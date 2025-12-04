Carolina Neves apresenta a nova coleção de sua linha home em Vitória

Cida Assbu, Marianne Assbu e Carolina Neves: tarde de lançamento na Praia do Canto. Crédito: Lívia Marhi Bonatto
Carolina Neves segue expandindo seu universo para além das joias e acaba de lançar a terceira coleção da CN Home, chamada Bold. O coquetel de apresentação das peças que vão à mesa para ambientes decorativos, foi realizado no ateliê da marca na Praia do Canto, e reuniu clientes, amigas e admiradores que prestigiaram de perto as novas peças – pratos de servir, sobremesa, mini pires e jarras – que reforçam a estética já icônica da designer, com listras, curvas marcantes e a paleta de cor vibrante que se tornou assinatura da marca. A coleção nasce em sintonia com o próximo lançamento de joias de Carolina, inspirado em movimentos artísticos e na paixão da designer por unir arte e design. O momento também celebra a expansão internacional da joalheria capixaba, que fecha 2025 com 17 vitrines, entre Estados Unidos, França e Brasil, somando 14 pontos físicos e três plataformas online especializadas.
EM MADRI
Após participação importante em evento jurídico em Madri, os advogados capixabas Bruno Finamore Simoni e Felipe Finamore Simoni, do tradicional Finamore Simoni Advogados, referência nacional em Direito Empresarial e Recuperação de Empresas, participaram de agenda na Embaixada brasileira na Espanha. Na foto: os sócios Bruno e Felipe Finamore Simoni, Gustavo Nobre, desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, Giovanini Zardini, desembargador Fernando Zardini e Breno Oliveira. Crédito: Divulgação
A presidente da Abracrim ES, Layla Freitas, com a presidente da OAB-ES, Érica Neves, e a vice-presidente da Abracrim ES, Paola Marcarini: na posse da nova diretoria da instituição
DIA DA JUSTIÇA
O presidente do Tribunal de Justiça do ES (TJES) desembargador Samuel Meira Brasil Jr convida para a solenidade em comemoração ao Dia da Justiça, na segunda-feira (08), que contará com a presença do Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Na ocasião, o ministro dará uma palestra sobre segurança pública no novo salão pleno do TJES.
EM BRASÍLIA
Os conselheiros federais da OAB-ES Cristiane Mendonça, Luciano Pavan, Luiz Claudio Allemand e Christina Cordeiro estiveram em Brasília para a Sessão do Conselho Pleno. A participação da OAB-ES nesse espaço de diálogo e decisão reforça o compromisso da Seccional capixaba com a defesa da advocacia, o fortalecimento da instituição e a busca constante por avanços em prol da cidadania. Crédito: Divulgação
Integração e expansão
CEO da Buaiz Alimentos, Flávio Schiavone está nos preparativos finais para a Convenção de Vendas 2025 da empresa, que este ano acontece nos dias 11 e 12 de dezembro, no Hotel Confort Suites Four Towers Eventos, e reúne todo o time comercial do Espírito Santo e interestadual, de trade marketing e de marketing, além de gerentes. Com abertura da vice-presidente Eduarda Buaiz, o evento contará com uma programação extensa que abordará o Plano de Execução e Expansão de Mercado, incluindo apresentação dos resultados do ano, palestras com diferentes temas, painéis sobre lições aprendidas e debates sobre inovação, metas e desafios para 2026. O presidente Americo Buaiz Filho é presença confirmada.
Corrida
Wanderson Lamoia, fundador do Grupo Lamoia, convida para a 8ª Corrida Paletitas, que será realizada no dia 11 de janeiro, em Piúma. Com percurso de 8 km pela orla revitalizada e atletas vindos de diversas regiões do país, o evento promete movimentar a cidade em plena alta temporada, impulsionando turismo, economia e lazer. A Corrida Paletitas se consolida como um dos principais eventos esportivos do litoral sul capixaba. A organização será da Premium Comunicação Integrada de Marketing.
Arte
A Nazca apoia espetáculo de balé em Vitória A Nazca – primeira incorporadora no Espírito Santo a obter a Certificação Fitwell, um reconhecimento internacional por suas iniciativas voltadas à promoção de hábitos saudáveis e sustentáveis em seus empreendimentos imobiliários, investe em qualidade de vida além dos seus projetos. Desta vez, o apoio é ao espetáculo de ballet “Os 3 Desejos de Aladdin”, que acontece nos dias 6 e 7 de dezembro no Teatro Sesc Glória, no Centro da capital.
Disney
A Tia Penha Tours reúne pais e passageiros neste domingo (07), no Hotel Senac, para o tradicional encontro pré-embarque. Na programação, entrega dos kits de viagem e muitas novidades sobre a temporada de janeiro.
COQUETEL
A empresária Márcia Nales marcou presença no desfile em comemoração aos 30 anos da joalheria da designer Patrícia Teixeira. Crédito: Keone Magalhães
