Camila Morgado é homenageada no 33º Festival de Cinema de Vitória; veja como foi a festa

Ao celebrar seus 51 anos de idade e 34 de carreira no 33º Festival de Cinema de Vitória, Camila Morgado fez um discurso potente sobre a relevância e o impacto do setor cultural no país. "A arte é como um antídoto contra a desumanização. Para mim é uma grande alegria receber esse prêmio nesse festival que enaltece o cinema nacional e capixaba", destacou a atriz ao receber o Troféu Vitória e Caderno do Homenageado, assinado pelos jornalistas Leonardo Vais e Paulo Gois, das mãos da amiga de longa data Vera Holtz, que participou do Festival pela primeira vez.
No palco do evento, que conta com o patrocínio da Petrobras e da Vale e com o copatrocínio do Banestes, através da Lei Rouanet, Vera Holtz relembrou com carinho a parceria das duas que começou há 14 anos, na peça “Palácio do Fim”, e com bom humor o tempo de gravações de O Rebu em Buenos Aires. "Vocês imaginam o que é um elenco inteiro, a equipe técnica inteira durante seis meses em Buenos Aires Fotos comprometedoras, tá?”, confidenciou aos risos.
Das mãos de Lucia Caus, diretora do 33º Festival de Cinema de Vitória, Camila recebeu uma joia exclusiva, assinada por Carla Buaiz: um par de brincos com franjas em ouro branco, cravejados de diamantes. Bastante emocionada com a homenagem, Camila Morgado destacou a importância da cultura. "Eu sou uma mulher do trabalho. Eu amo o que eu faço, amo ser atriz. E no nosso mundo de hoje, a arte é um antídoto contra a desumanização. Para mim é uma grande alegria, receber esse prêmio nesse festival que enaltece o cinema nacional e o cinema capixaba. Muito obrigada, muito, muito, muito, muito obrigada, Festival de Vitória”.
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Imóveis usados voltam ao radar
Com os juros do financiamento imobiliário ainda elevados, os imóveis usados têm atraído cada vez mais compradores. A possibilidade de mudança imediata, a negociação direta com os proprietários e a localização em bairros já consolidados estão entre os fatores que impulsionam esse movimento no mercado. Segundo o diretor da Gava Crédito Imobiliário e da Ademi-ES, Ricardo Gava, muitos consumidores passaram a avaliar com mais cautela o custo total da compra. “O imóvel usado permite que o comprador visualize exatamente o que está adquirindo e, em muitos casos, encontre condições mais favoráveis de negociação. É uma alternativa que voltou a ganhar força nos últimos meses”, afirma o especialista.
Mercado imobiliário
Maely Coelho, presidente da MedSênior,vai participar da abertura da exposição "Rembrandt - o Mestre da Luz e da Sombra", no dia 28 de julho, na Caixa Cultural São Paulo. Atualmente, a MedSênior atua em sete estados e no Distrito Federal. São Paulo é um dos estados que a operadora capixaba está presente.
Dia dos Avós
Domingo (26) é o Dia dos Avós. O perfil dos avós tem se alterado a cada ano, devido aos investimentos em bem-estar e longevidade. Com o aumento da expectativa de vida, aliado à redução da taxa de natalidade, também o perfil dos aposentados tem sido alterado. A advogada Juliana Pimentel, especialista em Direito do Idoso, afirma que tem sido cada vez maior o número de pessoas que continuam trabalhando depois de aposentadas, até mesmo, ajudando financeiramente filhos e netos.
Partiu, Paris
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