Família de Rob Reiner se pronuncia após morte de diretor e esposa

Cineasta de longas como 'Conta Comigo' e 'Harry e Sally: Feitos um para o Outro' e esposa Michelle Singer Reiner tinham ferimentos provocados por arma branca

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:16

Rob Reiner e a esposa Michelle Singer Reiner Crédito: Getty

A família de Rob Reiner falou pela primeira vez após a morte do diretor e sua esposa, Michele Reiner. Eles foram encontrados mortos em casa no sul da Califórnia.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento trágico de Michele e Rob Reiner. Estamos devastados por esta perda repentina e pedimos privacidade neste momento incrivelmente difícil", disse a família em comunicado enviado à Variety.

O casal foi encontrado morto com ferimentos provocados aparentemente por arma branca. A informação foi divulgada pela NBC, que teria uma fonte próxima à família.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, disse que uma investigação está em curso. "Estou com o coração partido com a trágica perda de Rob e sua esposa Michele. Eu conhecia Rob e tenho um enorme respeito por ele", disse. "Um ator aclamado, diretor, produtor, escritor e ativista político engajado, ele sempre usou seus talentos a serviço dos outros", acrescentou a prefeita.

Reiner alcançou a fama como ator no papel do genro desajeitado Michael "Meathead" Stivic na sitcom dos anos 1970 "All in the Family", antes de começar a dirigir com "This Is Spinal Tap", uma sátira em forma de documentário lançado em 1984. Em 1989, dirigiu e atuou na comédia romântica "Harry e Sally", protagonizada por Billy Crystal e Meg Ryan.

Entre seus maiores sucessos também estão "Conta Comigo" (1986), "A Princesa Prometida" (1987), "Louca Obsessão" (1990) e "Questão de Honra" (1992).

