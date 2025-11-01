Desabafo

"Vi a morte de perto", diz Vittor Fernando após ataque a tiros

O influenciador Vittor Fernando se manifestou pela primeira vez nesta sexta-feira (31) sobre o ataque a tiros que sofreu ao lado do namorado, o ator Gabriel Fuentes, em Itatiaia (RJ), na última semana.

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 10:40

O influenciador Vittor Fernando se manifestou pela primeira vez nesta sexta-feira (31) sobre o ataque a tiros que sofreu ao lado do namorado, o ator Gabriel Fuentes, em Itatiaia (RJ), na última semana. O casal afirmou ter sido vítima de uma tentativa de assalto enquanto voltava para São Paulo.

O influenciador Vittor Fernando se manifestou pela primeira vez Crédito: Reprodução @Vittorfernando

Em publicação nas redes sociais, Vittor descreveu o episódio como "dias assustadores" e revelou ter sobrevivido por pouco. "Vi a morte de perto, bem perto mesmo, com uma bala que entrou perto do meu peito, estilhaçou e foi parar dentro do coração, acompanhada do buraco de um tiro na perna que atravessou", contou. Gabriel também foi atingido, com um disparo no braço.

Segundo o influenciador, o carro em que estavam foi alvejado mais de 13 vezes, resultando em perda total do veículo. "Poderia ter sido muito pior, né? Eu não acreditava em milagres, mas hoje acredito", afirmou, celebrando a notícia de que deixaria a UTI após dias internado.

Em tom de desabafo, Vittor questionou a insegurança no país. "O que eu e Gabriel fizemos para merecer isso? Nada. Simplesmente paramos o carro. Até quando nós, brasileiros, vamos sobreviver assim?", escreveu.

O artista também agradeceu às mensagens de apoio e demonstrou otimismo com a recuperação. "Tive que gastar cinco das minhas sete vidas, mas já, já estou de volta!", brincou.

As imagens compartilhadas por ele mostram cicatrizes no peito e na perna, além do carro perfurado e sujo de sangue. Procurada pela reportagem para atualizações sobre o caso, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro afirmou que o caso está sendo investigado pela 99ª DP (Itatiaia) e que "diligências estão em andamento para apurar os fatos".

Este vídeo pode te interessar