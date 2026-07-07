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Renata Rasseli

Silvero Pereira retorna ao ES para apresentar o 33º Festival de Cinema de Vitória

Vencedor do Dança dos Famosos 2025 e campeão do Masked Singer Brasil 2024, o talentoso ator e diretor cearense segue em turnê pelo Brasil com o show Silvero Interpreta Belchior

Publicado em 07 de Julho de 2026 às 13:41

Publicado em 

07 jul 2026 às 13:41
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Silvero Pereira
Silvero Pereira Divulgação

Um dos artistas mais populares e queridos do Brasil, Silvero Pereira retorna ao Espírito Santo para apresentar a 33ª edição do Festival de Cinema de Vitória (FCV), que conta com patrocínio da Petrobras, da Vale e o copatrocínio do Banestes, através da Lei Rouanet . 


Vencedor do Dança dos Famosos 2025 e campeão do Masked Singer Brasil 2024, o talentoso ator e diretor cearense segue em turnê pelo Brasil com o show Silvero Interpreta Belchior, que estreou em terras capixabas e foi idealizado em parceria com a produtora Lucia Caus, diretora do FCV. 


O artista, premiado por sua atuação em Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, e que tem no currículo mais de uma dezena de filmes, de três novelas e mais de 30 espetáculos de teatro, prepara para o próximo ano um musical sobre um dos gêneros musicais mais amados do Brasil, o forró. Tem cheiro de sucesso no ar.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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