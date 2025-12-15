Editorias do Site
Quem são os filhos Rob Reiner, diretor de 'Harry e Sally' assassinado nos Estados Unidos

Nick Reiner, um dos filhos, foi levado para interrogatório pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, segundo a People

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:44

Filhos Rob Reiner
Filhos Rob Reiner Crédito: Reprodução Instagram

Assassinado ao lado da esposa, Michelle Singer, na tarde do último domingo, 14, Rob Reiner foi morto por ataques de arma branca em sua casa, em Los Angeles (EUA). O cineasta deixa três filhos biológicos, frutos de seu casamento com Singer, e uma filha adotiva de sua primeira união com Penny Marshall, com quem ficou entre 1971 e 1981.

De uma forma ou de outra, todos os filhos de Reiner tiveram algum envolvimento com a arte, com alguns deles até tentando seguir os passos do cineasta. Conheça abaixo um pouco mais sobre os herdeiros do diretor:

Tracy Reiner

Filha de Penny Marshall, primeira esposa de Reiner, Tracy, 61, foi adotada pelo diretor após a formalização da união. Muito próxima do cineasta, ela chegou a aparecer em alguns filmes como Apollo 13, Harry e Sally - Feitos Um para o Outro, Duro de Matar e Uma Equipe Muito Especial.

A maior parte dos papéis de Tracy foram pequenos, como participações em diversos filmes e séries ao longo dos anos, o mais recente foi Chloe e Theo, de 2015, em que ela viveu uma mulher sem-teto.

Jake Reiner

Repórter, podcaster, ator e roteirista, Jake Reiner, 34, é o filho mais velho de Reiner e Singer. Inicialmente, ele seguiu a carreira de jornalista por anos antes de tentar entrar em Hollywood. Assim como Tracy, Jake era bem próximo dos pais, fazendo muitas aparições ao lado deles no tapete vermelho.

Jake também teve algumas pequenas participações em produções hollywoodianas, aparecendo na segunda temporada de Monstros, dramatização de crimes reais criada por Ryan Murphy, Segura a Onda e, mais recentemente, Guerra dos Mundos.

Nick Reiner

Filho do meio do casal Reiner e Singer, Nick Reiner, 32, sempre teve uma relação conturbada com os pais. Ele passou dezenas de vezes por clínicas de reabilitação, a primeira delas quando ele tinha 15 anos. Ele chegou a escrever um filme semiautobiográfico inspirado em suas experiências com o vício, Being Charlie, dirigido pelo pai e lançado em 2015.

Nick é atualmente o principal suspeito pelas mortes de Reiner e Singer, com fontes próximas à família falando a publicações estadunidenses que ele inclusive foi levado para ser questionado pela polícia.

Romy Reiner Romy Reiner é a caçula entre os quatro filhos de Reiner. A artista de 28 anos é conhecida por seu trabalho como pintora e fotógrafa, além de trabalhar também com textos e design de interiores. e acordo com a revista People, foi Romy quem encontrou o corpo dos pais em sua casa e acionou a emergência.

