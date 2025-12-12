Getúlio Azevedo lança livro com coquetel badalado em Vitória; fotos

Em uma noite repleta de emoção e significado, Getulio Gomes de Azevedo, fundador das Óticas Paris, recebeu amigos, parceiros, clientes e nomes do empresariado capixaba para celebrar o lançamento de seu livro “Foco no Propósito”. O evento reuniu mais de 100 convidados, que fizeram questão de prestigiar a trajetória do empresário que há 46 anos lidera o varejo óptico no Espírito Santo. Visivelmente emocionado, ele agradeceu o carinho de todos e dedicou palavras especiais à família, homenageando a esposa Denise e as filhas, Mariana e Ana Luiza. Ana Luiza, que assume a direção executiva da Paris, também homenageou o pai e a equipe. A noite contou ainda com presenças ilustres, como Giorgio Pradi, presidente da EssilorLuxottica Brasil, e Carlos Guilherme, presidente da Marcolin Brasil, que vieram a Vitória especialmente para prestigiar Getulio, um reconhecimento à relevância nacional da marca e à história construída por ele. Com coquetel de Tereza Aragão, autógrafos e muitos abraços, a noite celebrou a história de um empreendedor que transforma propósito em legado há 46 anos. Veja as fotos de Diego Morales!