Silvero Pereira retorna ao ES para apresentar o 33º Festival de Cinema de Vitória

Um dos artistas mais populares e queridos do Brasil, Silvero Pereira retorna ao Espírito Santo para apresentar a 33ª edição do Festival de Cinema de Vitória (FCV), que conta com patrocínio da Petrobras, da Vale e o copatrocínio do Banestes, através da Lei Rouanet .





Vencedor do Dança dos Famosos 2025 e campeão do Masked Singer Brasil 2024, o talentoso ator e diretor cearense segue em turnê pelo Brasil com o show Silvero Interpreta Belchior, que estreou em terras capixabas e foi idealizado em parceria com a produtora Lucia Caus, diretora do FCV.





O artista, premiado por sua atuação em Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, e que tem no currículo mais de uma dezena de filmes, de três novelas e mais de 30 espetáculos de teatro, prepara para o próximo ano um musical sobre um dos gêneros musicais mais amados do Brasil, o forró. Tem cheiro de sucesso no ar.