Sincades realiza l jantar de confraternização de final de 2025; veja foto

Para celebrar as entregas e conquistas de 2025, o Sincades reuniu convidados na última sexta-feira (28/11), no Ilha Buffet Álvares, em Vitória, para o tradicional jantar de confraternização. Presidida por Idalberto Moro, a entidade representa o setor atacadista e distribuidor, que tem papel estratégico na economia capixaba. Entre os presentes, o governador Renato Casagrande recebeu uma homenagem especial em reconhecimento à parceria institucional construída ao longo dos últimos anos e ao diálogo permanente com o segmento.

ENCONTRO

O Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMEC) promoveu o “Encontro de Associados do CDMEC”, uma cerimônia de encerramento do ano que reuniu familiares, diretores, associados e representantes da entidade. O evento contou também com a apresentação das principais conquistas alcançadas ao longo de 2025. Na foto: Carlos Henrique Veloso de Carvalho; Mario Barradas; Evandro Milet; Philipe Viana e André Ferraz Matos. Crédito: Mile4/ Divulgação

Nova vitrine A tarde desta quarta-feira (03), na Solarium, reunirá arte, mobiliário premiado e design autoral. Além da nova vitrine assinada por Tatiana Coutinho, com peças de José Zanine Caldas, a loja recebe, a partir das 15 h, a exibição da nova vitrine e a exposição de peças da ATTRI, apresentadas por Jamile Pena e Natália Aliani, que ficarão expostas durante todo o mês de dezembro.

Celebração O Hospital de Olhos Vitória celebra nesta sexta-feira (5) mais um ano de trabalho dedicado e bem-sucedido, reunindo seus médicos e colaboradores no The Garden Cerimonial. O encontro marca um ciclo de avanços importantes, reforçado pela qualidade dos serviços prestados e pelo papel da instituição como referência em cuidado ocular no Espírito Santo.

Confraternização O consultor imobiliário André Correia recebe corretores de imóveis e parceiros na sexta-feira, 12 de dezembro, para a confraternização de fim de ano da Mentoria Insights. O evento também marca um ano do projeto, que já conta com a participação de mais de 100 corretores de imóveis.

Almoço de final de ano Carol Neves recebe para almoço de Natal, na próxima terça-feira (09), em sua casa, na Praia do Canto. Estaremos lá!

Dia do Colunista Social O vereador Bruno Malias vai presidir Sessão Solene em homenagem ao Dia do Colunista Social, no próximo dia 10, na Câmara Municipal de Vitória. RR será homenageada e desde já agradece a lembrança.