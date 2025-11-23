Theatro Carlos Gomes reabre com show do Silva e instalação de arte

Edson Barbosa, Erika Kunkel, Renato Casagrande, Virginia Casagrande, Fabricio Noronha, Andrés Côrtes: na inauguração oficial do restauro do Theatro Carlos Gomes, neste sábado (22), no Centro de Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli
As cortinas do Theatro Carlos Gomes foram abertas neste sábado (22), no Centro de Vitória, com show da Orquestra Sinfônica do ES e do cantor Silva, na Praça Costa Pereira, visita ao interior do espaço cultural e instalação da artista Flavia Junqueira. Autoridades, artistas e atores da cena cultural capixaba participaram da festa.
Inaugurado em 1927 e projetado pelo arquiteto italiano autodidata André Carloni, com inspiração no Teatro Scala de Milão, o equipamento cultural reabriu após obras de restauro e readequação, com inúmeras melhorias que resgatam aspectos estéticos e históricos. O ar condicionado foi super elogiado durante a festa de reabertura.
Com a restauração finalizada, o Carlos Gomes, que já recebeu grandes estrelas como Bibi Ferreira, Paulo Autran e Fernanda Montenegro, além de muitos artistas e apresentações locais, voltará a abrigar grandes espetáculos, shows e eventos. O prédio conta também com uma cafeteria, proporcionando um espaço de convivência para os capixabas.
Durante o evento de reabertura, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) apresentou um concerto com reinterpretações de obras de músicos brasileiros e participação do cantor Silva, celebrando a trajetória musical do artista capixaba. "O primeiro concerto que eu assisti quando criança foi aqui, no Carlos Gomes, esse teatro faz parte da minhas memórias", disse o cantor, na abertura do seu show.
A intervenção artística de Flávia Junqueira chamou a atenção na reestreia do TCG.
As obras do Theatro Carlos Gomes foram realizadas pelo Instituto Modus Vivendi, a partir de acordo de cooperação entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), como parte da iniciativa Resgatando a História, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da EDP, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. O valor total investido foi de R$ 20 milhões – sendo R$ 10 milhões provenientes do BNDES e R$ 10 milhões da EDP.
