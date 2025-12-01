Arquitetos e designers escolhem seus espaços na CASACOR ES 2026

O Open House da CASACOR ES 2026 movimentou o antigo Hotel Porto do Sol essa semana, reunindo arquitetos, designers, paisagistas e decoradores para a apresentação oficial dos ambientes da mostra no próximo ano. Os diretores, Lígia Diniz e Felipe Fioroti, revelaram que serão 53 ambientes ocupando 3.300m² no total do antigo hotel, de frente para a praia de Camburi. Durante o evento, os profissionais interessados já começaram a escolher os espaços que assinarão na maior mostra de design de interiores e arquitetura das Américas.

ANIVERSÁRIO

O casal Rodrigo e Joana Barbosa celebrou os 7 anos de sua caçula, Sara. Na foto, a aniversariante com os irmãos, Benjamin e Rebeca, e a mamãe Joana. Crédito: Fabio Guidoni

A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim será a única mulher a participar de um importante debate sobre corrupção promovido pela Transparência Internacional – Brasil e o Insper, em São Paulo. O evento anual vai ter como tema “Corrupção e Crime Organizado: desafios para os setores público e privado no brasil”, e vai abordar o case de sucesso do Espírito Santo, que virou a página de um Estado que era dominado pela violência e corrupção e que hoje é referência nacional em gestão fiscal, transparência e governança.

CENTENÁRIO

A OAB-ES prestou uma homenagem especial alusiva ao centenário de nascimento do ilustre advogado Ary Lopes Ferreira, referência histórica para a advocacia capixaba, na Sessão do Conselho Pleno desta sexta (28). O momento reuniu familiares e dirigentes da instituição em uma celebração marcada por afeto e reconhecimento. Na foto, da esquerda para a direita: José Antônio Neffa Júnior (tesoureiro da OAB-ES), Carlos Augusto da Motta Leal (vice-presidente), o homenageado Dr. Ary Lopes Ferreira, o advogado e neto Dr. Leandro Ferreira, a filha Terezinha Ferreira, a presidente Érica Neves, o secretário-geral Eduardo Santos Sarlo e a secretária-geral adjunta Camila Brunhara. Crédito: Divulgação

O chef João Vieira, que recentemente assumiu a cozinha do Empório 85 Wine Bar, em Domingos Martins, participou da equipe brasileira vencedora do Intercontinental del Asado 2025 no Chile, um dos campeonatos mais importantes do churrasco mundial. Foi a primeira vez que uma equipe brasileira é campeã do concurso. O time, formado por 11 chefs, foi o grande campeão do evento, que reuniu mais de 80 equipes de diversos países das Américas e da Europa. A equipe do chef do restaurante capixaba venceu com a melhor pontuação somando as categorias peixe, frango, carne de porco sem osso e vegetariano, no primeiro dia, e picanha, costelinha suína e coelho no segundo dia.

Mérito Empresarial O XIX Prêmio Mérito Empresarial da ASES acontece no 11 de dezembro, no Steffen Centro de Eventos, reunindo empresários, lideranças e autoridades. Para o presidente Fábio Junger, o prêmio é uma vitrine da força que move o município. Reconhece quem ousa, quem cria e quem transforma o Espírito Santo com trabalho e visão de futuro. A cerimônia também dará posse à nova diretoria da ASES.

Dezembro Laranja A campanha deste ano do "Dezembro Laranja", da Sociedade Brasileira de Dermatologia, foca na importância do check-up médico anual, revelando que mais da metade da população brasileira nunca foi ao dermatologista. "O câncer de pele é o mais comum no país. Não devemos esperar uma lesão doer ou sangrar para procurar ajuda. A visita anual ao médico para realizar a dermatoscopia (exame detalhado das pintas) é essencial para o diagnóstico precoce e a cura", alerta a dermatologista Karina Mazzini.

Debut A Globalsys comemora em 2025 seus 15 anos de história reafirmando a força de um legado construído pelo fundador Wallace Lovato e hoje conduzido pelo CEO Thiago Molino e uma equipe engajada. A empresa se consolidou no mercado nacional e internacional, com presença em 13 estados e em quatro países, além de um time que ultrapassa 500 talentos e mais de 600 empresas atendidas. Com uma cultura que valoriza pessoas, aprendizado contínuo e mentalidades abertas à evolução, a Globalsys segue fortalecida para os próximos anos, unindo estratégia, tecnologia e visão de futuro. No dia 19 de dezembro a empresa vai reunir seu time e parceiros para celebrar em grande estilo.

Collab Peixinhos Adriana Delmaestroe sua filha Carolina convidam para almoço de apresentação da coleção “Peixinhos”, nesta quinta-feira (04), em almoço, no Caçarola Bistrot. O RP é de Marianne Assbu.