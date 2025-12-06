Mãe e filha, Adriana e Carol Delmaestro lançam collab de joias em Vitória

Filho de peixe, peixinho é, diz o ditado. Adriana Delmaestro e sua filha Carolina estão aí para provar. A conexão entre mãe e filha rendeu uma collab de joias autorais chamada "Peixinhos", que foi lançada nesta quinta-feira (04), no Caçarola Bistrot, em Vitória. A dupla recebeu amigas e clientes para um almoço preparado por Bia Delmaestro, com menu inspirado no mar , como lagosta grelhada com molho champanhe e salmão com creme de espinafre e pistache. As convidadas ainda levaram para casa um desenho assinado por Adriana. O RP ficou a cargo de Marianne Assbu. Confira as fotos de Cacá Lima!

CONFRATERNIZAÇÃO

Em Pedra Azul A Fazenda do Grão, em Pedra Azul, será palco de uma experiência exclusiva na próxima quinta-feira (11). Roberta Drummond junto com arquitetos e parceiros do programa Innovare Partner + participarão de uma imersão sensorial, unindo café e design em ambiente natalino. Entre os nomes confirmados estão Letícia Finamore, Tatiana Coutinho, Roberta Vilela, Itala Monti e Solana Marianelli. Todos os participantes vão conhecer a vista e a Fazenda na estancia, além de participarem de uma experiência sensorial e oficina de café com drinks com Leticia Paiva.

Assevix vem aí Vitória ganha uma associação empresarial. Trata-se da Assevix, criada a partir da necessidade identificada pelo empresariado local de contar com uma representação qualificada, independente, apartidária e relevante para o desenvolvimento econômico da cidade. O grupo nasce com o propósito de promover debates estruturados sobre temas estratégicos para o ambiente de negócios da Capital, atuando como espaço de diálogo, convergência e defesa de pautas que fortaleçam a competitividade, a inovação e a sustentabilidade econômica do município. A Associação dos Empresários de Vitória será lançada oficialmente no próximo dia 8, no Hotel Senac.

Em São Paulo A coordenadora de Programas Internacionais Lorena Rassele Croce e os professores Donald Sbrocco, John Davies e Tatiana Cunha dos programas Middle e High School do Centro Educacional Leonardo da Vinci, escola do grupo Inspired Education, participam na próxima semana, de 9 a 11 de dezembro, da Convenção Anual da Mizzou (University of Missouri, dos Estados Unidos) em São Paulo. O tema deste ano é “Projetando para Gerações Futuras”. O encontro, que conta com a participação da diretora da universidade americana, Kathryn Fishman-Weaver, entre outros coordenadores, integra os educadores das escolas parceiras que atuam em todo o país, permitindo assim ricas trocas de experiências educacionais.

Confraternização A Casa Brandão, em Vila Velha, foi o local escolhido por Rachel Pires para sua confraternização de final de ano da Nuvem Sublimação que acontece neste sábado (06). Intitulada de ‘The Baile Experience’, a confra promete ousadia e criatividade com a alma felina-nuvem-brasileira.