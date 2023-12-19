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Farofa famosa de bar em Vitória é opção prática para o Natal

Receita do Boteco do João fica pronta em 20 minutos e surpreende pela crocância. Cebola queimada dá toque especial à preparação
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 07:00

Farofa de cebola queimada do Boteco do João, em Vitória
Farofa do chef João Mendes é um clássico da boemia em Vitória Crédito: Gabriel Lordello
O famoso Boteco do João, em Santa Martha, Vitória, tem com trunfo em seu cardápio uma deliciosa farofa de cebola queimada. Servida como acompanhamento nos principais pratos do bar, ela é sucesso na cena boêmia da Capital.
Quer aprender a prepará-la em casa? O chef do Boteco do João e do restaurante Cozinha do João, João Mendes, revelou para o HZ cada etapa da receita, que é simples, versátil e irresistível. Confira! 

FAROFA DO BOTECO DO JOÃO

Rendimento: 20 porções
Tempo de preparo: 20 minutos, em média
Execução: fácil

INGREDIENTES

  • 5 cebolas grandes picadas
  • 1 cabeça de alho picada
  • 450 ml de óleo ou de azeite, podendo dividir meio a meio
  • 1 quilo de farinha fina de mandioca
  • Sal a gosto

MODO DE PREPARO

  1. Coloque as cebolas na panela com o óleo ainda frio, em fogo baixo. 
  2. Assim que as cebolas dourarem, acrescente o alho. 
  3. Quando o alho fritar, acrescente a farinha, de preferência bem fina. 
  4. Aumente um pouco o fogo e mexa por 10 minutos, com a chama ainda acesa. 
  5. Desligue o fogo e acrescente sal a gosto.

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