na Caixa Cultural São Paulo. Atualmente, a  MedSênior atua em sete estados e no Distrito Federal. São Paulo é um dos estados que a operadora capixaba está presente.

Roda de conversa

A advogada criminalista e ex-secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, participa da 2ª Roda de Conversa promovida pela Procuradoria da Mulher da ASCAMVES em comemoração aos cinco anos da Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher , no dia 7 de agosto, às 8h, na sede da entidade, em Vitória.

Dia do Gaúcho

O empresário Ildo Steffen escolheu o dia 20 de setembro, data oficial do Dia do Gaúcho, para comandar a tradicional Churrascada Gaúcha que acontece das 10h às 16h, no Steffen Centro de Eventos. 

Dia dos Avós


Domingo (26) é o Dia dos Avós. O perfil dos avós tem se alterado a cada ano, devido aos  investimentos em bem-estar e longevidade. Com o aumento da expectativa de vida, aliado à redução da taxa de natalidade, também o perfil dos aposentados tem sido alterado. A advogada Juliana Pimentel, especialista em Direito do Idoso, afirma que tem sido cada vez maior o número de pessoas que continuam trabalhando depois de aposentadas, até mesmo, ajudando financeiramente filhos e netos.

Partiu, Paris

Marianne Assbu, Ana Paula Nascif e Marina Giuberti
Marianne Assbu, Ana Paula Nascif e Marina Giuberti: reunião para definir os preparativos para viagem de capixabas à Bienal de Veneza e ArtBasel Paris, que vai terminar com jantar no Divvino Paris, de Marina Giuberti, na capital francesa.  Divulgação

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Sônia Abelha celebra 70 anos com festa para família e amigas em Vitória

Natan Dias, Samira Pavesi , Vitor Burgo, Milena Almeida e Paulo Künsch

Exposição "A(s)cender" marca reinauguração do Centro Cultural Sesi em Vitória

Laila Nemer, Ligia Diniz, Graziela de Caroli, Janaína Pimentel

Festa marca avant-première da Casacor ES na Praia de Camburi

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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