Angélica reage a rumores de harmonização facial

A apresentadora fez um desabafo contundente durante o programa "Angélica Ao Vivo", após ver seu nome envolvido em rumores sobre uma suposta harmonização facial.

Agência FolhaPress

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 09:50

Angélica
Angélica lamentou os comentários e destacou o quanto é incômodo ser alvo de especulações Crédito: Reprodução @Angélica

Angélica, 52, fez um desabafo contundente durante o programa "Angélica Ao Vivo", exibido nesta quinta-feira (30) no GNT, após ver seu nome envolvido em rumores sobre uma suposta harmonização facial. Ela apresentadora lamentou os comentários e destacou o quanto é incômodo ser alvo de especulações.

A apresentadora começou contando o que a incomoda demais nos últimos tempos: a agressividade online. "Tem gente que parece hater profissional. Fiquei sabendo pelas redes sociais que eu tinha feito harmonização facial. Pois é, vou aproveitar para falar disso", disse ela, ao lado de Xuxa Meneghel, 62, e Milton Cunha, 63, convidados da edição.

Angélica negou o procedimento e aproveitou para refletir sobre o julgamento constante enfrentado pelas mulheres, especialmente as de sua faixa etária. "Não, eu não fiz. Poderia ter feito, por que não? Sou uma mulher de 52 anos, com o privilégio de poder me cuidar, e não escondo isso de ninguém. O que me espanta é abrir as redes e ver, todo santo dia, mulher sendo analisada", afirmou, visivelmente incomodada.

A mulher de Luciano Huck, 54, reforçou que sua fala vai além do caso pessoal: "Eu não sou um produto de prateleira. Estou falando de um grupo inteiro de mulheres da minha idade que trabalha, paga conta, cria filho, sustenta família e é julgada o tempo todo."

Por fim, Angélica criticou o duplo padrão imposto à aparência feminina: "Ou você é criticada porque envelheceu, ou porque não está tão velha quanto as pessoas esperam. Isso é um saco. Pronto, desabafei." O comentário foi recebido com aplausos da plateia e dos convidados da atração do canal pago da Globo.

