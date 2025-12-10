Associação dos Empresários de Vitória é lançada em evento na Ilha do Boi

O lançamento da Associação dos Empresários de Vitória (Assevix) movimentou o Hotel Senac Ilha do Boi, nesta segunda-feira (08), reunindo cerca de 100 empresários da Capital. A nova entidade nasce com o propósito de fortalecer o ambiente de negócios e criar um espaço permanente de diálogo sobre temas estratégicos para o desenvolvimento de Vitória. O encontro teve como pauta central os impactos e desafios da Reforma Tributária, tema que provocou reflexões e aproximou ainda mais as lideranças presentes. Entre os nomes de destaque estava Fernando Saliba, presidente do Espírito Santo em Ação, além de empresários e executivos de diversos setores. A Assevix volta a se reunir em 2026 para a eleição da diretoria, com o compromisso de manter debates qualificados sobre o futuro econômico da cidade.