Além do Buda: rota em Ibiraçu tem cafeterias, comida italiana e produção de mel

Inspirado no programa Destinos Capixabas, da TV Gazeta, HZ preparou um roteiro completo por este local que, para muita gente, é apenas de passagem

João Pimassoni Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 12:00

Prato do restaurante Casa do Nonno, em Ibiraçu, resgata tradições italianas Crédito: Carlos Palito

Quem passa pela BR-101, em Ibiraçu, geralmente se impressiona com o Buda Gigante que domina a paisagem. Mas o que poucos sabem é que, atrás dele, uma estrada escondida leva a uma rota repleta de encantos: restaurantes familiares, cafeterias, pousadas, pesque-pagues, floriculturas e até apiários. Lugares que carregam histórias de gerações e que, juntos, mostram que o interior capixaba tem muito mais a oferecer além do famoso cartão-postal.

A história de Ibiraçu está profundamente ligada à chegada dos imigrantes italianos no Espírito Santo, a partir de 1877. Movidos pela esperança de uma vida melhor, eles encontraram terras férteis na região, mas também muitos desafios, como doenças e a mata fechada.

Com fé e persistência, ergueram capelas, cultivaram café e trouxeram consigo tradições que permanecem vivas até hoje. O município, que já se chamou Abreu Lima, Guaraná e recebeu em 1943 o nome de Ibiraçu, palavra de origem tupi-guarani que significa “pau gigante”, em homenagem a uma grande árvore que existia na região nos primórdios.

Ibiraçu também se destaca pela região rural Crédito: Nilma Rosa Gomes

Gastronomia italiana recheada de lembranças

A Casa do Nonno é daquelas descobertas que transformam um simples almoço em uma viagem no tempo. O restaurante nasceu em 2010, quando os atuais proprietários readquiriram parte das terras onde estava a antiga casa centenária da família. A história começou ainda na década de 1960, quando o bisavô comprou a propriedade em Pedro Palácios para o cultivo de café. Décadas depois, o espaço voltou às mãos da família, carregado de lembranças.

Foi então que surgiu a ideia de homenagear as gerações passadas. O nome “Casa do Nonno” celebra três avós que já cuidaram da terra e inspiraram a continuidade do legado. “Cada detalhe aqui resgata uma história. Nosso objetivo é oferecer uma experiência que vai além da comida, que conecta as pessoas às suas próprias memórias afetivas”, contam os irmãos Alex e Anderson Pegoretti.

O espaço é com peças originais em madeira de demolição Crédito: Equipe do Nonno

O espaço é todo construído em madeira de demolição, com peças originais que remetem ao passado. Objetos da família viraram parte da decoração e o cardápio é um capítulo à parte: massas artesanais, risotos, sobremesas típicas e a estrela da casa, a carne de porco na lata, receita trazida pelos imigrantes italianos como forma de conservar a carne sem energia elétrica.

Mais do que saborear, o visitante é convidado a viver uma experiência imersiva. “Não é apenas sobre comer bem, é sobre reviver a tradição italiana que faz parte de tantas famílias do Espírito Santo”, reforçam.

A Casa do Nonno tem um cardápio diverso Crédito: Equipe do Nonno

Contato: (27) 99999-4269

Florada Café: girassóis, café especial e a delicadeza do acolher

Imagine tomar um café cercado por girassóis, no meio da roça, com direito a um banho de floresta e aulas de barista. É essa a experiência do Florada Café, criado por Lúcia Helena Sagrillo e seu marido Sebastião.

A ideia nasceu na pandemia, quando eles restauraram uma casa abandonada para passar os fins de semana. O que seria apenas um refúgio virou sonho de negócio. “Sempre tivemos vontade de voltar para a roça. Com o Buda trazendo tantos visitantes, vimos a oportunidade de oferecer algo diferente, que ainda não existia na cidade”, conta Lúcia.

As delícias da Florada Café Crédito: Lúcia Helena Sagrillo

Em 2020, veio o primeiro campo de girassóis. Já em 2025, o café rural abriu as portas, com uma proposta que une natureza e experiência. Além do cardápio caprichado, o espaço oferece momentos únicos, como uma aula-show sobre cafés especiais do Espírito Santo, ministrada por um barista convidado.

Mas o diferencial vai além do café. “Aprendi com meus pais que ninguém pode sair de casa sem tomar um café e comer um pedaço de bolo. Tentamos resgatar esse carinho no jeito de receber”, diz Lúcia. O resultado aparece nos comentários dos visitantes, que elogiam a mesa farta, o atendimento afetuoso e a beleza natural do espaço.

Contato: (27) 99590-7418

Experiências no apiário e floricultura

Na rota do Buda, a família Scarpatti transformou a tradição em experiências que encantam pela simplicidade e pelo afeto. O Sítio Scarpatti, com sua produção de mel, e a Boa Esperança Floricultura, com suas rosas do deserto, se complementam e oferecem ao visitante uma verdadeira imersão na vida rural.

A história do mel começou com Anderson Batista, cunhado de Paulo Henrique dos Anjos, que trabalha com apicultura desde 1992. Mas foi a parceria entre eles que deu forma ao negócio atual. A ideia surgiu de maneira despretensiosa: engarrafar o mel e vender na porta de casa, aproveitando o fluxo de turistas que buscavam o Buda e os restaurantes da região. “Chegamos a ter clientes do Rio de Janeiro pedindo para enviar mel pelo correio”, lembra Anderson.

A produção e venda de mel também têm espaço em Ibiraçu Crédito: Paulo Henrique dos Anjos / Anderson Batista

Agora, o plano é abrir uma “casa do mel”, espaço físico que vai unir a produção do apiário local à venda de própolis e outros derivados. “É um trabalho artesanal, do apiário ao pote. E cada vez mais valorizado, já que as abelhas também ajudam na agricultura e na preservação ambiental”, destaca Anderson.

Ao lado do mel, flores também floresceram no terreno da família. Foi durante a pandemia, em 2020, que Nilma Rosa Gomes de Lima Scarpatti, bibliotecária aposentada, decidiu transformar sua paixão por plantas em negócio. No início, cultivava frutíferas e suculentas, mas encontrou nas rosas do deserto sua grande vocação. “A variedade de flores numa mesma planta me encanta até hoje. Cada uma é única, e ver o florescer me dá a sensação de estar recomeçando também”, conta Nilma.

A floricultura, chamada Boa Esperança, chama atenção pela localização nos “Caminhos da Sabedoria” e pela charmosa casa italiana à beira da estrada, que virou ponto de fotos e selfies. Além da beleza das plantas, o acolhimento é a marca registrada. “Sempre dou galhos a quem pede e gosto de compartilhar histórias com os visitantes. As pessoas elogiam o jardim, o clima da roça e a simplicidade de estar aqui. Isso é o que mais me motiva”, completa Nilma.

Contatos:

Barraca do mel: (27) 99752-4080 e (27) 99901-4757

Floricultura: (27) 99872-0805

Lagoa e pousada para lazer e descanso

A história da família Rodrigues em Ibiraçu remonta a mais de 150 anos de ligação com a terra. Desse vínculo nasceram dois empreendimentos que transformaram o passado em experiências para quem busca lazer e descanso: a Lagoa do Vale e a Pousada João e Maria.

Pesque e pague em Ibiraçu chama atenção de capixabas e turistas Crédito: Carlos Palito

Lagoa do Vale: Em 2004, após parte da propriedade ser alagada para construção de um aterro, João Carlos Rodrigues decidiu aproveitar a área para criar peixes. No início, vendia apenas para peixarias, mas logo montou um barzinho para fritar o pescado. A ideia cresceu e hoje a Lagoa do Vale é um centro de lazer rural com piscina natural, tirolesa, restaurante de fogão a lenha, churrasco e, claro, a tradicional pescaria.

Pousada João e Maria: Em 2015, Sérgio Luiz e Maria José Rodrigues deram vida a um antigo sonho de seus pais, inaugurando a pousada que leva seus nomes, João Rodrigues Pereira e Maria Helena Cutini. Os chalés ficam de frente para a lagoa, e o café da manhã com produtos da roça é um dos pontos altos da hospedagem.

Contatos:

Pousada João e Maria: (27) 99704-2277

Lagoa do Vale: (27) 98119-8180

E não poderia faltar o pastel

Se o Buda gigante é o cartão-postal, os pastéis de Ibiraçu são o verdadeiro símbolo da cidade. Ao longo da BR-101, existem 3 pastelarias principais, que ajudaram a consolidar essa fama, transformando o município na Capital Estadual do Pastel, título oficializado por lei em 2019. Conheça um pouco da história de cada uma delas:

A pastelaria Parada Ibiraçu vende pastéis coloridos Crédito: Vitor Jubini

Pastelaria Califórnia

Fundada em 1960 por Gilberto Rosalém, a Lanchonete Califórnia foi a primeira pastelaria do município e logo virou referência gastronômica no Espírito Santo. Antes dos pastéis, o prato da casa era o frango frito, mas em 1967 entrou no cardápio o famoso combo de pastel com caldo de cana, que até hoje conquista quem passa pela BR.

Endereço: R. Ernesto Maioli, 125 – Centro, Ibiraçu / Rod. Governador Mário Covas, Ibiraçu

Horário de funcionamento: todos os dias, das 6h às 22h

Lanchonete Sfalsin

A história da família Sfalsin em Ibiraçu está ligada à chegada dos imigrantes italianos no século XIX. Mas foi em 1971 que Alvino “Bino” Sfalsin inaugurou a lanchonete às margens da BR-101, que rapidamente se tornou famosa pelo ambiente sempre aberto – literalmente sem portas – e pela gastronomia farta.

O grande destaque foi o pão com linguiça, que nasceu ali e se espalhou pelo Estado, além dos clássicos pastéis e do bolinho de carne. Por décadas, o Sfalsin foi ponto de encontro de caminhoneiros e viajantes, ajudando a escrever a história gastronômica da cidade. Hoje, segue aberto 24 horas, preservando essa tradição.

Endereço: BR-101, Ibiraçu

Horário de funcionamento: aberto 24h

Parada Ibiraçu

A Parada Ibiraçu nasceu nos anos 1980 pelas mãos do empresário Ariel Teixeira do Amaral e rapidamente ganhou força como ponto de apoio na rodovia. Mais tarde, em homenagem à história local, passou a usar também o nome Parada Sfalsin.

O espaço combina pastéis coloridos, pamonhas, lanches variados e estrutura completa para quem precisa descansar na viagem. Assim como os outros ícones da cidade, funciona 24 horas e mantém viva a tradição que transformou Ibiraçu na terra do pastel.

Endereço: BR-101, km 212 – Centro, Ibiraçu

Horário de funcionamento: aberto 24h

Buda Gigante em Ibiraçu Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

