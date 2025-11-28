Cesinha Saade inaugura novo endereço de sua maison com festa em Vitória

comemoração

Wanderson Lamoia e Cris Loss celebraram junto à equipe os 10 anos da Paletitas, primeira marca do Grupo Lamoia e pioneira no Espírito Santo na produção de paletas. Com 55 lojas espalhadas por quatro estados, a marca conquistou o paladar e o coração dos capixabas, tornando-se parte da memória afetiva local. Os números refletem uma década de sucesso e sabor, fruto de dedicação e inovação da equipe: em dez anos, foram produzidos e vendidos cerca de 100 milhões de picolés. Atualmente, a Paletitas produz, em média, 5 mil toneladas anuais e, com a expansão da unidade fabril em andamento, a capacidade poderá triplicar nos próximos três anos.