“É difícil aceitar que, dessa vez, sou eu”, revela Camila Morgado sobre homenagem no ES

Ser homenageada por uma trajetória construída ao longo de quase três décadas entre o teatro, a televisão e o cinema ainda parece difícil de assimilar para Camila Morgado. Homenageada Nacional do 33º Festival de Cinema de Vitória, a atriz recebe, nesta segunda-feira (20), o Troféu Vitória, em uma cerimônia no Teatro Glória, no Sesc Glória, no Centro da capital.





Antes de receber a homenagem, Camila conversou com HZ sobre a relação que mantém com o ofício e não escondeu a emoção ao falar sobre o reconhecimento.





"Para mim representa muita coisa, porque você ser homenageada pelo seu trabalho... Eu sou uma pessoa que me conheço através do trabalho, como atriz e através dos personagens. É até difícil falar porque eu sempre me emociono. Para mim, é a minha vida, a minha trajetória", afirmou.