Andrea de Pinho e Geórgia Mendonça lançam collab com frescor baiano em Vitória

cantata de natal

A educadora Margarida Santos Daher Carneiro, a querida Tia Magá, e seu neto, Henrique Romano Carneiro, diretor-executivo da Escola São Domingos, marcaram presença na cantata de Natal da Sundays, unidade de Educação Infantil da ESD. Os dois acompanharam de perto a apresentação dos pequenos, em uma noite encantadora que reuniu famílias, emoção e todo o clima festivo que anuncia a chegada do Natal.