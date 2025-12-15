Família de Rob Reiner se pronuncia após morte de diretor e esposa

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:16
A família de Rob Reiner falou pela primeira vez após a morte do diretor e sua esposa, Michele Reiner. Eles foram encontrados mortos em casa no sul da Califórnia.
"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento trágico de Michele e Rob Reiner. Estamos devastados por esta perda repentina e pedimos privacidade neste momento incrivelmente difícil", disse a família em comunicado enviado à Variety.
O casal foi encontrado morto com ferimentos provocados aparentemente por arma branca. A informação foi divulgada pela NBC, que teria uma fonte próxima à família.
A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, disse que uma investigação está em curso. "Estou com o coração partido com a trágica perda de Rob e sua esposa Michele. Eu conhecia Rob e tenho um enorme respeito por ele", disse. "Um ator aclamado, diretor, produtor, escritor e ativista político engajado, ele sempre usou seus talentos a serviço dos outros", acrescentou a prefeita.
Reiner alcançou a fama como ator no papel do genro desajeitado Michael "Meathead" Stivic na sitcom dos anos 1970 "All in the Family", antes de começar a dirigir com "This Is Spinal Tap", uma sátira em forma de documentário lançado em 1984. Em 1989, dirigiu e atuou na comédia romântica "Harry e Sally", protagonizada por Billy Crystal e Meg Ryan.
Entre seus maiores sucessos também estão "Conta Comigo" (1986), "A Princesa Prometida" (1987), "Louca Obsessão" (1990) e "Questão de Honra" (1992).
