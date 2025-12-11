Para encomendar

Sobremesas de Natal: pudins, tortas e gelatos estão entre as opções no ES

Seleção do HZ traz 26 sugestões de doces produzidos em confeitarias da Grande Vitória para a ceia de fim de ano

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 17:09

Já entramos na reta final dos preparativos das festas de Natal e ano novo, e o HZ, como já é tradição em dezembro, está recheado de dicas para a sua ceia.

Agora é a vez da sobremesa: na lista abaixo, você encontra 26 opções de doçuras produzidas em confeitarias capixabas especialmente para a temporada.

Pudim de chocolate branco, tiramisù, torta musse, brownie crocante e até gelato de gingerbread (o clássico biscoito natalino feito com especiarias) são algumas dessas delícias. Confira!



26 dicas de sobremesas para servir na ceia

1 O mais querido A confeitaria Alê do Pudim tem como principal especialidade a sobremesa mais amada pelos brasileiros. Para as festas de fim de ano, em especial o Natal, a casa fará versões de pudim que vão da tradicional (R$ 70/1 kg) à temática, de panetone (R$ 85/1 kg). Também fazem parte do menu natalino pudins de chocolate branco com frutas vermelhas (R$ 85/1 kg/foto), de chocolate belga com calda gold (R$ 100/1 kg) e de doce de leite com praliné de nozes (R$ 100/1 kg). Encomendas: até 15/12 (somente retirada) pelo Whatsapp (27) 99285-3214. Endereços: Vitória - Rua João da Silva Abreu, 971, loja 4, ao lado da The Coffee, e Av. Desembargador Santos Neves, 621. Serra - Shopping Mestre Álvaro, Eurico Salles. Mais informações: @aledopudim. FOTO: Denise Galinari



2 Quinteto açucarado Em Colina de Laranjeiras, a Loh Rossi Confeitaria Artesanal aposta em cinco sobremesas com base de creme de Ninho e coberturas variadas para compor a mesa natalina. As opções são: Abacaxi com coco e doce de leite, Bombom de uva, Bombom de morango, Brownie e Banoffee (R$ 119,90/para seis pessoas ou R$ 199,90/para 12 pessoas). Outra opção do menu de fim de ano é a cheesecake de frutas vermelhas (R$ 169,90/1,8 kg, em média). Encomendas: até 31/12 pelo Whatsapp (27) 99512-5955. Endereço: Rua Monte Ararate, 28, Colina de Laranjeiras, Serra. Mais informações: @lohrossi.confeitaria. FOTO: Estevão Ribeiro

3 Cremosidade máxima Destaque entre as tortas doces do cardápio de Natal da Soiô , por Fernanda Altoé , a torta musse (foto) é composta por massa de biscoito de cacau e musse de chocolate meio amargo, finalizada com morangos frescos. No tamanho P, com 20 centímetros de diâmetro, custa R$ 220 e serve de oito a 10 pessoas. Já a M, com 25cm, sai a R$ 320 (12 a 15 pessoas). Outra dica é a Torta Sintra, feita de massa de biscoito com castanha-do-pará, doce de maçã com canela e creme de baunilha (R$ 260/20 cm ou R$ 350/25 cm). Encomendas: até 22/12 ou enquanto durar o estoque, pelo (27) 99917-4544 (Whatsapp). Endereço: Rua Aleixo Netto, 92, Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @soiodoces. FOTO: Camila Luz

4 Torta clássica O carro-chefe entre as sobremesas de Natal da confeiteira Dulci Pogian para a D'dulci , em Vitória, é a clássica torta Charlotte, ladeada por biscoitos savoiardi (champanhe). Feita com bolo caseiro, creme branco e geleia de morangos ou de frutas amarelas, a doçura serve até 22 fatias (R$ 325/3,4 kg/foto). O Brownie Afogado também é uma opção de sobremesa para as festas. Montado em uma caixa de acrílico com musse e creme de leite em pó, pedaços de brownie e ganache de chocolate meio amargo, o doce custa R$ 158 (1,5 kg/serve até dez pessoas). Encomendas: até 20/12 (ou enquanto durar o estoque) pelo Whatsapp (27) 99512-8341. Endereço: Av. Carlos Moreira Lima, 945, Bento Ferreira, Vitória. Mais informações: @ddulci.pogian. FOTO: Acervo/d'Dulci



5 Origem vegetal Na Fava Confeitaria , a chef Luana Garcia cria sobremesas ao estilo plant-based , cujas receitas são focadas em alimentos vegetais, sem uso de ingredientes de origem animal. Uma sugestão para o Natal é o tiramisù sem lácteos e glúten, que leva creme tipo mascarpone, bolo de cumaru, café expresso e cacau polvilhado (rende em média 12 fatias). A torta Amenduca também é uma opção, ideal para o público vegano, feita com brownie de chocolate sem trigo, cream cheese de paçoquinha com fios de caramelo, ganache cremosa de café e toppings de chocolate de amendoim. Ambas as tortas custam R$ 200 e têm 20 centímetros de diâmetro, rendendo em média 12 fatias. Encomendas: até 16/12 pelo Whatsapp (21) 96961-7592. Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @favaconfeitaria. FOTO: Isie

6 Viral crocante Pavês, torta holandesa, folhada de morango e biscoitos natalinos estão entre os itens do cardápio de fim de ano da Doceria do Léo , que traz como novidade uma receita inspirada no viral crunchy cake (bolo molhado coberto com uma camada crocante de cereal matinal). O Crunchy Brownie da casa (foto) contém camadas de creme de chocolate, musse de sonho de Ninho, brigadeiro, pedaços de brownie e creme de avelã crocante (R$ 199 a travessa de 1,5 litro, que serve até 10 pessoas). Encomendas: enquanto durarem os estoques, pelo Whatsapp (27) 99603-2288 (Cobilândia), (27) 99521-1500 (Praia da Costa), (27) 99604-4212 (Cariacica) e (27) 98834-5272 (Jardim Camburi). Mais informações: @doceriadoleo. FOTO: Acervo/Doceria do Léo

7 Gelatos natalinos Em plena temporada de festas de fim de ano e muito calor, nada como um sorvetinho para refrescar, certo? Na gelateria Barutti, a receita típica italiana surge em formato de torta e ganha também versões natalinas para compor a ceia. Os gelatos temáticos, vendidos também para viagem em embalagens de 700ml (R$ 79) ou 1,3 litro (R$ 118), estão disponíveis até 31/12 nos sabores Gingerbread, de biscoito com especiarias e caramelo crocante; Feliz Natal (foto), de iogurte, mesclado com morango e pistache; e Ano Novo, de avelã puro (nocciola). A lista de tortas de gelato inclui Pistache, Cookies & Caramelo, Kinder e Chocolate 54%, além da opção sem açúcar, Cheesecake com geleia de frutas vermelhas. Quanto: a partir de R$ 150 (pequena/até 6 pessoas). Encomendas: enquanto durarem os estoques, pelo Whatsapp (27) 3534-9193. Vitória, Vila Velha e Guarapari. Mais informações: @baruttigelato. FOTO: Nycholas Benaia

