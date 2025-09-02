Parceria

Sandra Annenberg festeja nova parceria com William Bonner: 'Vai ser um prazer'

Jornalista anunciou que comandará Globo Repórter ao lado da amiga de longa data

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 10:56

William Bonner e Sandra Annenberg comandarão em 2026 o Globo Repórter Crédito: Reprodução

A jornalista e apresentadora Sandra Annenberg usou as redes sociais para festejar o anúncio de William Bonner, que em 2026 comandará com ela o Globo Repórter.

"Querido amigo de longa data, vai ser um prazer apresentar com você o Globo Repórter! Te esperamos na nova temporada, em 2026! Seja muito bem-vindo!", escreveu ela com uma imagem ao lado do colega no Instagram.

Bonner contou que havia tomado a decisão de mudar de área no meio da pandemia de Covid-19. Há cinco anos, o jornalista negociava sua saída do telejornal noturno. A saída foi oficializada pela emissora em comunicado nesta segunda (1º).

Bonner era nome de confiança da família Marinho. Por causa deles, houve uma solicitação para que a troca no Jornal Nacional fosse em um momento mais tranquilo para a política nacional e para o país como um todo.

César Tralli vai assumir o posto a partir de novembro, mas não terá o cargo de editor-chefe. Ele terá liberdade para apurações como repórter e influência na linha editorial, mas em escala menor.

Algo semelhante ao que aconteceu com o próprio Bonner, entre 1996 e 1999. Cristiana Souza Cruz, treinada por Bonner nos últimos anos, assume a função.

Este vídeo pode te interessar