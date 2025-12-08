  • Renata Rasseli
Andréia Biccas e Cledina Freire inauguram nova vitrine e showroom em Vitória

Vitória
Publicado em 08/12/2025 às 04h00
Cledina Freire, Sergio Paulo Rabello, Tatiana Coutinho, Daniel Zanine, Andreia Biccas

Cledina Freire, Sergio Paulo Rabello, Tatiana Coutinho, Daniel Zanine, Andreia Biccas. Crédito: Mônica Zorzanelli

Coquetel

Andreia Biccas e Clédina Freire  receberam amigos e clientes para inauguração da nova vitrine e do novo showroom da Solarium Móveis.  O arquiteto Sérgio Paulo Rabello assina o showroom com mobiliário de  Zanine de Zanini e Tatiana Coutinho é a criadora da nova vitrine.  Veja quem passou por lá na galeria de Mônica Zorzanelli.

QUERIDAS DE RR 

Denise Gazzinelli, Renata Pacheco, Fátima Camargo e Sandra Fonseca

Denise Gazzinelli, Renata Pacheco, Fátima Camargo e Sandra Fonseca: celebrando Hélia Dórea, no Lareira Up. Crédito: Cacá Lima

Renata França e Amanda Andrade. Divulgação
estilo de vida

A Track&Field Vitória realizou uma  experiência exclusiva para um grupo seleto de dez clientes, unindo movimento, beleza e bem-estar. O encontro aconteceu na Bodytech Vitória e começou com um treino leve e energizante, conduzido por Nicole Lombardi, pensado para despertar o corpo e preparar a manhã com propósito. Depois da prática, as participantes viveram um momento especial de cuidado, com make express com Fragrance Maison e um ritual de hair care com Ervas Naturais, deixando cada uma pronta para seguir o dia com leveza e autoestima renovada. Para fechar o encontro, o grupo seguiu para a Fast Nutri, onde aproveitou um delicioso shake de proteína pós-treino, fortalecendo a convivência e o clima de amizade que marcaram a manhã. A ação reforça o compromisso da Track&Field Vitória em promover bem-estar, saúde e conexão — sempre com experiências que elevam corpo, mente e estilo de vida.

CELEBRAÇÃO

Geraldine Cerutti e Vélide Dalla

Geraldine Cerutti e Vélide Dalla: na festa de Hélia Dórea em Vitória. Crédito: Cacá Lima

Liliana Nóbrega entre Carol Ribeiro e Adriana Silva. Divulgação
em Brasília

A oftalmologista Liliana Nóbrega entre Carol Ribeiro e Adriana Silva em evento sobre olho seco em Brasília. 

FESTA

Carlos Marianelli e Lane Santos

Carlos Marianelli e Lane Santos: celebrando a nova marca do Banestes, no Le Buffet Lounge. Crédito: Arthur Louzada

