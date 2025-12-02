De padarias a restaurantes

Ceia de Natal: veja lista com mais de 120 pratos sob encomenda no ES

Seleção do HZ inclui sugestões de entradas, assados, acompanhamentos e sobremesas para quem quer praticidade nas festas de fim de ano

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 16:53

Faltam poucas semanas para o Natal e quem ainda não planejou o cardápio da ceia conta com a praticidade das encomendas, que já acontecem a todo vapor em restaurantes, bufês, padarias e supermercados do Espírito Santo.

Nos 21 estabelecimentos consultados por HZ na Grande Vitória, os pedidos de Natal podem ser feitos até 23 de dezembro, mas os prazos variam de acordo com os estoques. Algumas casas também estão aceitando encomendas para o réveillon.

Leia mais Entradinhas para o Natal: 4 receitas práticas e deliciosas

Na seleção que você confere abaixo, há mais de 120 dicas para compor a mesa das festas, e os itens vão desde entradinhas até sobremesas, passando pelos tradicionais assados desta época (peru, chester, lombo suíno e tender) e acompanhamentos, como salpicão, arroz, farofa e salada.

A lista também inclui kits de ceia de completa, a partir de R$ 900 para até seis pessoas. Confira!

122 pratos sob encomenda para as ceias de fim de ano:

AGOSTINI CUCINA & 2 CHEFS GASTRONOMIA - Os chefs Rafael Agostini e Vivian Pavan oferecem três opções de ceia completa, que contemplam de cinco a seis pessoas. A opção 1, mais simples, inclui chester com farofa, arroz com amêndoa e salsa, salpicão e terrine de gorgonzola com damasco (R$ 900). Já a versão mais incrementada vem com itens como rosbife ao molho de mostarda e cebola caramelizada, salada de bacalhau e cuscuz marroquino (R$ 1.650).

Pedidos: até 18/12 pelo Whatsapp (27) 99634-4166.

até 18/12 pelo Whatsapp (27) 99634-4166. Mais informações: @agostinicucina e @2chefsgastronomia.

BEM DITA MASSA - Talharim de camarão ao catupiry (R$ 86/kg), lasanha à bolonhesa (R$ 73/kg), conquilha de bacalhau ao molho branco (R$ 88/kg), filé à parmegiana (R$ 138,35/kg) e tiramisú (R$ 129,55/kg) estão no cardápio natalino da rotisseria, especializada em massas.

Pedidos: até 23/12 pelo (27) 99909-4789.

até 23/12 pelo (27) 99909-4789. Endereços: Vitória - Rua Dr. Guilherme Serrano, 101, Barro Vermelho, e Rua Filogônio Mota, 250, loja 3, Jardim Camburi. Vila Velha: Rua Afonso Pena (atrás do Posto Moby Dick), Praia da Costa. Mais informações: @bemditamassa.

Conquilha de bacalhau ao molho branco da rotisseria Bem Dita Massa Crédito: Ari Oliveira

CAÇAROLA BISTROT - Terrine de gorgonzola com pistache, nozes e mel (R$ 78/90g), lombo suíno assado em baixa temperatura, fatiado e servido com o próprio molho (R$ 189/kg), arroz com lentilhas de puy e amêndoas (R$ 132/500g), quiche de salmão (R$ 264/unidade) e Casinhas de Natal (bolo de laranja em formato de casa/R$ 42 cada uma) são destaques no menu de fim de ano.

Pedidos: até 18/12 (Natal) e 26/12 (réveillon) ou enquanto durarem os estoques pelo Whatsapp (27) 99993-3773.

até 18/12 (Natal) e 26/12 (réveillon) ou enquanto durarem os estoques pelo Whatsapp (27) 99993-3773. Endereço: Rua Dr. Guilherme Serrano, 142, Santa Luiza, Vitória. Mais informações: @cacarolabistrot.

Bolos em forma de casinhas de Natal do Caçarola Bistrot Crédito: Débora Benaim

CAFÉ DOS REIS - O chef Bergson Rodrigues criou um menu com entradas, tortas e acompanhamentos para as festas de fim de ano que inclui, entre os destaques, torta rústica de bacalhau (R$ 160/20cm), caponata (R$ 85/500g), tomates confitados (R$ 80/500g), salada de polvo (R$ 159/500g), torta de pão (R$ 115/1,2 kg), melba de damasco, nozes e mel (R$ 125/600g) e miniempanadas argentinas (R$ 75/25 unidades).

Pedidos: até 21/12 (Natal) e 28/12 (réveillon) pelo Whatsapp (27) 99275-9695. Retiradas em Nova Almeida (Café dos Reis) e Serra Sede. Entregas sob consulta.

até 21/12 (Natal) e 28/12 (réveillon) pelo Whatsapp (27) 99275-9695. Retiradas em Nova Almeida (Café dos Reis) e Serra Sede. Entregas sob consulta. Mais informações: @cafedosreis.es.

CAROL SARDENBERG - O cardápio da chef para as festas de fim de ano propõe itens como tartare de salmão (R$ 270), quibe cru com coalhada seca (R$ 170) e vinagrete de polvo (R$ 220), que servem em média oito pessoas, e também pulled pork com goiabada picante (R$ 170/entrada), peixe assado em crosta de panko, ervas e limão siciliano (R$ 380/oito pessoas/com cebolas e batatas cozidas) e salada de cevadinha (R$ 160/1,5 kg).

Pedidos: até 17/12 pelo Whatsapp (27) 99963-8383.



até 17/12 pelo Whatsapp (27) 99963-8383. Endereço: Rua Agrimensor Adolpho Oliveira, 201, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @carolsardenbergcozinha.



Ceia de fim de ano preparada pela chef Carolina Sardenberg Crédito: Acervo/Carol Sardenberg

CASA DA ILHA - Entre as opções natalinas do restaurante estão assados como peru (R$ 295 a unidade/aprox. 3kg), frango desossado recheado com farofa (R$ 150 a unidade/aprox. 2kg) e tender fatiado com molho cítrico mostarda e mel (R$ 170 a unidade/aprox. 1 kg). A lista de acompanhamentos inclui arroz à grega (R$ 95/kg), farofa de miúdos (R$ 90/kg), salpicão de frango (R$ 90/kg) e maionese de maçã com alho-poró (R$ 100/kg).

Pedidos: até 19/12, pelo (27) 99999-9945 (Amanda).

até 19/12, pelo (27) 99999-9945 (Amanda). Endereço: Av. João Santos Filho, 340, Ilha de Santa Maria, Vitória. Mais informações: @restaurantecasadailha.

CASA ROTI - Peru assado inteiro recheado com farofa rica e servido com molho de manteiga e laranja (R$ 95/kg - a peça pesa aprox. 5kg), ravióli de ricota com cebola caramelizada servido com matriciana de polvo (R$ 150/kg), pernil de porco marinado na cerveja servido com molho acebolado do próprio assado, mostarda americana e ervas frescas (R$ 110/kg) estão entre os pedidos para as festas de fim de ano na rotisseria.

Pedidos: até 18/12 (Natal) e 26/12 (réveillon) ou enquanto durar o estoque, pelo (27) 99690-3939 ou 2142-4060.



até 18/12 (Natal) e 26/12 (réveillon) ou enquanto durar o estoque, pelo (27) 99690-3939 ou 2142-4060. Endereço: Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 70, loja 1, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @casa_roti.



CONSUELO CUISINE - O menu para festas de fim de ano inclui opções como guirlanda de brie assado na massa folhada com castanhas caramelizadas, figos, mirtilos e pistache (R$ 320/1,5kg), maionese de camarão finalizada com azeite trufado (R$ 255/kg), maionese de bacalhau (R$ 255/kg) e filé mignon au poivre com minibatatas assadas com páprica defumada (R$ 450/1,5 kg). De sobremesa, a pedida é a Torta de Sintra (R$ 190).

Pedidos: até 17/12 pelo Whatsapp (27) 99709-9976.

até 17/12 pelo Whatsapp (27) 99709-9976. Endereço: Rua José Luiz Gabeira, 81, loja 4, Barro Vermelho, Vitória. Mais informações: @consuelocuisine.

Guirlanda de brie com massa folhada do bufê Consuelo Cuisine Crédito: MK3Comunica

DELICATUS - A chef Raissa Franzotti preparou um menu de Natal que inclui pernil suíno assado na panela com molho de mostarda, laranja e mel (R$ 142/500g), rosbife ao molho madeira (R$ 192/500g), farofa rica de cebola tostada, castanhas, ovos, frutas secas e azeitonas (R$ 82/500g), salmão gravlax com sour cream (R$ 102/300g) e salada de bacalhau com grão-de-bico e azeitonas pretas (R$ 92/500g).

Pedidos: até 22/12 (Natal) e 29/12 (réveillon), pelo Whatsapp (27) 99507-7091.



até 22/12 (Natal) e 29/12 (réveillon), pelo Whatsapp (27) 99507-7091. Endereço: Rua José Nascif, 490, Bairro República, Vitória. Mais informações: @delicatusgourmet.



EDNA JABOUR - O cardápio para as festas de fim de ano inclui opções de ceia completa, para seis pessoas, a preços que variam de R$ 895 a R$ 1.400, e também entradas, salgados e pratos avulsos. Destaque para o camarão VM cremoso (R$ 280/kg), para o pernil desossado com molho de laranja e mel (R$ 180/1 kg), para o bacalhau à Zé do Pipo (R$ 250/kg) e também para entradinhas como brie folhado com nuts caramelizadas (R$ 220) e burrata com tomate confitado e molho pesto (R$ 140).

Pedidos: até 19/12 (Natal) e 29/12 (réveillon) pelo Whatsapp (27) 99277-9011.



até 19/12 (Natal) e 29/12 (réveillon) pelo Whatsapp (27) 99277-9011. Endereço: Rua Aleixo Neto, 154 e 156, Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @buffetedocesednajabour.



EMPÓRIO JOAQUIM - Croqueta de jamón e gruyère (R$ 49/seis unidades), melba de grana padano (R$ 93/500g), maionese de lagosta (R$ 200/500g), tender assado com manteiga e mel (R$ 286/aprox. 1 kg) e rosbife em três versões - ao molho poivre (R$ 184/500g), ao pesto (R$ 184/500g) e ao molho de mostarda especial (R$ 184/500g) - estão entre os destaques do menu de fim de ano.

Pedidos: até 17/12 às 17h (Natal) e 26/12 às 17h (réveillon), com valor mínimo de R$ 300, pelo Whatsapp (27) 99612-3979.

até 17/12 às 17h (Natal) e 26/12 às 17h (réveillon), com valor mínimo de R$ 300, pelo Whatsapp (27) 99612-3979. Endereço: Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @emporiojoaquim.

Rosbife para as festas de fim de ano do Empório Joaquim Crédito: Olivier Schochlin

EMPÓRIO SÃO BENTO - O menu natalino da casa traz opções como pasta de lagosta (R$ 199/kg), terrine de figo turco com nozes (R$ 99/500g) ou de siri com damasco (R$ 109,90/500g), quiche de cebola caramelizada com queijo gruyère (R$ 179,90/unidade com 1 kg aprox.) e assados como peru finalizado com manteiga de ervas e acompanhado de batatinhas rústicas e farofa natalina (R$ 139,90/kg) ou pernil assado lentamente ao molho de mostarda e mel, com farofa natalina (R$ 129,90/kg).

Pedidos: até 19/12 ou enquanto durarem os estoques, pelos telefones (27) 99507-4388 e 3029-3829.



até 19/12 ou enquanto durarem os estoques, pelos telefones (27) 99507-4388 e 3029-3829. Endereço: Avenida Carlos Moreira Lima, 481, Loja 2, Bento Ferreira, Vitória. Mais informações: @emporiosaobentovix.



EXTRABOM E EXTRAPLUS SUPERMERCADOS - O menu de fim de ano da rede traz opções de assados como chester (R$ 105,90/kg), peru (R$ 109,89/kg), pernil suíno (R$ 105,90/kg), tender (R$ 120,89/kg/decorado). Pasta de abacaxi com bacon (R$ 120,89/kg), bolinho de bacalhau (R$ 165,90/kg), manjar de coco (R$ 54,89/kg) e rabanada de panetone (R$ 65,89/kg) também estão na lista de encomendas.

Pedidos: até 23/12 de forma presencial nas lojas Extraplus de Praia da Costa, Praia do Canto, Hortomercado e Jardim da Penha e Extrabom de Itapoã, Gaivotas, Praia do Suá, Jardim Camburi, Goiabeiras, Jacaraípe, Porto Canoa e Boulevard Vila Velha. Em Guarapari, encomendas disponíveis no Extracenter. Mais informações: @extrabomsupermercados e @supermercadoextraplus.

Ceia dos supermercados Extraplus e Extrabom Crédito: Alex Gouvea

GABÊ FAMILY FOOD - Chester natalino (R$ 377/unidade), sobrecoxa desossada (R$ 117/três unidades), salpicão de bacalhau com palmito (R$ 166/700g, acompanhado de batata palha caseira) e tender fatiado com molho de laranja e mel (R$ 169/unidade) são itens do menu natalino da casa, que traz como sobremesa rabanada tradicional (R$ 53/seis unidades) ou recheada com doce de leite (R$ 73/seis unidades).

Pedidos: até 19/12, pelo Whatsapp (27) 99602-2070 ou 3025-2070.



até 19/12, pelo Whatsapp (27) 99602-2070 ou 3025-2070. Endereço: Rua Dr. Eurico de Aguiar, 900, Santa Lucia, Vitória. Mais informações: @gabefamilyfood.



MACUNAÍMA COZINHA EXPERIMENTAL - O menu de fim de ano do chef Murilo Góes inclui pedidos como salpicão de bacalhau com maionese de urucum (R$ 110/500g), salpicão de aratu com maionese de coentro (R$ 110/500g) e salpicão de caju com maionese de castanhas (R$ 85/500g/opção vegana). Na seção de farofas, destaque para a de abacaxi glaceado com socol e castanha do Brasil (R$ 55/500g), e uma dica de sobremesa é o pavê de chocolate com ganache de café e creme de amendoim (R$ 110/500g).

Pedidos: até 22/12 (Natal) e 28/12 (réveillon) pelo Whatsapp (27) 99294-6775. Retiradas na Praia da Costa, Vila Velha.

até 22/12 (Natal) e 28/12 (réveillon) pelo Whatsapp (27) 99294-6775. Retiradas na Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @macunaima.cozinha.

MAIS OPÇÃO - O menu de fim de ano vem com o tema Brasilidades e contempla pedidos como chester ao molho roti com toque de caju (R$ 169/kg), peru com compota de mexerica (R$ 169/kg) e salmão ao molho de maracujá com mel e cachaça (R$ 199/kg). Entre os acompanhamentos, destaque para as farofas de abacaxi com bacon (R$ 129/kg) e de banana com queijo coalho (R$ 129/kg), e também para a salada de folhas com abóbora assada e crocante de carne-seca (R$ 139/unidade). O bacalhau com purê de mandioca e massa filo crocante é uma das opções de assado (R$ 199/kg), para servir de entrada.

Pedidos : até 20/12 ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 98146-5206 (Juliana).

: até 20/12 ou enquanto durarem os estoques, pelo (27) 98146-5206 (Juliana). Endereço: Rua Chapot Presvot, 239, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @maisopcaorestaurante.

Opções para a ceia no restaurante Mais Opção Crédito: Camila Luz

NOZ COZINHA AFETIVA - Entre as opções de entrada, destacam-se vinagrete de polvo com feijão fradinho (R$ 220/kg), maionese de camarão VM (R$ 220/kg) e salpicão de frango defumado (R$ 155/kg). Na seção de pratos principais, as dicas são Bife Wellington (R$ 395 a peça de aprox. 2kg), pernil de cordeiro (R$ 380 a peça de aprox. 1,8 kg/acompanha molho do próprio assado com vinho tinto) e rosbife com molho de cogumelos (shimeji, Paris e funghi), conhaque e creme de leite fresco (R$ 275/1kg).

Pedidos: até 20/12 (Natal) e 28/12 (réveillon), pelo (27) 99701-6929.



até 20/12 (Natal) e 28/12 (réveillon), pelo (27) 99701-6929. Endereço: Rua Amélia Tartuce Nasser, 865, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @nozcomidaafetiva.



Rosbife com molho de cogumelos do Nóz Comida Afetiva Crédito: Samantha Barcellos

PADARIA MONZA - Entre os destaques do menu natalino estão rosbife ao molho de vinho com champignon (R$ 69,90/500g), brandade de bacalhau gratinado (R$ 129,90/kg), peru decorado (R$ 399,90/serve até oito pessoas), cuscuz marroquino (R$ 79,90/kg), salada de peru com penne e uva rubi (R$ 119,90/kg) e entradas como quiche de camarão (R$ 64,90/três pessoas) e pasta de pistache (R$ 39,90/130g). Charlote de pistache (R$ 179,90/10 pessoas) e torta natalina (R$ 129,90/10 pessoas) são dicas de sobremesa.

Pedidos: até 20/12 (Natal) e 27/12 (réveillon) pelo telefone (27) 3064-3754 ou na central de encomendas pelo Whatsapp (27) 99236-9900. Lojas em Vitória, Vila Velha e Serra. Mais informações: @padariamonza.

Ceia de fim de ano da Padaria Monza Crédito: Studio Pac

RESTAURANTE PARTEI - Salada de coco com abacaxi (R$ 95,90/kg), costela suína cozida lentamente e barbecue de goiabada (R$ 159,90/kg), lombinho suíno com chutney de abacaxi e menta (R$ 159,90/kg), arroz com lentilha, cebola crispy e tâmara (R$ 84,90/kg), quiche de alho-poró, bacon e tomate cereja (R$ 89,90/kg), torta holandesa (R$ 149,90/unidade) e Red Velvet (R$ 149,90/unidade) são itens da ceia sob encomenda no restaurante.

Pedidos: até 19/12 pelo Whatsapp (27) 99874-0534.

até 19/12 pelo Whatsapp (27) 99874-0534. Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 25, Campo Grande, Cariacica. Mais informações: @restaurantepartei.

Arroz com lentilha do restaurante Partei Crédito: Acervo/Partei

SOETA RESTAURANTE - O menu de Natal da casa apresenta como opções de encomenda salpicão de peru com batata crocante (R$ 98/250g), peru inteiro envolto em bacon e recheado com farofa especial (R$ 620 a peça de aprox. 4,5 kg), cordeiro assado em baixa temperatura com molho de especiarias (R$ 154/500g), arroz de lentilha com cebola crocante (R$ 55/500g) e, de sobremesa, rabanadas ao vinho tinto (R$ 49/5 fatias).

Pedidos: até 20/12 pelo Whatsapp (27) 98875-1032.

até 20/12 pelo Whatsapp (27) 98875-1032. Endereço: Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @soetarestaurante.

Opções do Soeta sob encomenda para a ceia Crédito: Agência Elevate

VIVIAN MUSSO GASTRONOMIA - A chef traz em seu menu de fim de ano opções como camarões à provençal (R$ 260/500g), filé de robalo em crosta de ervas ao limão siciliano (R$ 240/500g), pernil suíno ao molho de cerveja preta (R$ 135/500g), arroz de pato (R$ R$ 140/550g) e rocambole de frango com queijos e bacon (R$ 240/1,2 kg). De sobremesa, a pedida são as travessas, de biscoito belga com especiarias (R$ 200/1,2 kg), de cookies (R$ 200/1,2 kg) ou de pistache (R$ 240/1,2 kg).

Pedidos: até 19/12 (Natal) e 26/12 (réveillon), pelo Whatsapp (27) 99984-9894.

até 19/12 (Natal) e 26/12 (réveillon), pelo Whatsapp (27) 99984-9894. Endereço: Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @vivianmussogastronomia.

Rocambole natalino do bufê Vivian Musso Gastronomia Crédito: Pedro Piol

Este vídeo pode te interessar