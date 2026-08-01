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Renata Rasseli

Grupo Águia Branca abre comemoração dos 80 anos com lançamento de documentário em Vitória

"Latitudes da Águia" estreou nesta sexta-feira (31) em sessão para a família, colaboradores e convidados no Cinemark Vitória

Publicado em 01 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

01 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Décio, Kaumer, Renan e Riguel Chieppe
Décio, Kaumer, Renan e Riguel Chieppe: na estreia de "Latitudes da Águia", que narra a história dos 80 anos do Grupo Águia Branca.  Mônica Zorzanelli
"O cinema é onde todo filme quer chegar", disse o cineasta Gui Castor, diretor do documentário "Latitudes da Águia", que narra a história os 80 anos do Grupo Águia Branca, na estreia nesta sexta-feira (31), no Cinemark Vitória. 

A sessão, que reuniu os acionistas, a família Chieppe, colaboradores e a imprensa, foi marcada pela emoção. Foi impossível não sorrir ou chorar com o documentário que conta a trajetória da companhia a partir das pessoas que ajudaram a construir seu legado. "Eu me emocionei muito quando vi pela primeira vez, e tenho certeza que nesta sala de cinema não será diferente", disse o presidente Kaumer Chieppe, em seu discurso de abertura. 

A narrativa do documentário dá voz a mais de 100 colaboradores que participam da construção de uma empresa que hoje atua nos segmentos de mobilidade, logística e comércio de veículos em todas as regiões do país.

Após a estreia em Vitória, o documentário será exibido nos cinemas das principais localidades onde o Grupo Águia Branca possui operações para colaboradores, clientes e autoridades locais. Em dezembro, o documentário chegará ao YouTube. 

Antes da exibição do documentário, a plateia também se emocionou com um vídeo produzido pela IA com imagens e vozes dos fundadores da empresa, os irmãos Vallecio Chieppe, Wander e Aylmer Chieppe, narrando o início do grupo. 
Parabéns pra você! 
Rozane Rasseli, Rubinho Rasseli e família
Rozane Rasseli, Rubinho Rasseli e família Cloves Louzada

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Dr. Josemar Moreira e Dra. Carla Stein estavam em Salvador na 80ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP).
Dr. Josemar Moreira e Dra. Carla Stein participaram da 80ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União (CNOMP), em Salvador (BA). Divulgação

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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