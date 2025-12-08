Andréia Biccas e Cledina Freire inauguram nova vitrine e showroom em Vitória

Cledina Freire, Sergio Paulo Rabello, Tatiana Coutinho, Daniel Zanine, Andreia Biccas. Crédito: Mônica Zorzanelli
Coquetel
Andreia Biccas e Clédina Freire receberam amigos e clientes para inauguração da nova vitrine e do novo showroom da Solarium Móveis. O arquiteto Sérgio Paulo Rabello assina o showroom com mobiliário de Zanine de Zanini e Tatiana Coutinho é a criadora da nova vitrine. Veja quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli.
QUERIDAS DE RR
Denise Gazzinelli, Renata Pacheco, Fátima Camargo e Sandra Fonseca: celebrando Hélia Dórea, no Lareira Up. Crédito: Cacá Lima
A Track&Field Vitória realizou uma experiência exclusiva para um grupo seleto de dez clientes, unindo movimento, beleza e bem-estar. O encontro aconteceu na Bodytech Vitória e começou com um treino leve e energizante, conduzido por Nicole Lombardi, pensado para despertar o corpo e preparar a manhã com propósito. Depois da prática, as participantes viveram um momento especial de cuidado, com make express com Fragrance Maison e um ritual de hair care com Ervas Naturais, deixando cada uma pronta para seguir o dia com leveza e autoestima renovada. Para fechar o encontro, o grupo seguiu para a Fast Nutri, onde aproveitou um delicioso shake de proteína pós-treino, fortalecendo a convivência e o clima de amizade que marcaram a manhã. A ação reforça o compromisso da Track&Field Vitória em promover bem-estar, saúde e conexão — sempre com experiências que elevam corpo, mente e estilo de vida.
CELEBRAÇÃO
Geraldine Cerutti e Vélide Dalla: na festa de Hélia Dórea em Vitória. Crédito: Cacá Lima
A oftalmologista Liliana Nóbrega entre Carol Ribeiro e Adriana Silva em evento sobre olho seco em Brasília.
FESTA
Carlos Marianelli e Lane Santos: celebrando a nova marca do Banestes, no Le Buffet Lounge. Crédito: Arthur Louzada
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível