Piúma: artesanato de conchas, Monte Aghá, Ilha dos Cabritos e tradições da pesca

Inspirado no programa Destinos Capixabas, da TV Gazeta, HZ separou alguns locais imperdíveis do paraíso do litoral Sul do ES; veja roteiro

A Ilha dos Cabritos é um dos atrativos naturais mais bonitos do Espírito Santo Crédito: Matheus Martins

Conhecida como a Cidade das Conchas, Piúma, no litoral sul do Espírito Santo, é um destino que encanta turistas pela simplicidade, pelas belezas naturais e pelas experiências únicas que oferece. Em um roteiro que passa do artesanato à aventura, é possível conhecer diferentes lados desse município que vive da pesca e do turismo.

A cidade oferece um roteiro completo que une cultura, natureza e emoção. Um destino que surpreende não apenas pela beleza das praias, mas também pela força da sua identidade capixaba.

Píuma é conhecida como a Cidade das Conchas Crédito: Matheus Martins

Artesanato

A primeira parada é o ateliê do Seu Lili, um dos nomes mais conhecidos do artesanato da região. Com sensibilidade e dedicação, ele transforma conchas em verdadeiras obras de arte, que vão desde peças decorativas até lembranças para turistas. A paixão pelo mar está em cada detalhe de seu trabalho, que resgata a tradição da cidade e mantém viva a identidade local. Conversar com o artesão é mergulhar em histórias de vida, fé e resistência, contadas entre uma peça e outra.

Seu Lili é um famoso artesão de Piúma Crédito: Matheus Martins

Monte Aghá

De lá, seguimos para uma experiência cheia de aventura: a subida ao Monte Aghá, um dos principais cartões-postais da região. O trajeto até o topo é feito por uma trilha de dificuldade considerada moderada a intensa, com trechos íngremes, mas recompensada pela vista panorâmica. Durante a caminhada, a vegetação nativa se mistura com formações rochosas que tornam a paisagem ainda mais impressionante.

O Monte Aghá é uma aventura impressionante em Piúma Crédito: Matheus Martins

No alto do monte, a recompensa vai além da vista: dali é possível viver a emoção de um voo de parapente. A experiência proporciona uma visão privilegiada não apenas das praias de Piúma, mas também dos litorais vizinhos, Itapemirim e Marataízes. O vento no rosto e a sensação de liberdade transformam o passeio em uma lembrança inesquecível.

Ilha dos Cabritos

Outro ponto imperdível é a Ilha dos Cabritos, um destino paradisíaco cercado por águas calmas e cristalinas, que atrai visitantes em busca de tranquilidade e contato com a natureza. Para chegar lá, é preciso embarcar na Ilha do Gambá, de onde partem os barcos em um trajeto de cerca de 15 minutos.

O nascer do sol na Ilha dos Cabritos, em Piúma Crédito: Matheus Martins

Atualmente, a ilha conta com apenas um restaurante, especializado em frutos do mar. O cardápio tem como estrela a moqueca capixaba para quatro pessoas (R$ 250), além de porções de carne, frango ou peixe (R$ 150). Comer diante da paisagem paradisíaca torna a experiência ainda mais especial.

Seu Amaurílio é o guardião da Ilha dos Cabritos Crédito: Matheus Martins

Tradição da pesca

Encerrando o roteiro, vale conhecer o centro de Piúma, onde é possível vivenciar de perto a rotina da comunidade que tem na pesca sua principal atividade econômica. O passeio permite compreender a história por trás das famílias que mantêm a tradição e visitar os estaleiros, locais onde os barcos de pesca são construídos e reparados, mantendo viva uma prática que atravessa gerações.

Os estaleiros de Piúma representam tradição Crédito: Matheus Martins

Temporada de Destinos Capixabas na TV Gazeta

A nova temporada do programa Destinos Capixabas está no ar todos os sábados, às 8h30, na TV Gazeta. Sob o comando do jornalista Felipe Khoury, a atração leva o telespectador a diferentes localidades do Espírito Santo, revelando paisagens deslumbrantes, experiências de aventura, histórias marcantes e curiosidades que ajudam a compreender a identidade e a riqueza cultural de cada destino visitado.

