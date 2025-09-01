Cinema

Marcus Buaiz e Isis Valverde marcam presença no Festival de Veneza; veja fotos

Empresário capixaba e atriz participaram da festa do Globo de Ouro em celebração ao festival, no último fim de semana

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 13:14

Marcus Buaiz e Isis Valverde participaram da festa do Globo de Ouro na Itália Crédito: Christy Barley

O Espírito Santo marcou presença no tapete vermelho do Festival Internacional de Veneza, um dos mais prestigiados do cinema mundial. O empresário capixaba Marcus Buaiz e a esposa, a atriz Isis Valverde, estiveram pela primeira vez no evento italiano.

O casal participou da festa do Globo de Ouro em celebração ao festival, oportunidade em que Isis conheceu diretores e produtores internacionais. A atriz apostou em um look completo da grife Bottega Veneta, enquanto Marcus reforçou a elegância que sempre o acompanha nos eventos do circuito de negócios e entretenimento.

Isis Valverde apostou em um look completo da grife Bottega Veneta Crédito: Christy Barley

No último sábado (30), Isis assistiu à estreia de “Frankenstein”, novo filme do diretor Guillermo del Toro, um dos seus favoritos. “Uma honra estar aqui para assistir e ver de perto um dos meus diretores preferidos. O Labirinto do Fauno (2006) sem dúvida é um dos meus top 5 filmes favoritos”, contou a atriz, animada com a programação.

Isis ainda destacou a importância da crescente participação nacional em festivais internacionais: “A presença brasileira em Veneza tem evoluído de forma significativa”, disse, ao celebrar o momento.

Isis Valverde chamou atenção pelo carisma e pela carreira consolidada no audiovisual Crédito: Christy Barley

Enquanto Isis chama atenção pelo carisma e pela carreira consolidada no audiovisual, Marcus Buaiz, conhecido por investir em projetos de entretenimento, música e gastronomia, mostra mais uma vez sua proximidade com o universo artístico internacional.

