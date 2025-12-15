Designer capixaba realiza  Trunk Show em Miami para convidadas; veja fotos

homenagem

O advogado Bruno Finamore recebeu, em nome do escritório Finamore Simoni Advogados, que celebra 55 anos de tradição e excelência no Direito Empresarial, a homenagem de Mantenedor do IBEF-ES durante a entrega do Prêmio Equilibrista, um dos principais eventos do cenário empresarial capixaba. A solenidade, realizada no Le Buffet Master, em Jardim Camburi, reuniu executivos e lideranças que atuam pelo fortalecimento da economia do Espírito Santo. O reconhecimento evidencia o compromisso do escritório com a excelência, a ética e o desenvolvimento do ambiente de negócios no Estado.