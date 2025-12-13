Delícia natalina

Panetone e chocotone: lista traz opções artesanais para provar no ES

Pistache, caramelo salgado, framboesa e café estão entre os sabores selecionados por HZ em padarias e docerias capixabas

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 07:00

Com sua massa fofinha de aroma cítrico irresistível, cravejada de frutas ou gotas de chocolate, o panetone segue entre os protagonistas do cardápio de fim de ano.

Ao lado das sobremesas de Natal, que compõem a ceia, o famoso pão de origem italiana surpreende a cada temporada, tamanha a criatividade dos confeiteiros e padeiros que se dedicam à receita.

Na lista abaixo, você vai encontrar opções produzidas de forma totalmente artesanal no Espírito Santo. HZ garimpou combinações de dar água na boca, como café com chocolate branco e nozes, framboesa com laranja e pistache crocante. Confira!

Chocolateria Brasil

Na confeitaria da chef Flávia Gama, o menu de chocotones artesanais vai do clássico Gotas (R$ 140/550g) aos recheados mais elaborados, como o Cantal, de brigadeiro de castanha de caju com caramelo salgado, coberto com chocolate belga gold e flor de sal (R$ 280/1kg), o de limão siciliano com frutas vermelhas e amêndoas (R$ 250/1kg) e o Crocante de Pistache de Dubai coberto com chocolate branco e pistaches (R$ 320/1kg).

Outro destaque na doceria é o Crunchtone, inspirado em um bolo crocante que viralizou na internet (o crunch cake). Na versão da Chocolateria, a crocância se dá no recheio de brigadeiro ao leite com o folhado crocante da casa (R$ 280/1 kg). Praia do Canto e Santa Lúcia, Vitória. Encomendas e mais informações: (27) 99507-3130 e @chocolateriabrasil.

Crocante de Pistache de Dubai da Chocolateria Brasil Crédito: Bruno Gonçalves

Lu Franco Cakes

Para 2025, o menu de chocotones artesanais da chef Luciana Franco traz em destaque os recheados com brigadeiro crocante, que são: Croc de Nozes, com doce de leite e nozes banhadas em chocolate; Crunchy, de chocolate e creme de avelã; e Praliné, com um toque de avelãs e amêndoas.

Sucesso a cada temporada, o chocotone de pistache com brigadeiro branco e geleia artesanal de frutas vermelhas figura entre os queridinhos da confeitaria, assim como o Caramelo, que contém no recheio brigadeiro de chocolate meio amargo e caramelo com flor de sal. Quanto: P (R$ 55/180g), M (R$ 95/500g) e G (R$ 159/1kg). Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @lufrancocakes.

Chocotone com caramelo salgado da Lu Franco Cakes Crédito: Camila Luz

Pães Buendía

O cardápio da Pães Buendía traz, além do panetone tradicional, com massa de longa fermentação cravejada de uva-passa branca, laranjinha e cranberry (R$ 70/500g), o chocotone clássico (R$ 70/500g) e o Siciliano, recheado com creme de limão siciliano e baunilha (R$ 80/500g).

Todos os sabores também são produzidos na versão mini, de 250g, que custa a partir de R$ 40 de acordo com o sabor. Jardim Camburi, Vitória. Encomendas e mais informações: (27) 99272-8654 e @paes.buendia.

Panetone da Pães Buendía Crédito: Acervo/Buendía

Levã

A padaria artesanal trabalha apenas com encomendas e prepara quatro versões do pão natalino, todas com massa de longa fermentação (e 550g, em média).

Os sabores são Frutas vermelhas, pistache e chocolate branco (R$ 120); Chocolate (R$ 92); Coco tostado, castanha de caju e chocolate branco (R$ 90); e banana-passa e doce de leite (R$ 90).

Uma opção ideal para presentear é o Trio de Panetones, formado por minis de coco, banana e chocolate, com 250g cada um. Quanto: R$ 120. Jardim Camburi, Vitória. Encomendas e mais informações: (27) 98822-4769 e @levapadaria.

Minipanetone da Levã Crédito: Acervo/Levã

Olima Café

A produção 100% artesanal da casa, feita com massa de longa fermentação e essência natural, inclui três tipos de panetone. O chocotone, com gotas de chocolate e creme italiano, sai por R$ 90 (500g).

Já o de framboesa liofilizada, chocolate branco e laranja siciliana, lançamento nesta temporada, custa R$ 120, também com 500g. O queridinho do Natal é o de pistache, recheado com brigadeiro de pistache e massa cravejada de gotas de chocolate branco (R$ 130/500g). Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: (27) 99789-7807 e @olima.cafe.



Panetone do Olima Café Crédito: Estevão Ribeiro

Pepe Pâtisserie

Neste fim de ano, a confeitaria Pepe Pâtisserie está produzindo três sabores de panetone artesanal. No tradicional de frutas, a massa de longa fermentação contém pedaços de laranja, damasco, cranberry e uvas-passas brancas (R$ 99/500g).

Já o Duplo Chocolate é feito com meio amargo e ao leite (R$ 109/500g) e a terceira opção combina na massa chocolate branco e pistache (R$ 119/500g). Rota do Carmo, Pedra Azul, Domingos Martins. Encomendas e mais informações: (27) 99921-3111 e @pepepatisserie.

Panetone da Pepe Pâtisserie Crédito: Acervo/Pepe

Odara Pão e Café

Nas fornadas de panetone da casa, o mais disputado é o de café com chocolate branco caramelizado e nozes pecã (R$ 140/500g).

Tanto o clássico, elaborado com laranja bahia e limão siciliano confitados e uvas-passas ao rum (R$ 130/500g), quanto o chocotone Três Chocolates (branco, 63% e 38% cacau), que custa R$ 140 (500g), estão disponíveis à pronta-entrega.

As lojas da Odara ficam em Vitória, na Praia do Canto e em Jardim Camburi, e em Vila Velha, na Praia da Costa. Mais informações: @odarapaoecafe.

Panetone de café da Odara Crédito: Acervo/Odara

Jucá Padaria Artesanal

A vitrine natalina da padeira Luciana Jucá exibe gostosuras como croissant de rabanada e "árvore" de massa folhada com creme de pistache, mas os tradicionais panetone e chocotone reinam entre as encomendas para presentear.

O chocotone contém na massa chocolates meio amargo e ao leite, crocante de castanha de caju e raspas de limão e laranja (R$ 93/550g). Já o panetone de frutas vem com cereja, morango, cranberry e uvas-passas brancas e pretas (R$ 89/550g). Jardim Camburi e Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @jucanacozinha.

Panetone artesanal da Jucá Crédito: Acervo/Jucá

