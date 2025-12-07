  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Andrea de Pinho e Geórgia Mendonça lançam collab com frescor baiano em Vitória

Vitória
Publicado em 07/12/2025 às 04h00
Andrea de Pinho e Geórgia Mendonça

Andrea de Pinho e Geórgia Mendonça lançaram a collab "Menina Baiana" em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli

Tempero baiano

As amigas Andrea de Pinho e Geórgia Mendonça aproveitaram a chegada do verão para lançar uma coleção de acessórios que mistura o charme capixaba com o tempero baiano. O lançamento de "Menina Baiana" foi nesta quarta-feira (03), no Shopping Triângulo, em Vitória. A coleçaõ conta com brincos, tornozeleiras, aneis e colares. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

ANIVERSÁRIO

Zezé Mansur, Helia Dorea e Sandra Fonseca

Zezé Mansur, a aniversariante  Hélia Dorea e Sandra Fonseca: noite de parabéns pra você, no Lareira Up, em Vitória. Crédito: Cacá Lima

Tia Magá e Henrique Carneiro. Divulgação
cantata de natal

A educadora Margarida Santos Daher Carneiro, a querida Tia Magá, e seu neto, Henrique Romano Carneiro, diretor-executivo da Escola São Domingos, marcaram presença na cantata de Natal da Sundays, unidade de Educação Infantil da ESD. Os dois acompanharam de perto a apresentação dos pequenos, em uma noite encantadora que reuniu famílias, emoção e todo o clima festivo que anuncia a chegada do Natal. 

QUERIDAS DE RR

Gracinha Nader e Solange Herkenhoff

Gracinha Nader e Solange Hernkenhoff: festejando Hélia Dórea. Crédito: Cacá Lima

Árvore de Natal

A LeCard irá doar a árvore de Natal que será inaugurada no Instituto Serenata D’Favela (ISF) na próxima segunda (08), às 18h30. A estrutura, com cerca de 3,7 metros de altura, ficará exposta para visitação das 9h às 20h, na R. São Gabriel, 45, Morro do Quadro, Vitória.

Confraternização

O advogado especialista em Direito do Magistério Amarildo Santos e o advogado Pedro Nunes - especialista em Direito do Servidor Público – agendaram a confraternização do escritório deles para o dia 13 de dezembro, na Enseada do Suá, em Vitória.

FESTA

Valdecir e Geise Torezani

Valdecir e Geise Torezani: na noite de lançamento da nova campanha institucional do Banestes e  anúnio novo cartão alta renda em parceria com a Visa. Crédito: Arthur Louzada

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Edilene Chieppe, Adriana, Carol e Bia Delmaestro
Mãe e filha, Adriana e Carol Delmaestro lançam collab de joias em Vitória
Fernanda Caliari e Dorion Soares
Dorion Soares recebe em almoço de confraternização de Natal em Vitória
Aparecida e Marianne Assbu com Carolina Neves
Carolina Neves apresenta a nova coleção de sua linha home em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento Festa de Aniversário Coluna Social Coluna Renata Rasseli
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível