Ciência como política de Estado: o futuro do Espírito Santo

Há planos que nascem para cumprir tabela e há planos que, se levados a sério, podem mudar o destino de um lugar. O Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Espírito Santo (PCTI-ES) pertence ao segundo grupo. Ele não é apenas um documento cheio de metas e indicadores; é uma tentativa de colocar a ciência e a inovação no centro da estratégia de desenvolvimento capixaba.





O Espírito Santo decidiu olhar para 2035 com sete eixos estratégicos que vão da governança à popularização da ciência. É um cardápio ambicioso: descentralizar a infraestrutura científica, formar mais mestres e doutores, criar ambientes de inovação, internacionalizar empresas, estimular a transformação digital e, talvez o mais ousado, fazer da ciência um assunto popular. Em outras palavras, transformar conhecimento em desenvolvimento.





O plano tem pontos fortes que merecem ser celebrados. Foi construído de forma participativa, com oficinas e escutas em várias regiões, o que dá legitimidade e ajuda a enfrentar o velho problema da concentração na Grande Vitória.