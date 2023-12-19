Farofa famosa de bar em Vitória é opção prática para o Natal

O famoso Boteco do João, em Santa Martha, Vitória, tem com trunfo em seu cardápio uma deliciosa farofa de cebola queimada. Servida como acompanhamento nos principais pratos do bar, ela é sucesso na cena boêmia da Capital.
Quer aprender a prepará-la em casa? O chef do Boteco do João e do restaurante Cozinha do João, João Mendes, revelou para o HZ cada etapa da receita, que é simples, versátil e irresistível. Confira!
FAROFA DO BOTECO DO JOÃO
Rendimento: 20 porções
Tempo de preparo: 20 minutos, em média
Execução: fácil
Tempo de preparo: 20 minutos, em média
Execução: fácil
INGREDIENTES
- 5 cebolas grandes picadas
- 1 cabeça de alho picada
- 450 ml de óleo ou de azeite, podendo dividir meio a meio
- 1 quilo de farinha fina de mandioca
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO
- Coloque as cebolas na panela com o óleo ainda frio, em fogo baixo.
- Assim que as cebolas dourarem, acrescente o alho.
- Quando o alho fritar, acrescente a farinha, de preferência bem fina.
- Aumente um pouco o fogo e mexa por 10 minutos, com a chama ainda acesa.
- Desligue o fogo e acrescente sal a gosto.