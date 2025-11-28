  • Renata Rasseli
Cesinha Saade inaugura novo endereço de sua maison com festa em Vitória

Vitória
Publicado em 28/11/2025 às 04h00
Cesar Neto, Isabela, Adriana e Cesinha Saade

Cesar Neto, Isabela, Adriana e Cesinha Saade: celebrando o novo endereço da Maison Libanesa Homem. Crédito: Mônica Zorzanelli

Novo endereço

O empresário Cesinha Saade foi o anfitrião desta quarta-feira (26), da inauguração do novo endereço da Maison Libanesa Homem, na Aleixo Netto, Praia do Canto. A festa foi super prestigiada por clientes, amigos e autoridades. A chef Anna Arreguy assinou o catering e o DJ Robertinho Leão animou as picapes.  Há 104 anos no mercado capixaba, o grupo Libanesa, comandado pelos empresários e irmãos Cesinha Saade e Flavia Saade, integra o grupo de empresas mais longevas do Estado. Veja quem circulou pelo coquetel na galeria de Mônica Zorzanelli.

COQUETEL

Marcos Gullo, Jorge Carneiro, Carol Gay, Carlos Marianelli, Lane Marianelli e Jair Bayer.

O empresário Carlos Marianelli, diretor da Compose, recebeu na noite de terça-feira (25) a arquiteta e designer Carol Gay para um encontro que reuniu criatividade, inspiração e nomes de destaque do setor. Na foto: Marcos Gullo, Jorge Carneiro, Carol Gay, Carlos Marianelli, Lane Marianelli e Jair Bayer . Crédito: Cloves Louzada

O capixaba Everton Wutke. Divulgação
em são paulo

O capixaba Everton Wutke será o anfitrião do evento que vai celebrar os 50 anos da Associação Brasileira de Empresas do Comércio Exterior (Abece), no dia 4 de dezembro, em São Paulo. O encontro reunirá lideranças empresariais e representantes de instituições com as quais o setor se relaciona. A Abece participa da construção de diretrizes, debates regulatórios e propostas voltadas ao aumento da competitividade e da eficiência logística brasileira e vai relembrar a trajetória da associação ao longo de cinco décadas.

JANTAR 

Daniel Barzilai, Alexandre Figueiredo e Luiz Coutinho

Daniel Barzilai, Alexandre Figueiredo e Luiz Coutinho; comemoração de final de ano da Florense. Crédito: Cacá Lima

Wanderson Lamoia e Cris Loss . Divulgação
comemoração

Wanderson Lamoia e Cris Loss celebraram junto à equipe os 10 anos da Paletitas, primeira marca do Grupo Lamoia e pioneira no Espírito Santo na produção de paletas. Com 55 lojas espalhadas por quatro estados, a marca conquistou o paladar e o coração dos capixabas, tornando-se parte da memória afetiva local. Os números refletem uma década de sucesso e sabor, fruto de dedicação e inovação da equipe: em dez anos, foram produzidos e vendidos cerca de 100 milhões de picolés. Atualmente, a Paletitas produz, em média, 5 mil toneladas anuais e, com a expansão da unidade fabril em andamento, a capacidade poderá triplicar nos próximos três anos.

Melhor sindicato do país ... 

O Sincades, que representa o setor de atacadistas e distribuidores do estado, foi destaque no Prêmio Atena 2025, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que reconhece iniciativas de federações e sindicatos para desenvolvimento sindical e de negócios em todo o país. Foram três premiações, e uma delas é o título de melhor sindicato do Brasil em engajamento e atuação. 

... é do ES

A entidade conquistou, ainda, o 1º lugar no Prêmio Sabedoria Atena, na categoria Top 10 Sindicatos de médio porte; recebeu o Prêmio Jornada Atena, ficando em 3º lugar no Brasil com o planejamento estratégico; e teve seis colaboradoras eleitas entre os 10 melhores alunos do país, pelo portal de educação da UniCNC. O Prêmio Atena será entregue no próximo mês, durante cerimônia no Rio de Janeiro. 

QUERIDOS DE RR

Painel

O escritório Abreu Júdice Advogados celebra 50 anos de trajetória e, para dar início às comemorações, na próxima segunda-feira (01), promove um painel exclusivo para convidados sobre “Eleições 2026: Desafios e Perspectivas”. Participam do bate-papo Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, advogado e ex-ministro do TSE (2014–2021), e Rodrigo Marques de Abreu Júdice, sócio do escritório e ex-membro do TRE-ES.

Ranking jurídico

O Anuário Análise Advocacia 2026, principal ranking jurídico do país, trouxe mais um reconhecimento para o ADB & Advogados Associados. O fundador Alexandre Dalla Bernardina foi eleito o advogado mais admirado do Espírito Santo na área de Direito de Família e Sucessões. E, nesta edição comemorativa de 20 anos, um destaque importante: ele aparece entre os 500 Advogados Mais Admirados do Brasil, sendo o único capixaba com atuação exclusiva em Direito de Família e Sucessões a integrar a lista nacional. O resultado reflete uma pesquisa realizada com executivos, diretores jurídicos e empresários de diversos setores, reforçando o peso institucional da conquista.

