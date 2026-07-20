33º Festival de Cinema de Vitória abre com festa e homenagem ao capixaba Rodrigo Aragão

O mestre do terror se emocionou: Rodrigo Aragão foi o grande Homenageado do 33º Festival de Cinema de Vitória, evento que conta com o patrocínio da Petrobras e da Vale e com o copatrocínio do Banestes, através da Lei Rouanet e realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte – IBCA.

Diretor, produtor e roteirista, Aragão recebeu o carinho do público na noite do último sábado (18), no Sesc Glória. “Ser homenageado na terra em que eu nasci, em que eu escolhi morar, escolhi trabalhar é muito especial. Aqui é o lugar mais importante do mundo pra mim. Estou muito emocionado nesse momento.”

A programação teve início na Sala da Palavra, no Sesc Glória, com a Coletiva de Imprensa e o lançamento do Caderno do Homenageado. Na sequência, no Teatro Sesc Glória, Aragão recebeu o abraço do público. Mayra Alárcon, produtora audiovisual e esposa do diretor, acompanhada dos filhos Ramiro e Alicia Margarida entregaram o Troféu Vitória, o Caderno do Homenageado e a joia Carla Buaiz.

“Fazer cinema no Brasil é uma grande roubada e não é um bom negócio. Mas é uma roubada maravilhosa. Se vocês forem apaixonados por isso, que vocês possam ter tanta felicidade como eu consegui fazendo filmes", disse um emocionado e bem-humorado, Rodrigo Aragão.

A noite seguiu com a competitiva da 15ª Mostra Foco Capixaba — exibindo os curtas Cinema, Poema e Gangrena, Superfície, Liberdade de Morar e Salve, Rainha! — e terminou com o longa carioca A Fabulosa Máquina do Tempo. Uma largada e tanto para um festival que já arrastou mais de 500 mil pessoas para as salas escuras ao longo de sua história. E ainda tem muito mais até o dia 25 de julho. Toda a programação do 33º Festival de Cinema de Vitória é gratuita e os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão.