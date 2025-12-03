  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Sincades realiza l jantar de confraternização de final de 2025; veja foto

Vitória
Publicado em 03/12/2025 às 04h00
Homenagem da diretoria do Sincades ao governador Renato Casagrande

A  diretoria do Sincades prestou uma homenagem ao governador Renato Casagrande Casagrande. Crédito: Cacá Lima

Que venha 2026! 

Para celebrar as entregas e conquistas de 2025, o Sincades reuniu convidados na última sexta-feira (28/11), no Ilha Buffet Álvares, em Vitória, para o tradicional jantar de confraternização. Presidida por Idalberto Moro, a entidade representa o setor atacadista e distribuidor, que tem papel estratégico na economia capixaba. Entre os presentes, o  governador Renato Casagrande recebeu uma homenagem especial em reconhecimento à parceria institucional construída ao longo dos últimos anos e ao diálogo permanente com o segmento.

ENCONTRO

Carlos Henrique Veloso de Carvalho; Mario Barradas; Evandro Milet; Philipe Viana e André Ferraz Matos

O Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMEC) promoveu o “Encontro de Associados do CDMEC”, uma cerimônia de encerramento do ano que reuniu familiares, diretores, associados e representantes da entidade. O evento contou também com a apresentação das principais conquistas alcançadas ao longo de 2025. Na foto: Carlos Henrique Veloso de Carvalho; Mario Barradas; Evandro Milet; Philipe Viana e André Ferraz Matos. Crédito: Mile4/ Divulgação

Nova vitrine

A tarde desta quarta-feira (03), na Solarium, reunirá arte, mobiliário premiado e design autoral. Além da nova vitrine assinada por Tatiana Coutinho, com peças de José Zanine Caldas, a loja recebe, a partir das 15 h, a exibição da nova vitrine e a exposição de peças da ATTRI, apresentadas por Jamile Pena e Natália Aliani, que ficarão expostas durante todo o mês de dezembro. 

Celebração

O Hospital de Olhos Vitória celebra nesta sexta-feira (5) mais um ano de trabalho dedicado e bem-sucedido, reunindo seus médicos e colaboradores no The Garden Cerimonial. O encontro marca um ciclo de avanços importantes, reforçado pela qualidade dos serviços prestados e pelo papel da instituição como referência em cuidado ocular no Espírito Santo.

Confraternização

O consultor imobiliário André Correia recebe corretores de imóveis e parceiros na sexta-feira, 12 de dezembro, para a confraternização de fim de ano da Mentoria Insights. O evento também marca um ano do projeto, que já conta com a participação de mais de 100 corretores de imóveis.

Almoço de final de ano

Carol Neves recebe para almoço de Natal, na próxima terça-feira (09), em sua casa, na Praia do Canto. Estaremos lá! 

Dia do Colunista Social

O vereador Bruno Malias vai presidir Sessão Solene em homenagem ao Dia do Colunista Social, no próximo dia 10, na Câmara Municipal de Vitória. RR será homenageada e desde já agradece a lembrança. 

Parabéns pra você!

Quem aniversaria nesta quarta-feira (03) é o advogado empresarial Felipe Finamore Simoni, sócio do escritório Finamore Simoni Advogados, referência na área. 

FESTA

Hugo Rodrigues e Elayne Borel comemorando os 05 anos da Mesa de Negócios

Hugo Rodrigues e Elayne Borel: celebrando os 5 anos da Mesa de Negócios. Crédito: Vinicius Oliveira

Fernanda e Gabriel Rizk. Divulgação
confraternização

Fernanda e Gabriel Rizk em confraternização do Grupo Contauto, em Vila Velha. 

CELEBRAÇÃO

O presidente Paulo César Alves, o vice Demian Sarcinelli, os diretores Fred Marrani e Marcelo Araújo e o gerente-executivo Leandro Cordeiro receberam agências marítimas associadas, amigos e parceiros da instituição.

O Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Espírito Santo (Sindamares) celebrou mais um ano de conquistas com um jantar de confraternização realizado na Casa Mizzi. Na foto: o presidente Paulo César Alves, o vice Demian Sarcinelli, os diretores Fred Marrani e Marcelo Araújo e o gerente-executivo Leandro Cordeiro receberam agências marítimas associadas, amigos e parceiros da instituição . Crédito: Cloves Louzada

Este vídeo pode te interessar

Veja também

Bodas de Prata Francini e Paulo Sepulcri
Francini e Paulo Sepulcri celebram Bodas de Prata com festa em Vitória
lara Perin, Daniela Caser, Ligia Diniz e Felipe Fioroti
Arquitetos e designers escolhem seus espaços na CASACOR ES 2026
Valéria Nemer e Martha Paiva
Martha Paiva inaugura Árvore de Natal solidária com coquetel em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Casamento Festa de Aniversário Coluna Social Coluna Renata Rasseli Natal Réveillon
Viu algum erro?

Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível