Marés da globalização: quem prosperou e quem ficou para trás

Há teorias que parecem nascidas para o mundo acadêmico, mas acabam se tornando lentes para compreender a história. O teorema de Stolper-Samuelson, formulado em 1941, por Wolfgang Stolper (1912-2002) e Paul Samuelson (1915-2009), é uma dessas.





Ele mostra que o comércio internacional não é neutro: quando o preço relativo de um bem sobe, o fator de produção usado intensivamente nesse bem — trabalho ou capital — ganha, enquanto o outro perde. Essa lógica simples ajuda a explicar quem prosperou e quem ficou para trás ao longo dos séculos XX e XXI.





No início do século passado, o capital era o grande vencedor. A mecanização e a produção em massa elevaram os retornos das fábricas, enquanto trabalhadores não qualificados sofriam com baixos salários.