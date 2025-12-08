Dança

Silvero Pereira é o campeão da Dança dos Famosos 2025

Dupla alcança quase pontuação máxima e leva o troféu da temporada. Final celebra 20 anos do quadro com recorde de notas e homenagens

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 09:18

Silvero Pereira é o campeão da Dança dos Famosos 2025 Crédito: Reprodução TV Globo

Após uma noite marcada por emoção, técnica e apresentações impecáveis, Silvero Pereira e Thais Sousa foram consagrados os grandes campeões da Dança dos Famosos 2025. A dupla fez história ao somar 159,8 pontos de um total possível de 160, conquistando avaliações altíssimas dos jurados técnicos e artísticos, da plateia e do público de casa. Wanessa e Diego Basílio ficaram com o segundo lugar, enquanto Manu Bahtidão e Heron Leal garantiram a terceira posição.

Em seu discurso de vitória, Silvero emocionou o público ao direcionar sua fala às pessoas que, como ele, vêm de realidades populares:

"Eu quero falar pra você brasileiro que vem do interior, que estudou em escola pública a vida inteira, você que é caboclo, você que é do axé: existe esperança. Porque de onde eu saí e de onde essa mulher (Thais) saiu da periferia, existe esperança pra gente conseguir vencer na vida. E eu não quero ser representação de ninguém, eu só quero ser referência. Quero ser referência pra todas as crianças da minha cidade, Mombaça (Ceará)."

A final, realizada ao vivo, celebrou também os 20 anos do quadro no ‘Domingão com Huck’, trazendo números especiais de valsa e samba, acompanhados por orquestra e por um bloco carnavalesco. No júri artístico, a bailarina Ingrid Silva e a apresentadora Tati Machado avaliaram as performances. Ingrid ainda emocionou a plateia ao dançar no palco ao som de “Fascinação”.

O programa reuniu ainda os artistas que passaram pela edição: Allan Souza Lima, Alvaro Xaro, Catia Fonseca, David Junior, Duda Santos, Fernanda Paes Leme, Gracyanne Barbosa, Luan Pereira, Lucas Leto, Nicole Bahls, Rodrigo Faro, Richarlyson e Tereza Seiblitz. Eles voltaram para celebrar a temporada e realizaram um número especial em um medley no ritmo Disco, que contou com a participação do apresentador Luciano Huck.

“O quadro Dança é um dos mais queridos do Domingão. Nesta temporada, um sentimento tomou conta: a amizade. Foi um elenco muito especial, e o nível aumenta a cada edição. Nossa missão é continuar levando entretenimento de qualidade aos brasileiros”, afirmou Luciano Huck.

A ‘Dança dos Famosos’ tem direção de Henrique Matias. Criado e produzido pelos Estúdios Globo, o ‘Domingão com Huck’ conta com apresentação de Luciano Huck, direção geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira, e direção de gênero de Monica Almeida.

