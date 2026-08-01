Grupo Águia Branca abre comemoração dos 80 anos com lançamento de documentário em Vitória

A sessão, que reuniu os acionistas, a família Chieppe, colaboradores e a imprensa, foi marcada pela emoção. Foi impossível não sorrir ou chorar com o documentário que conta a trajetória da companhia a partir das pessoas que ajudaram a construir seu legado. "Eu me emocionei muito quando vi pela primeira vez, e tenho certeza que nesta sala de cinema não será diferente", disse o presidente Kaumer Chieppe, em seu discurso de abertura.
Na terra dos Beatles
Rock capixaba em Liverpool
Edu Henning já está na contagem regressiva para mais uma temporada do Clube Big Beatles em Liverpool. No dia 28 de agosto, a banda embarca para a 27ª participação consecutiva no International Beatleweek, o maior festival dedicado aos Beatles do mundo. Primeiro grupo da América Latina a integrar o Hall da Fama do evento, o Clube Big Beatles soma mais de 300 apresentações na cidade inglesa e, nesta edição, alcança a marca de 66 shows no lendário Cavern Club. O roteiro ganha ainda um convidado de peso: Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, sobe ao palco em todas as apresentações ao lado dos capixabas.
Em Vila Velha
Dubladores no GeekXP
O Boulevard GeekXP, que acontece neste fim de semana no Boulevard Shopping Vila Velha, recebe quatro nomes de peso da dublagem brasileira: Vyni Takahashi, Glauco Marques e Tati Keplmair, conhecidos pelo trabalho em One Piece, um dos animes mais populares do mundo, além de Felipe Grinnan, voz de personagens de franquias como Madagascar, Dragon Ball Super e Resident Evil. A entrada é gratuita.
Literatura e arquitetura
Noite literária
A programação da 52ª Convenção Nacional da AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura) reserva espaço também para a literatura. Na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto, acontece a noite literária com coquetel de lançamento em terras capixabas do livro ‘Arquitetura Catarinense: AsBEA-SC 20 Anos’, publicado em abril deste ano para celebrar as duas décadas de atuação da entidade em Santa Catarina. O encontro contará com a presença da presidente da AsBEA/SC, a arquiteta e urbanista Maria Aparecida Cury Figueiredo, e será uma oportunidade para conhecer a publicação, que reúne importantes registros da produção arquitetônica catarinense, e estará à venda durante o evento.