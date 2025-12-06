  • Renata Rasseli
Mãe e filha, Adriana e Carol Delmaestro lançam collab de joias em Vitória

Vitória
Publicado em 06/12/2025 às 04h00
Edilene Chieppe, Adriana, Carol e Bia Delmaestro

Edilene Chieppe, Adriana Delmaestro,  Carol Delmaestro e Bia Delmaestro: tarde de lançamento da collab "Peixinhos", nesta quinta-feira (04), no Caçarola Bistrot. Crédito: Cacá Lima

Peixinhos

Filho de peixe, peixinho é, diz o ditado.  Adriana Delmaestro e sua filha Carolina estão aí para provar. A conexão entre mãe e filha rendeu uma collab  de joias autorais chamada "Peixinhos", que foi lançada nesta quinta-feira (04), no Caçarola Bistrot, em Vitória. A dupla recebeu amigas e clientes para um almoço preparado por Bia Delmaestro, com menu inspirado no mar , como  lagosta grelhada com molho champanhe e salmão com creme de espinafre e pistache. As convidadas ainda levaram para casa um desenho assinado por Adriana. O RP ficou a cargo de  Marianne Assbu. Confira as fotos de Cacá Lima!

CONFRATERNIZAÇÃO

Douglas Vaz e Leandro Lorenzon foram os anfitriões da noite de confraternização da construção civil

Douglas Vaz e Leandro Lorenzon foram os anfitriões da noite de confraternização da construção civil promovida pelo Sinduscon-ES. Crédito: Elaini Passos

Em Pedra Azul

A Fazenda do Grão, em Pedra Azul, será palco de uma experiência exclusiva na próxima quinta-feira (11). Roberta Drummond junto com arquitetos e parceiros do programa Innovare Partner + participarão de uma imersão sensorial, unindo café e design em ambiente natalino. Entre os nomes confirmados estão Letícia Finamore, Tatiana Coutinho, Roberta Vilela, Itala Monti e Solana Marianelli. Todos os participantes vão conhecer a vista e a Fazenda na estancia, além de participarem de uma experiência sensorial e oficina de café com drinks com Leticia Paiva. 

Assevix vem aí

Vitória ganha uma associação empresarial. Trata-se da Assevix, criada a partir da necessidade identificada pelo empresariado local de contar com uma representação qualificada, independente, apartidária e relevante para o desenvolvimento econômico da cidade. O grupo nasce com o propósito de promover debates estruturados sobre temas estratégicos para o ambiente de negócios da Capital, atuando como espaço de diálogo, convergência e defesa de pautas que fortaleçam a competitividade, a inovação e a sustentabilidade econômica do município. A Associação dos Empresários de Vitória será lançada oficialmente no próximo dia 8, no Hotel Senac. 

Em São Paulo

A coordenadora de Programas Internacionais Lorena Rassele Croce e os professores Donald Sbrocco, John Davies e Tatiana Cunha dos programas Middle e High School do Centro Educacional Leonardo da Vinci, escola do grupo Inspired Education, participam na próxima semana, de 9 a 11 de dezembro, da Convenção Anual da Mizzou (University of Missouri, dos Estados Unidos) em São Paulo. O tema deste ano é “Projetando para Gerações Futuras”. O encontro, que conta com a participação da diretora da universidade americana, Kathryn Fishman-Weaver, entre outros coordenadores, integra os educadores das escolas parceiras que atuam em todo o país, permitindo assim ricas trocas de experiências educacionais.

Confraternização

A Casa Brandão, em Vila Velha, foi o local escolhido por Rachel Pires para sua confraternização de final de ano da Nuvem Sublimação que acontece neste sábado (06). Intitulada de ‘The Baile Experience’, a confra promete ousadia e criatividade com a alma felina-nuvem-brasileira.

O Amigo X das Onças

É neste sábado (06), a partir das 18h, na Ilha do Frade, o tradicional Amigo X da Confraria das Onças 2025. Décio e Eulália Chieppe são os anfitriões da festa de final de ano da confraria. O menu natalino será assinada pela chef Arlete Nunes e o músico Rodrigo de Paula ferve a pista. 

CONFRATERNIZAÇÃO 

Camila Pitanga Salim, Irani Francischetto e Isabele Vidal

Camila Pitanga Salim, Irani Francischetto e Isabele Vidal:  confraternização da  equipe do Cedoes, o maior centro privado de pesquisa clínica do Estado . Crédito: Mônica Zorzanelli

Eduardo Costa Gomes, diretor geral da Escola Monteiro. Divulgação
esporte

Eduardo Costa Gomes, diretor geral da Escola Monteiro, faz bonito no esporte e é um grande incentivador dos alunos no que diz respeito à importância da qualidade de vida, do esporte, do bem-estar e do contato com a natureza. Ele fechou o ano em primeiro lugar no ranking nacional de sua categoria no windsurf, tornando-se campeão brasileiro de windsurf foil. E, além de comemorar as próprias vitórias, Eduardo celebra o sucesso dos seus: o time sub-12 de futsal da Monteiro acaba de conquistar a Copa Kids, torneio interescolar que movimenta o universo esportivo da capital, revela talentos e ajuda na formação a partir do esporte e das relações sociais. O treinador da equipe é Wesley de Oliveira Olindino, o Lelé.

EVENTO

Geraldo Cola, Fabio Damasceno, Rafael Ferrari e Cláudio Mendes

O Electric Summit 2025  reuniu autoridades e representantes do setor para discutir o tema mobilidade elétrica e desenvolvimento urbano sustentável. O evento contou com palestras do secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, e do diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira. Na foto: Geraldo Cola, Fabio Damasceno, Rafael Ferrari e Cláudio Mendes. Crédito: José Augusto Tovar

A Gazeta Casamento Festa de Aniversário Rede Gazeta Coluna Social Coluna Renata Rasseli Joias
