Editorias do Site
Redes Sociais

William Bonner se despede hoje do Jornal Nacional

Apresentador comanda sua última edição do programa

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:10

William Bonner na TV Globo em retrato de 2022
William Bonner na TV Globo Crédito: Victor Pollak/Divulgação Globo

William Bonner apresentará a sua última edição do Jornal Nacional nesta sexta-feira (31), após 29 anos como rosto principal do telejornal mais importante do país. Na segunda-feira, César Tralli assumirá o seu posto.

A última edição de Bonner deve começar ao vivo por volta das 20h30, depois da novela "Dona de Mim". Ele e Renata Vasconcellos recebem Tralli ao fim do programa para homenagens e retrospectivas.

Em fevereiro do ano que vem, Bonner, 61, estará no Globo Repórter com Sandra Annenberg. Nascido em São Paulo, ele estudou comunicação social na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, com foco em publicidade em propaganda. Começou como redator publicitário, mas logo enveredou para o jornalismo, trabalhando em 1985, na TV Bandeirantes. Ali passou a apresentar o Jornal de Amanhã em rede nacional.

Um ano depois, Bonner foi para a TV Globo, onde passou a apresentar o SPTV. Em 1996, recebeu o convite para apresentar o Jornal Nacional.

Ao site Memória Globo, ele contou sobre o convite feito por telefone pelo diretor de jornalismo da época, Evandro Carlos de Andrade, que pediu sigilo.

"Eu falei: ok, Evandro, [o segredo] só não vale para a Fátima [Bernardes], não é?'", disse Bonner, referindo-se à jornalista, com quem foi casado de 1990 a 2016. Dividiram a bancada de 1998 a 2011. "Mas ele disse que não podia contar nem para a Fátima. Aí fiquei nervoso. Depois, ele me ligou de novo e disse que tinha reavaliado algumas coisas e que eu podia contar para a Fátima", afirmou.

De 1996 até este ano, foram mais de dez mil edições do Jornal Nacional. Bonner informou sobre sete Copas do Mundo, três conclaves papais, sete eleições presidenciais no Brasil e sete nos Estados Unidos. Ele também deu algumas das notícias que mudaram o rumo social no mundo, como o atentado terrorista do 11 de Setembro ou, mais recentemente, o início da pandemia de Covid-19.

O apresentador também acompanhou as mudanças do jornalismo. "Acabou uma coisa chamada deadline", disse ele, no "Conversa com Bial" em abril deste ano. "O deadline é uma ideia segundo a qual, num certo momento do dia, a edição de um jornal ou telejornal está fechada. Depois daquilo, não entra mais naquela edição porque não vai mais dar tempo. Isso acabou."

Bonner também falou sobre a nova obrigação dos jornalistas, desmentir notícias falsas. "Nossa tarefa sempre foi resumir o que tinha acontecido no Brasil e no mundo. Hoje essa tarefa não faz muito sentido porque no fim do dia todo mundo já viu telinha iluminadas. Entrou um ingrediente a mais que é desmentir o que circulou ao longo do dia."

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Esposa de William Bonner, Natasha Dantas deixa fisioterapia e vira artesã

Esposa de William Bonner, Natasha Dantas deixa fisioterapia e vira artesã

Imagem - Jornalistas e famosos reagem à saída de Bonner e à chegada de Tralli ao 'Jornal Nacional'

Jornalistas e famosos reagem à saída de Bonner e à chegada de Tralli ao 'Jornal Nacional'

Imagem - Sandra Annenberg festeja nova parceria com William Bonner: 'Vai ser um prazer'

Sandra Annenberg festeja nova parceria com William Bonner: 'Vai ser um prazer'

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - As celebridades mortas mais bem pagas do mundo, segundo a 'Forbes'

As celebridades mortas mais bem pagas do mundo, segundo a 'Forbes'
Imagem - Guns N' Roses volta ao Brasil em 2026 para ser headliner do Monsters of Rock

Guns N' Roses volta ao Brasil em 2026 para ser headliner do Monsters of Rock
Imagem - Rodrigo Aragão, o cineasta que transforma o ES em cenário de terror

Rodrigo Aragão, o cineasta que transforma o ES em cenário de terror