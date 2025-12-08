Mania capixaba

De Buda a caipirinha: conheça 10 gigantes do Espírito Santo

Seja nas comidas ou nas paisagens, mirar nas alturas já está virando tradição em terras capixabas; confira 10 exemplos

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10:27

Mania capixaba de coisas gigantes atrai turistas curiosos Crédito: Ricardo Medeiros/Festa da Cachaça/Festa de São João Batista

A mania capixaba de grandeza marca presença de Norte a Sul do Espírito Santo, seja em monumentos ou comemorações típicas. Nas comidas, aliás, fazem questão de se superar a cada ano, batendo os próprios recordes.

Mirar nas alturas já está virando tradição por aqui. Por isso, separamos 10 coisas gigantes que você precisa conhecer.

1. Buda de Ibiraçu

Localizado em Ibiraçu, no Norte do ES, a monumento foi inaugurado em 2021 e, desde então, recebe turistas de todo o Brasil. A estrutura é feita de ferro, aço e concreto, e pesa 350 toneladas. Na altura, chega aos 35 metros, sendo a segunda maior estátua de Buda no mundo.

Buda de Ibiraçu, localizado no Mosteiro Zen Budista, às margens da BR 101 Crédito: Ricardo Medeiros

2. Tombo da Polenta

O tradicional tombo na 'Festa da Polenta', em Venda Nova do Imigrante, encanta milhares de visitantes todos os anos. Cada tombo equivale a pouco mais de uma tonelada de polenta. Em 2025, foram produzidas 20 toneladas, distribuídas em cerca de 20 tombos. Um deles, inclusive, foi realizado pelo humorista Diogo Defante.

Tombo da Polenta em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Instagram @festadapolenta

3. Galinha de Santa Maria de Jetibá

Capital Nacional do Ovo, Santa Maria de Jetibá homenageou a avicultura com uma estátua enorme de uma galinha, inaugurada em 2020. O monumento foi feito pelo artista plástico Geruelson Chaves Rodrigues, utilizando fibra de vidro e cimento sintético. Ela possui 3,3 metros de altura e 2,96 de largura.

Galinha gigante em praça de Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação/Prefeitura de SMJ

4. Café de Brejetuba

Capital Estadual do Café Arábica, Brejetuba usa cerca de 500 quilos de pó de café, um coador gigante de 2,2 metros de diâmetro por 2,7 metros de altura e uma xícara com capacidade para 8.260 litros. A coagem acontece durante o 'Festival do Maior Café do Mundo' e, claro, o cafezinho é servido aos milhares de visitantes.

Coagem de café gigante foi realizada durante festa em Brejetuba Crédito: Divulgação/Prefeitura de Brejetuba

5. Fogueira de São João

As festas juninas de Rio Novo do Sul e de Marilândia estão competindo pela maior fogueira do Estado. Em 2024, a de Rio Novo, já tradicional, chegou a 26 metros de altura. Já em 2025, Marilândia montou pela primeira vez uma imponente fogueira com 27 metros. Será que chegamos a 28 em 2026?

Fogueiras de Rio Novo do Sul e de Marilândia, respectivamente Crédito: Divulgação/Festa de São João Batista

6. Caipirinha

Com vídeo que viralizou nas redes sociais, uma caipirinha de 1.250 litros foi feita em São Roque do Canaã. A mistura foi realizada com mais de 300 quilos de limão, 125 quilos de açúcar e 220 litros de cachaça branca. Os organizadores já prometem bater o recorde no próximo ano.

Caipirinha gigante em São Roque do Canaã Crédito: Divulgação/Festa da Cachaça

7. Tirolesas de Pancas

Localizado no Noroeste do ES, Pancas abriga o maior complexo de tirolesas da América Latina. O circuito é composto por duas tirolesas e possui 3 quilômetros de extensão — uma com aproximadamente 2.100 metros e outra com aproximadamente 900m.

O maior circuito de tirolesas da América Latina, em Pancas Crédito: Ramon Porto

8. Linguiça da Festa do Socol

Quantos metros tem essa linguiça? É essa pergunta que os visitantes da 'Festa do Socol' precisam responder, e acertar, para levar essa linguiça gigante para casa. Na edição de 2025, segunda a coordenação do evento, ela chegou a 27,51 metros de comprimento (e esse nem foi o recorde). A festa acontece em Venda Nova.

Festa do Socol em Alto Bananeiras, Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Festa do Socol

9. Terço da Festa da Penha

Tradição há 27 anos, a instalação do terço entre as palmeiras de 25 metros do Convento da Penha, em Vila Velha, marca o início da 'Festa da Penha'. Em 2025, o terço contou com 20 metros de comprimento, 50 quilos e 59 contas coloridas.

Terço gigante do Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

10. Moqueca

A nossa queridinha não podia faltar. Tradição em Conceição da Barra, no Norte do ES, a produção acontece no Festival da Moqueca, utilizando uma panela de barro feita sob medida pelas Paneleiras de Goiabeiras. A receita serve cerca de 2 mil pessoas e leva 600 quilos de peixe.

Moqueca gigante é atração de festival em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/PMCB

