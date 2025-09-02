Editorias do Site
Quem é Roberto Kovalick, que assume o Jornal Hoje no lugar de César Tralli

A saída de William Bonner do Jornal Nacional desencadeou uma série de ajustes no jornalismo da Globo

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:22

Roberto-Kovalick
Roberto Kovalick Crédito: Mauricio Fidalgo/ TV Globo

A saída de William Bonner do Jornal Nacional desencadeou uma série de ajustes no jornalismo da Globo. César Tralli foi escalado para a bancada do principal telejornal da emissora e, em seu lugar no Jornal Hoje, entra Roberto Kovalick, até então apresentador do Hora Um. A mudança passa a valer em novembro.

Aos 60 anos, Kovalick tem uma trajetória de mais de três décadas na emissora. Desde que ingressou na Globo, em 1990, atuou como repórter de cidades no Rio de Janeiro e em Brasília. Também foi correspondente em Nova York, Tóquio e Londres , cobrindo acontecimentos de impacto mundial, como o furacão Katrina e o desastre nuclear de Fukushima.

Antes de assumir postos internacionais, esteve em coberturas emblemáticas no Brasil, como a chacina da Candelária e o sequestro do ônibus 174. Também fez reportagens em parceira com Tim Lopes, assassinado em 2002 enquanto trabalhava em uma investigação sobre tráfico de drogas e exploração de menores.

Quando voltou ao país em 2016, o jornalista se instalou em São Paulo como repórter especial e, três anos depois, assumiu o Hora Um. Agora, deixa as madrugadas para ocupar a faixa vespertina com o Jornal Hoje,.

