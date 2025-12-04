Carolina Neves apresenta a nova coleção de sua linha home em Vitória

Carolina Neves segue expandindo seu universo para além das joias e acaba de lançar a terceira coleção da CN Home, chamada Bold. O coquetel de apresentação das peças que vão à mesa para ambientes decorativos, foi realizado no ateliê da marca na Praia do Canto, e reuniu clientes, amigas e admiradores que prestigiaram de perto as novas peças – pratos de servir, sobremesa, mini pires e jarras – que reforçam a estética já icônica da designer, com listras, curvas marcantes e a paleta de cor vibrante que se tornou assinatura da marca. A coleção nasce em sintonia com o próximo lançamento de joias de Carolina, inspirado em movimentos artísticos e na paixão da designer por unir arte e design. O momento também celebra a expansão internacional da joalheria capixaba, que fecha 2025 com 17 vitrines, entre Estados Unidos, França e Brasil, somando 14 pontos físicos e três plataformas online especializadas.