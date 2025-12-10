Associação dos Empresários de Vitória é lançada em evento na Ilha do Boi

João Vitor Soares, Lucas Richa, Wilson Richa e Victor Cid. Crédito: Arthur Louzada
Em Vix
O lançamento da Associação dos Empresários de Vitória (Assevix) movimentou o Hotel Senac Ilha do Boi, nesta segunda-feira (08), reunindo cerca de 100 empresários da Capital. A nova entidade nasce com o propósito de fortalecer o ambiente de negócios e criar um espaço permanente de diálogo sobre temas estratégicos para o desenvolvimento de Vitória. O encontro teve como pauta central os impactos e desafios da Reforma Tributária, tema que provocou reflexões e aproximou ainda mais as lideranças presentes. Entre os nomes de destaque estava Fernando Saliba, presidente do Espírito Santo em Ação, além de empresários e executivos de diversos setores. A Assevix volta a se reunir em 2026 para a eleição da diretoria, com o compromisso de manter debates qualificados sobre o futuro econômico da cidade.
EM IRIRI
Riviera Construtora celebrou a chegada do verão e o encerramento de 2025 com uma festa sunset no Occazo Iriri, reunindo amais de 150 convidados entre clientes, parceiros e autoridades. Em um cenário marcado pelo pôr do sol de Iriri, a noite contou com apresentações de Anfrisio Lima e DJ Ivo Furtado, além de ambientação instagramável. Na foto, o CEO da empresa, Macksandre Boldrini, com a esposa Daiane e os filhos Lavínia e João. Crédito: Cassia de Oliveira Videomaker
Homenagem
O advogado Luciano Machado receberá nesta quarta-feira (10), em nome do escritório Machado, Mazzei e Pinho, a homenagem de Mantenedor do IBEF-ES, durante a entrega do Prêmio Equilibrista. O evento será às 19h30 no Le Buffet Master, em Jardim Camburi. A entrega do prêmio é um dos principais eventos do cenário empresarial capixaba, que tem o objetivo de reconhecer executivos de finanças e líderes que se destacam pela excelência, visão estratégica, liderança e impacto positivo no desenvolvimento econômico e social do ES.
Dia do Colunista Social
RR recebe nesta quarta-feira (10), às 9h30, na Câmara Municipal de Vitória, homenagem pelo Dia do Colunista Social. O presidente da sessão é o vereador Bruno Malias.
Em São Paulo
A dermatologista Karina Mazzini participará neste sábado (13), em São Paulo, do Brazil–Korea, encontro promovido pela Sky Derm que reúne alguns dos principais nomes da dermatologia para discutir inovação, tecnologia e as tendências vindas da Coreia - referência mundial em cuidados com a pele e procedimentos avançados.
Moda e solidariedade
As estilistas Pandora da Luz e Edy Lopes vão apresentar ao público, nesta sexta-feira (12), às 19 horas, no Boulevard Shopping Vila Velha, suas coleções exclusivas produzidas a partir de tecidos reaproveitados e materiais sustentáveis. O desfile, que celebrará os 10 anos da Lojinha da Marina, projeto que une solidariedade, criatividade e consumo consciente, tem coordenação da Miss Espírito Santo Mundo 2024, Nicole Guedes. A entrada é gratuita.
Brunch de Natal
Fernanda Caliari convida para o brunch de Natal, no próximo dia 17, às 16h, na La Basseti, na Praia do Canto.
O Empório 85 chega a Vila Velha no segundo semestre de 2026 com uma proposta que promete movimentar a cena gastronômica capixaba. No mezanino da nova casa, instalada no Shopping Praia da Costa, o chef premiado João Vieira comandará uma sala exclusiva para até 10 pessoas, com menu degustação de oito etapas preparado pessoalmente em uma cozinha-show. O restaurante ainda reúne três ambientes, gastronomia inspirada no Velho Mundo e a assinatura do empresário Johnathan Alves.
ALMOÇO
A advogada familiarista Flavia Brandão, a Desembargadora Janete Vargas Simões, a conselheira federal da OAB-ES Elisa Galante, e a presidente da CAA-ES Kelly Andrade durante almoço do Instituto dos Advogados Capixabas (IAC) e do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados - Seccional Espírito Santo (CESA/ES). . Crédito: Divulgação
Museu da Moto 1
Trinta motocicletas, entre elas, antigas e customizadas, além de acessórios disponibilizados pela Associação de Colecionadores de Motocicletas Clássicas e Customizadas do Espírito Santo (ACMCC-ES) fazem parte da primeira exposição itinerante do Museu da História da Motocicleta cuja abertura está marcada para as 17 horas, do dia 10 de dezembro, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Museu da Moto 2
A exposição também contará com quadros e esculturas relacionados ao mundo da motocicleta, produzidos por artistas de vários lugares do Brasil, entre eles o artista contemporâneo, Jota Pilatte. A arte é usada nesta exposição para contar apresentar as 12 motocicletas do cinema mundial. Outra personalidade do mundo das motos que estará presente no evento é o Cowboy da Moto, Antônio Caribé Silva Júnior, campeão mineiro que cedeu sua moto de competição para a exposição junto com o uniforme e troféus.
FESTA
O Ybera Group, gigante capixaba dos cosméticos, reuniu mais de 700 pessoas na confraternização de fim de ano da empresa no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória, na última sexta-feira (05). Na foto, o CEO do grupo, Johnatan Alves (no centro, de preto), está ao lado da esposa, Sauana Alves; de Djillali Chorfa, sócio e diretor de Expansão Internacional (à direita); e do jornalista Wesley Sathler. Crédito: CzzStudio
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível