Silva é atração confirmada na inauguração do Teatro Carlos Gomes

Divulgado em primeira mão por HZ, o teatro será reaberto na segunda quinzena de novembro após 10 anos fechado

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:20

O cantor Silva é atração confirmada do evento de reabertura do Teatro Carlos Gomes Crédito: Reprodução/Instagram/@silva

A tão aguardada reabertura do Teatro Carlos Gomes, no Centro de Vitória, agora tem data e atrações confirmadas. Quem acompanha HZ, já tinha visto em primeira mão algumas informações sobre o evento, que cá entre nós, alimentou as expectativas dos capixabas - uma vez que o aparelho cultural ficou quase 10 anos fechado.

A reabertura acontece no dia 22 de novembro, a partir das 16h, com uma celebração na Praça Costa Pereira. Haverá uma apresentação gratuita da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo com a participação do cantor capixaba Silva. Além do palco montado na praça, o teatro ficará aberto à visitação para que o público conheça o resultado do restauro.

Teatro Carlos Gomes no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A confirmação da entrega na segunda quinzena de novembro havia sido antecipada a HZ pelo secretário de Cultura, Fabrício Noronha, antecipando o prazo inicialmente previsto para dezembro. Fechado desde 2017, o equipamento passou por restauração iniciada em 2023 e volta a integrar o circuito cultural do Centro, preparado para receber produções de médio porte com conforto, segurança e tecnologia.

Em março deste ano, A Gazeta acompanhou as obras e registrou frentes concluídas: escadaria de acesso aos camarotes revitalizada e bilheteria reposicionada no lado direito da edificação. O restauro foi viabilizado por acordo de cooperação entre o Governo do Estado (Secult) e o Instituto Modus Vivendi, com recursos do BNDES e da EDP via Lei Federal de Incentivo à Cultura — R$ 20 milhões de investimento, metade de cada parceiro.

