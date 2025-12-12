  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Getúlio Azevedo lança livro com coquetel badalado em Vitória; fotos

Vitória
Publicado em 12/12/2025 às 04h00
Ana Luiza, Getúlio e Denise Azevedo

Ana Luiza, Getúlio e Denise Azevedo: na noite de autógrafos de "Foco no Propósito", nesta quarta-feira (10). Crédito: Diego Morales

O livro de Getúlio O livro de Getúlio 

Em uma noite repleta de emoção e significado, Getulio Gomes de Azevedo, fundador das Óticas Paris, recebeu amigos, parceiros, clientes e nomes do empresariado capixaba para celebrar o lançamento de seu livro “Foco no Propósito”. O evento reuniu mais de 100 convidados, que fizeram questão de prestigiar a trajetória do empresário que há 46 anos lidera o varejo óptico no Espírito Santo. Visivelmente emocionado, ele agradeceu o carinho de todos e dedicou palavras especiais à família, homenageando a esposa Denise e as filhas, Mariana e Ana Luiza. Ana Luiza, que assume a direção executiva da Paris, também homenageou o pai e a equipe. A noite contou ainda com presenças ilustres, como Giorgio Pradi, presidente da EssilorLuxottica Brasil, e Carlos Guilherme, presidente da Marcolin Brasil, que vieram a Vitória especialmente para prestigiar Getulio, um reconhecimento à relevância nacional da marca e à história construída por ele. Com coquetel de Tereza Aragão, autógrafos e muitos abraços, a noite celebrou a história de um empreendedor que transforma propósito em legado há 46 anos. Veja as fotos de Diego Morales!

FESTA

Potira Manhães, Luciana Brandão,Lane Marianelli, Carlos Marianelli, Daniela Cuzzuol e Cynthia Fernandes

O empresário Carlos Marianelli se reuniu, na terça-feira (09), com um grupo de arquitetos e lojistas no Motor Rockers, em um encontro promovido pelo programa Mais Estilo. Na foto: Potira Manhães, Luciana Brandão,Lane Marianelli, Carlos Marianelli, Daniela Cuzzuol e Cynthia Fernandes. . Crédito: Arthur Louzada

Renata Rasseli e o vereador Bruno Malias. Divulgação
HOmenagem 

A colunista Renata Rasseli recebeu uma homenagem pelo Dia do Colunista Social, nesta quarta-feira (10), na Câmara Municipal de Vitória. "Obrigado por compartilharem seu tempo, sua presença e sua sensibilidade. Vocês fazem parte da história de Vitória", disse o vereador. Obrigada! 

FORMATURA

formatura da 5ª turma da Academie du Vin,

Formatura da 5ª turma da  Escola de Sommelier Academie du Vin do professor Franklin Bittencourt,  no restaurante Marinato, em Vila Velha. Na foto: Roberta Sallaberry, a médica Ronysi Martins, Gilson Pimentel e Franklin Bittencourt (sentados) e os formandos (de oé). Crédito: Divulgação

Exposição “Do corpo, quase nu”. Marcelo Macaue
exposição 

Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi convidam para a abertura da exposição “Do corpo, quase nu” nesta sexta-feira (12),  às 19h na Mosaico Fotogaleria. A mostra, do fotógrafo paulistano Marcelo Macaue, apresenta, em uma primeira série, sua visão poética e artística de corpos desenhados pela luz e naturezas mortas com representações fálicas. Em outra série, uma visão social e política, apresentando corpos não convencionais. Na mesma noite será lançado o livro de mesmo título da exposição, com direito a autógrafos do artista.

Joias

Inspirada no fundo do mar, a coleção Sea Soul, da designer de joias Karla Bautz, será apresentada neste sábado (13), na Form Maison da Joaquim Lirio. Pérolas, diamantes brancos e quartzo murion foram alguns dos elementos escolhidos por Karla para criar os anéis, colares e pulseiras que compõem o mix. Durante o evento, os convidados poderão se deliciar com os picolés da Chocolateria Brasil.

Gestão de excelência

 A Nater Coop foi uma das cooperativas reconhecidas pelo prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 2025, promovido pelo Sistema OCB – Organização das Cooperativas do Brasil. A cooperativa conquistou o bronze na categoria Primeiros Passos, um reconhecimento de âmbito nacional que atesta a qualidade do seu modelo de gestão, focado no alto desempenho e no compromisso com os cooperados e a comunidade. A premiação foi realizada terça-feira (09) em Brasília, e a Nater Coop foi representada pelo presidente, Denilson Potratz, e pela gerente de Governança e Auditoria, Jociele Fioroti.

Poder feminino

Um encontro para celebrar a presença, a trajetória e a força feminina no Direito. Esse é o propósito do evento “O poder feminino na justiça”, promovido por Luciana Júdice, advogada e sócia do escritório Abreu Júdice Advogados, que será realizado na próxima segunda-feira (15), às 18h30. Exclusivo para profissionais da área jurídica, o encontro também marcará a comemoração do Dia da Mulher da Carreira Jurídica. Participam da programação Janete Vargas, primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Espírito Santo; Érica Neves, presidente da OAB-ES; e Iara Quaresma, consultora de imagem e comportamento e especialista em posicionamento feminino. As convidadas vão compartilhar suas trajetórias, desafios e conquistas ao longo de suas carreiras.

Natal Luz

Os médicos Renata e Denio Melo seguem para Gramado e curtem o final de semana, em uma viagem em família, ao lados dos filhos Felipe, Bernardo e Lucas para dias de relax e para apreciarem o Natal Luz da cidade que neste ano completa 40 anos de encantamento aos turistas.

Verão 2026

Tiago Lacerda e Flávia Gama, leia-se Vibowls e Chocolateria Brasil,  preparam collab inédita e especial para o verão.  O lançamento neste  sábado (13) e contará com experiência artística ao vivo de Karol Tristão. O RP do evento é de Kaiky Plaster.

