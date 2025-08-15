Editorias do Site
Conheça a Rota da Ferradura: lugar de bons restaurantes, cervejarias e aventura

HZ ainda dá mais uma opção de aventura na Grande Vitória: um rapel na imponente Pedra dos Dois Olhos, na Capital

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 15:13

A cachoeira de Pernambuco, em Guarapari Crédito: Samy Ferreira

Quem busca um roteiro que mistura paisagens naturais, gastronomia e adrenalina vai encontrar na Grande Vitória opções para todos os gostos. Entre as montanhas de Buenos Aires, em Guarapari, a Rota da Ferradura se destaca pelo visual único. E para os mais aventureiros, um passeio de tirar o fôlego espera em Vitória: o rapel na Pedra dos Dois Olhos.

Inspirado no programa Destinos Capixabas, da TV Gazeta, HZ reuniu as melhores dicas para explorar os encantos desse destino que une beleza natural e boa gastronomia.

Rota da Ferradura

A Rota da Ferradura é um convite para desacelerar e apreciar a vida nas montanhas. Uma estrada de Guarapari que, vista do alto, lembra o formato de uma ferradura - e pela variedade de atrativos. O trajeto passa por paisagens rurais, cachoeiras e formações rochosas, como a icônica Pedra do Elefante. Vale parar no mirante e fazer um registro.

A Pedra do Elefante é um ponto turístico da Rota Crédito: Samy Ferreira

A rota também reúne empreendimentos que valorizam a culinária e a produção local. Entre eles, o Sabor das Montanhas se destaca como o primeiro - e único - restaurante self-service da rota, ideal para quem quer saborear pratos caseiros em um ambiente acolhedor.

O restaurante Sabor das Mantanhas oferece o único self-service da Rota da Ferradura Crédito: Samy Ferreira

Outra parada obrigatória é a Cervejaria Speranzza, que produz diferentes estilos de cervejas artesanais, algumas delas premiadas nacionalmente.

A cervejaria Speranzza é um dos pontos altos da Rota da Ferradura Crédito: Samy Ferreira

Além da boa mesa, a rota também é ponto de partida para passeios de quadriciclo e buggy, promovido pela Passeios Guarapari. A aventura permite explorar a região por estradinhas e trilhas, sentindo de perto o clima da serra.

A Rota da Ferradura em Guarapari está fazendo sucesso Crédito: Samy Ferreira

Cachoeiras

A Rota da Ferradura abriga algumas quedas d’água imperdíveis. A mais famosa é a Cachoeira de Buenos Aires - também conhecida como Cachoeira do Barbudo ou Cachoeira do Turco -, que conquista visitantes com sua queda forte e área para banho.

A cachoeira de Buenos Aires, em Guarapari Crédito: Samy Ferreira

Já a Cachoeira de Pernambuco é um refúgio perfeito para famílias: o acesso se dá por uma trilha leve de 15 minutos, que leva a um conjunto de poços de águas limpas e convidativas. A entrada é gratuita.

A cachoeira de Pernambuco é um paraíso escondido em Buenos Aires Crédito: Samy Ferreira

Rapel na Pedra dos Dois Olhos

De volta à capital, a aventura continua com o rapel na Pedra dos Dois Olhos, promovido pela Pokei Adventure. A subida até o topo é intensa, passando por fendas e trechos íngremes, mas a recompensa compensa o esforço: um visual único que abrange Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

O rapel na Pedra dos Dois Olhos Crédito: Samy Ferreira

A descida acontece em dois trechos - do topo até um dos “olhos” da pedra e, depois, do olho até a base. Uma experiência que combina adrenalina, contemplação e um contato direto com uma das formações rochosas mais icônicas da região.

A nova temporada do programa Destinos Capixabas está no ar todos os sábados, às 8h30, na TV Gazeta. Sob o comando do jornalista Felipe Khoury, a atração leva o telespectador a diferentes localidades do Espírito Santo, revelando paisagens deslumbrantes, experiências de aventura, histórias marcantes e curiosidades que ajudam a compreender a identidade e a riqueza cultural de cada destino visitado.

