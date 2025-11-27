7 receitas de farofas práticas e saborosas

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 19:24
A farofa é aquele acompanhamento versátil que transforma qualquer refeição em um momento ainda mais especial. Simples de fazer, ela agrada a diferentes gostos e pode ser preparada com uma infinidade de ingredientes que realçam ainda mais seu sabor. Pensando nisso, reunimos 7 receitas de farofa para você testar em casa e se surpreender. Confira!
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o bacon e frite bem. Adicione os demais ingredientes, exceto a farinha de mandioca e o cheiro-verde, e refogue até a cebola ficar transparente. Por último, junte a farinha, mexa até dourar. Retire do fogo e finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.
Em água corrente, lave o quiabo, seque com papel-toalha e disponha em uma panela. Adicione o óleo, a manteiga e a cebola e leve ao fogo baixo para refogar, mexendo de vez em quando, até o quiabo ficar macio. Acrescente a farinha de milho e, aos poucos, a água, cozinhe até a farofa ficar levemente úmida. Tempere com sal e molho de pimenta. Desligue o fogo, transfira a farofa para um recipiente e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Junte os demais ingredientes, exceto a farinha, e misture bem. Por último, coloque a farinha e refogue por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho em pó e os flocos de cebola e refogue por 2 minutos. Retire do fogo e despeje a mistura em um recipiente. Acrescente a farinha de mandioca e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione as bananas-da-terra e frite até dourar. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira as bananas-da-terra para uma peneira e reserve. Na mesma panela com o óleo que fritou as bananas-da-terra, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e frite até dourar. Junte a salsinha e as bananas-da-terra, reduza o fogo e misture com cuidado. Aos poucos, coloque a farinha de mandioca e misture bem. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar levemente dourada. Quebre os ovos diretamente na frigideira e mexa bem até cozinhar completamente, formando pedaços pequenos. Acrescente a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre para incorporar ao ovo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Continue mexendo até a farofa ficar bem soltinha e levemente dourada. Sirva em seguida.
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia e levemente dourada. Junte o alho e refogue rapidamente, apenas até liberar o aroma. Adicione a cenoura e refogue por cerca de 2 a 3 minutos, mexendo sempre, até ficar levemente macia. Abaixe o fogo para médio-baixo, acrescente a farinha de quinoa aos poucos e misture bem para envolver todos os ingredientes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Mexa continuamente por mais 2 a 4 minutos, até a farofa ficar soltinha e levemente dourada. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
