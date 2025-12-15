Designer capixaba realiza  Trunk Show em Miami para convidadas; veja fotos

A capixaba Sinesia Karol e Camilla Scarpa: moda made in ES em Miami. Crédito: Alvaro Bellini
Em Miami
A grife brasileira Sinesia Karol promoveu um trunk show restrito em Miami. O evento marcou a apresentação prévia da Coleção 2026 de Beachwear para um grupo seleto de convidadas. O encontro intimista ofereceu às clientes acesso antecipado às novas peças. A coleção revela o foco da Sinesia Karol no luxo, sofisticação e brasilidade aplicados ao resort wear, consolidando sua relevância no mercado internacional.
EM PEDRA AZUL
Imersão Sensorial A Fazenda do Grão, em Pedra Azul, recebeu na última quinta-feira (11) uma experiência exclusiva promovida por Roberta Drummond para arquitetos e parceiros do programa Innovare Partner +. O grupo viveu uma imersão sensorial que uniu café, design e ambiente natalino. Entre os participantes estavam Letícia Finamore, Roberta Vilela, Ítala Monti, Cyane Zobili, Solana Marianelli, que desfrutaram da vista, conheceram a estância e participaram da oficina de café com drinks conduzida por Letícia Paiva Na foto: .Leticia, Roberta Drummond e Antolia Sloper. Crédito: Divulgação
O advogado Bruno Finamore recebeu, em nome do escritório Finamore Simoni Advogados, que celebra 55 anos de tradição e excelência no Direito Empresarial, a homenagem de Mantenedor do IBEF-ES durante a entrega do Prêmio Equilibrista, um dos principais eventos do cenário empresarial capixaba. A solenidade, realizada no Le Buffet Master, em Jardim Camburi, reuniu executivos e lideranças que atuam pelo fortalecimento da economia do Espírito Santo. O reconhecimento evidencia o compromisso do escritório com a excelência, a ética e o desenvolvimento do ambiente de negócios no Estado.
COQUETEL
A Orvel Renault, em Vitória, recebeu clientes, jornalistas e influencers para o sofisticado coquetel de lançamento do mais novo SUV da marca, o Boreal. A agradável ocasião foi embalada pelo repertório da banda Lumièr e da cantora Luiza Dutra. Na foto: Bruno Fortes, diretor comercial da Orvel Renault e o jornalista da Gazeta Gabriel Mazim. Crédito: João Tondo
Luciana Almeida e a gerente de marketing Renata Braga: no badaldo evento da Orvel, qe reuniu clientes, jornalistas e influenciadores.
MODA
Geiza Dalla Bernardina, Maria Tereza Aragão e Mariana Dalla Loureiro: em tarde de moda, na Praia do Canto. Crédito: Mônica Zorzanelli
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível