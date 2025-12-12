Getúlio Azevedo lança livro com coquetel badalado em Vitória; fotos

Ana Luiza, Getúlio e Denise Azevedo: na noite de autógrafos de "Foco no Propósito", nesta quarta-feira (10). Crédito: Diego Morales
Em uma noite repleta de emoção e significado, Getulio Gomes de Azevedo, fundador das Óticas Paris, recebeu amigos, parceiros, clientes e nomes do empresariado capixaba para celebrar o lançamento de seu livro “Foco no Propósito”. O evento reuniu mais de 100 convidados, que fizeram questão de prestigiar a trajetória do empresário que há 46 anos lidera o varejo óptico no Espírito Santo. Visivelmente emocionado, ele agradeceu o carinho de todos e dedicou palavras especiais à família, homenageando a esposa Denise e as filhas, Mariana e Ana Luiza. Ana Luiza, que assume a direção executiva da Paris, também homenageou o pai e a equipe. A noite contou ainda com presenças ilustres, como Giorgio Pradi, presidente da EssilorLuxottica Brasil, e Carlos Guilherme, presidente da Marcolin Brasil, que vieram a Vitória especialmente para prestigiar Getulio, um reconhecimento à relevância nacional da marca e à história construída por ele. Com coquetel de Tereza Aragão, autógrafos e muitos abraços, a noite celebrou a história de um empreendedor que transforma propósito em legado há 46 anos. Veja as fotos de Diego Morales!
FESTA
O empresário Carlos Marianelli se reuniu, na terça-feira (09), com um grupo de arquitetos e lojistas no Motor Rockers, em um encontro promovido pelo programa Mais Estilo. Na foto: Potira Manhães, Luciana Brandão,Lane Marianelli, Carlos Marianelli, Daniela Cuzzuol e Cynthia Fernandes. . Crédito: Arthur Louzada
A colunista Renata Rasseli recebeu uma homenagem pelo Dia do Colunista Social, nesta quarta-feira (10), na Câmara Municipal de Vitória. "Obrigado por compartilharem seu tempo, sua presença e sua sensibilidade. Vocês fazem parte da história de Vitória", disse o vereador. Obrigada!
FORMATURA
Formatura da 5ª turma da Escola de Sommelier Academie du Vin do professor Franklin Bittencourt, no restaurante Marinato, em Vila Velha. Na foto: Roberta Sallaberry, a médica Ronysi Martins, Gilson Pimentel e Franklin Bittencourt (sentados) e os formandos (de oé). Crédito: Divulgação
Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi convidam para a abertura da exposição “Do corpo, quase nu” nesta sexta-feira (12), às 19h na Mosaico Fotogaleria. A mostra, do fotógrafo paulistano Marcelo Macaue, apresenta, em uma primeira série, sua visão poética e artística de corpos desenhados pela luz e naturezas mortas com representações fálicas. Em outra série, uma visão social e política, apresentando corpos não convencionais. Na mesma noite será lançado o livro de mesmo título da exposição, com direito a autógrafos do artista.
Joias
Inspirada no fundo do mar, a coleção Sea Soul, da designer de joias Karla Bautz, será apresentada neste sábado (13), na Form Maison da Joaquim Lirio. Pérolas, diamantes brancos e quartzo murion foram alguns dos elementos escolhidos por Karla para criar os anéis, colares e pulseiras que compõem o mix. Durante o evento, os convidados poderão se deliciar com os picolés da Chocolateria Brasil.
Gestão de excelência
A Nater Coop foi uma das cooperativas reconhecidas pelo prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 2025, promovido pelo Sistema OCB – Organização das Cooperativas do Brasil. A cooperativa conquistou o bronze na categoria Primeiros Passos, um reconhecimento de âmbito nacional que atesta a qualidade do seu modelo de gestão, focado no alto desempenho e no compromisso com os cooperados e a comunidade. A premiação foi realizada terça-feira (09) em Brasília, e a Nater Coop foi representada pelo presidente, Denilson Potratz, e pela gerente de Governança e Auditoria, Jociele Fioroti.
Poder feminino
Um encontro para celebrar a presença, a trajetória e a força feminina no Direito. Esse é o propósito do evento “O poder feminino na justiça”, promovido por Luciana Júdice, advogada e sócia do escritório Abreu Júdice Advogados, que será realizado na próxima segunda-feira (15), às 18h30. Exclusivo para profissionais da área jurídica, o encontro também marcará a comemoração do Dia da Mulher da Carreira Jurídica. Participam da programação Janete Vargas, primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Espírito Santo; Érica Neves, presidente da OAB-ES; e Iara Quaresma, consultora de imagem e comportamento e especialista em posicionamento feminino. As convidadas vão compartilhar suas trajetórias, desafios e conquistas ao longo de suas carreiras.
Natal Luz
Os médicos Renata e Denio Melo seguem para Gramado e curtem o final de semana, em uma viagem em família, ao lados dos filhos Felipe, Bernardo e Lucas para dias de relax e para apreciarem o Natal Luz da cidade que neste ano completa 40 anos de encantamento aos turistas.
Verão 2026
Tiago Lacerda e Flávia Gama, leia-se Vibowls e Chocolateria Brasil, preparam collab inédita e especial para o verão. O lançamento neste sábado (13) e contará com experiência artística ao vivo de Karol Tristão. O RP do evento é de Kaiky Plaster.
