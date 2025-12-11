Editorias do Site
Sobremesas de Natal: pudins, tortas e gelatos estão entre as opções no ES

Seleção do HZ traz 26 sugestões de doces produzidos em confeitarias da Grande Vitória para a ceia de fim de ano

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:09

Já entramos na reta final dos preparativos das festas de Natal e ano novo, e o HZ, como já é tradição em dezembro, está recheado de dicas para a sua ceia.

Além das mais de 120 sugestões de pratos sob encomenda em restaurantes, empórios e padarias do Espírito Santo, trouxemos um cardápio com diversas receitas clássicas desta época, como perupernillombo assadofarofa e panetone.   

Agora é a vez da sobremesa: na lista abaixo, você encontra 26 opções de doçuras produzidas em confeitarias capixabas especialmente para a temporada.

Pudim de chocolate branco, tiramisù, torta musse, brownie crocante e até gelato de gingerbread (o clássico biscoito natalino feito com especiarias) são algumas dessas delícias. Confira!  

26 dicas de sobremesas para servir na ceia 

  • 1

    O mais querido

    A confeitaria Alê do Pudim tem como principal especialidade a sobremesa mais amada pelos brasileiros. Para as festas de fim de ano, em especial o Natal, a casa fará versões de pudim que vão da tradicional (R$ 70/1 kg) à temática, de panetone (R$ 85/1 kg). Também fazem parte do menu natalino pudins de chocolate branco com frutas vermelhas (R$ 85/1 kg/foto), de chocolate belga com calda gold (R$ 100/1 kg) e de doce de leite com praliné de nozes (R$ 100/1 kg). Encomendas: até 15/12 (somente retirada) pelo Whatsapp (27) 99285-3214. Endereços: Vitória - Rua João da Silva Abreu, 971, loja 4, ao lado da The Coffee, e Av. Desembargador Santos Neves, 621. Serra - Shopping Mestre Álvaro, Eurico Salles. Mais informações: @aledopudim. FOTO: Denise Galinari 

    Pudim de chocolate branco com frutas vermelhas da Alê do Pudim
  • 2

    Quinteto açucarado

    Em Colina de Laranjeiras, a Loh Rossi Confeitaria Artesanal aposta em cinco sobremesas com base de creme de Ninho e coberturas variadas para compor a mesa natalina. As opções são: Abacaxi com coco e doce de leite, Bombom de uva, Bombom de morango, Brownie e Banoffee (R$ 119,90/para seis pessoas ou R$ 199,90/para 12 pessoas). Outra opção do menu de fim de ano é a cheesecake de frutas vermelhas (R$ 169,90/1,8 kg, em média). Encomendas: até 31/12 pelo Whatsapp (27) 99512-5955. Endereço: Rua Monte Ararate, 28, Colina de Laranjeiras, Serra. Mais informações: @lohrossi.confeitaria. FOTO: Estevão Ribeiro 

    Sobremesa de abacaxi, coco e doce de leite da Loh Rossi Confeitaria
  • 3

    Cremosidade máxima

    Destaque entre as tortas doces do cardápio de Natal da Soiô, por Fernanda Altoé, a torta musse (foto) é composta por massa de biscoito de cacau e musse de chocolate meio amargo, finalizada com morangos frescos. No tamanho P, com 20 centímetros de diâmetro, custa R$ 220 e serve de oito a 10 pessoas. Já a M, com 25cm, sai a R$ 320 (12 a 15 pessoas). Outra dica é a Torta Sintra, feita de massa de biscoito com castanha-do-pará, doce de maçã com canela e creme de baunilha (R$ 260/20 cm ou R$ 350/25 cm). Encomendas: até 22/12 ou enquanto durar o estoque, pelo (27) 99917-4544 (Whatsapp). Endereço: Rua Aleixo Netto, 92, Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @soiodoces. FOTO: Camila Luz  

    Torta musse de chocolate amargo da Soiô Doces
  • 4

    Torta clássica

    O carro-chefe entre as sobremesas de Natal da confeiteira Dulci Pogian para a D'dulci, em Vitória, é a clássica torta Charlotte, ladeada por biscoitos savoiardi (champanhe). Feita com bolo caseiro, creme branco e geleia de morangos ou de frutas amarelas, a doçura serve até 22 fatias (R$ 325/3,4 kg/foto). O Brownie Afogado também é uma opção de sobremesa para as festas. Montado em uma caixa de acrílico com musse e creme de leite em pó, pedaços de brownie e ganache de chocolate meio amargo, o doce custa R$ 158 (1,5 kg/serve até dez pessoas). Encomendas: até 20/12 (ou enquanto durar o estoque) pelo Whatsapp (27) 99512-8341. Endereço: Av. Carlos Moreira Lima, 945, Bento Ferreira, Vitória. Mais informações: @ddulci.pogian. FOTO: Acervo/d'Dulci       

    Charlote da d'Dulci Confeitaria, da chef Dulci Pogian
  • 5

    Origem vegetal

    Na Fava Confeitaria, a chef Luana Garcia cria sobremesas ao estilo plant-based, cujas receitas são focadas em alimentos vegetais, sem uso de ingredientes de origem animal. Uma sugestão para o Natal é o tiramisù sem lácteos e glúten, que leva creme tipo mascarpone, bolo de cumaru, café expresso e cacau polvilhado (rende em média 12 fatias). A torta Amenduca também é uma opção, ideal para o público vegano, feita com brownie de chocolate sem trigo, cream cheese de paçoquinha com fios de caramelo, ganache cremosa de café e toppings de chocolate de amendoim. Ambas as tortas custam R$ 200 e têm 20 centímetros de diâmetro, rendendo em média 12 fatias. Encomendas: até 16/12 pelo Whatsapp (21) 96961-7592. Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @favaconfeitaria. FOTO: Isie             

    Tiramisù vegano da Confeitaria Fava
  • 6

    Viral crocante

    Pavês, torta holandesa, folhada de morango e biscoitos natalinos estão entre os itens do cardápio de fim de ano da Doceria do Léo, que traz como novidade uma receita inspirada no viral crunchy cake (bolo molhado coberto com uma camada crocante de cereal matinal). O Crunchy Brownie da casa (foto) contém camadas de creme de chocolate, musse de sonho de Ninho, brigadeiro, pedaços de brownie e creme de avelã crocante (R$ 199 a travessa de 1,5 litro, que serve até 10 pessoas). Encomendas: enquanto durarem os estoques, pelo Whatsapp (27) 99603-2288 (Cobilândia), (27) 99521-1500 (Praia da Costa), (27) 99604-4212 (Cariacica) e (27) 98834-5272 (Jardim Camburi). Mais informações: @doceriadoleo. FOTO: Acervo/Doceria do Léo   

    Crunchy Brownie da Doceria do Léo
  • 7

    Gelatos natalinos

    Em plena temporada de festas de fim de ano e muito calor, nada como um sorvetinho para refrescar, certo? Na gelateria Barutti, a receita típica italiana surge em formato de torta e ganha também versões natalinas para compor a ceia. Os gelatos temáticos, vendidos também para viagem em embalagens de 700ml (R$ 79) ou 1,3 litro (R$ 118), estão disponíveis até 31/12 nos sabores Gingerbread, de biscoito com especiarias e caramelo crocante; Feliz Natal (foto), de iogurte, mesclado com morango e pistache; e Ano Novo, de avelã puro (nocciola). A lista de tortas de gelato inclui Pistache, Cookies & Caramelo, Kinder e Chocolate 54%, além da opção sem açúcar, Cheesecake com geleia de frutas vermelhas. Quanto: a partir de R$ 150 (pequena/até 6 pessoas). Encomendas: enquanto durarem os estoques, pelo Whatsapp (27) 3534-9193. Vitória, Vila Velha e Guarapari. Mais informações: @baruttigelato. FOTO: Nycholas Benaia     

    Gelato Feliz Natal da Barutti

