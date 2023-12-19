Farofa famosa de bar em Vitória é opção prática para o Natal

Farofa do chef João Mendes é um clássico da boemia em Vitória Crédito: Gabriel Lordello

O famoso Boteco do João, em Santa Martha, Vitória, tem com trunfo em seu cardápio uma deliciosa farofa de cebola queimada. Servida como acompanhamento nos principais pratos do bar, ela é sucesso na cena boêmia da Capital.

Quer aprender a prepará-la em casa? O chef do Boteco do João e do restaurante Cozinha do João, João Mendes, revelou para o HZ cada etapa da receita, que é simples, versátil e irresistível. Confira!

FAROFA DO BOTECO DO JOÃO

Rendimento: 20 porções

Tempo de preparo: 20 minutos, em média

Execução: fácil



INGREDIENTES

5 cebolas grandes picadas

1 cabeça de alho picada

450 ml de óleo ou de azeite, podendo dividir meio a meio

1 quilo de farinha fina de mandioca

Sal a gosto

MODO DE PREPARO