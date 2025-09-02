Entenda a dança das cadeiras na Globo após a saída de Bonner do Jornal Nacional

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 08:38
William Bonner vai deixar o comando do Jornal Nacional, o telejornal de maior audiência no país, no próximo mês de novembro, após 29 anos na bancada do noticiário. Com a saída do âncora, a Globo terá uma dança de cadeiras entre os apresentadores de seus programas.
Bonner passará a apresentar o Globo Repórter, exibido às sextas-feiras. Sandra Annenberg, atualmente à frente do programa, continuará com a mesma função, mas com a companhia do jornalista, que anunciou nesta segunda-feira (1º) sua saída do Jornal Nacional.
O cargo de editor-chefe do Jornal Nacional, que era de Bonner, agora fica com Cristiana Souza Cruz, que já chefiou o escritório do jornalismo da Globo em Nova York, teve passagens pela GloboNews e está há seis anos como editora-adjunta. No Globo Repórter, Bonner voltará a ser apresentador e repórter, sem funções na chefia do programa.
O posto que Bonner ocupou por 29 anos passará a ser do jornalista César Tralli, atualmente no Jornal Hoje. Ele vai dividir a bancada do telejornal noturno com Renata Vasconcellos, nesta função desde 2014.
Já a posição de Tralli no Jornal Hoje passará a ser ocupada por Roberto Kovalick. Ele foi correspondente da Globo nos Estados Unidos, no Japão e na Inglaterra antes de assumir o comando do Hora Um, o telejornal matinal da emissora.
