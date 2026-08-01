Grupo Águia Branca abre comemoração dos 80 anos com lançamento de documentário em Vitória

"O cinema é onde todo filme quer chegar", disse o cineasta Gui Castor, diretor do documentário "Latitudes da Águia", que narra a história os 80 anos do Grupo Águia Branca, na estreia nesta sexta-feira (31), no Cinemark Vitória.



A sessão, que reuniu os acionistas, a família Chieppe, colaboradores e a imprensa, foi marcada pela emoção. Foi impossível não sorrir ou chorar com o documentário que conta a trajetória da companhia a partir das pessoas que ajudaram a construir seu legado. "Eu me emocionei muito quando vi pela primeira vez, e tenho certeza que nesta sala de cinema não será diferente", disse o presidente Kaumer Chieppe, em seu discurso de abertura.





A narrativa do documentário dá voz a mais de 100 colaboradores que participam da construção de uma empresa que hoje atua nos segmentos de mobilidade, logística e comércio de veículos em todas as regiões do país.





Após a estreia em Vitória, o documentário será exibido nos cinemas das principais localidades onde o Grupo Águia Branca possui operações para colaboradores, clientes e autoridades locais. Em dezembro, o documentário chegará ao YouTube.





Antes da exibição do documentário, a plateia também se emocionou com um vídeo produzido pela IA com imagens e vozes dos fundadores da empresa, os irmãos Vallecio Chieppe, Wander e Aylmer Chieppe, narrando o início do grupo.