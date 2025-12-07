Andrea de Pinho e Geórgia Mendonça lançam collab com frescor baiano em Vitória

Andrea de Pinho e Geórgia Mendonça lançaram a collab "Menina Baiana" em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli
Tempero baiano
As amigas Andrea de Pinho e Geórgia Mendonça aproveitaram a chegada do verão para lançar uma coleção de acessórios que mistura o charme capixaba com o tempero baiano. O lançamento de "Menina Baiana" foi nesta quarta-feira (03), no Shopping Triângulo, em Vitória. A coleçaõ conta com brincos, tornozeleiras, aneis e colares. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
ANIVERSÁRIO
Zezé Mansur, a aniversariante Hélia Dorea e Sandra Fonseca: noite de parabéns pra você, no Lareira Up, em Vitória. Crédito: Cacá Lima
A educadora Margarida Santos Daher Carneiro, a querida Tia Magá, e seu neto, Henrique Romano Carneiro, diretor-executivo da Escola São Domingos, marcaram presença na cantata de Natal da Sundays, unidade de Educação Infantil da ESD. Os dois acompanharam de perto a apresentação dos pequenos, em uma noite encantadora que reuniu famílias, emoção e todo o clima festivo que anuncia a chegada do Natal.
QUERIDAS DE RR
Gracinha Nader e Solange Hernkenhoff: festejando Hélia Dórea. Crédito: Cacá Lima
Árvore de Natal
A LeCard irá doar a árvore de Natal que será inaugurada no Instituto Serenata D’Favela (ISF) na próxima segunda (08), às 18h30. A estrutura, com cerca de 3,7 metros de altura, ficará exposta para visitação das 9h às 20h, na R. São Gabriel, 45, Morro do Quadro, Vitória.
Confraternização
O advogado especialista em Direito do Magistério Amarildo Santos e o advogado Pedro Nunes - especialista em Direito do Servidor Público – agendaram a confraternização do escritório deles para o dia 13 de dezembro, na Enseada do Suá, em Vitória.
FESTA
Valdecir e Geise Torezani: na noite de lançamento da nova campanha institucional do Banestes e anúnio novo cartão alta renda em parceria com a Visa. Crédito: Arthur Louzada
