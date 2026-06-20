Marés da globalização: quem prosperou e quem ficou para trás

Há teorias que parecem nascidas para o mundo acadêmico, mas acabam se tornando lentes para compreender a história. O teorema de Stolper-Samuelson, formulado em 1941, por Wolfgang Stolper (1912-2002) e Paul Samuelson (1915-2009), é uma dessas.
Ele mostra que o comércio internacional não é neutro: quando o preço relativo de um bem sobe, o fator de produção usado intensivamente nesse bem — trabalho ou capital — ganha, enquanto o outro perde. Essa lógica simples ajuda a explicar quem prosperou e quem ficou para trás ao longo dos séculos XX e XXI.
No início do século passado, o capital era o grande vencedor. A mecanização e a produção em massa elevaram os retornos das fábricas, enquanto trabalhadores não qualificados sofriam com baixos salários.
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Os Estados Unidos prosperaram, abundantes em capital e tecnologia, mas a América Latina, dependente de exportações primárias, não conseguiu transformar sua riqueza natural em desenvolvimento amplo.
Após a Segunda Guerra, o comércio internacional expandiu-se. Países abundantes em mão de obra, como Japão e Coreia do Sul, prosperaram ao exportar bens intensivos em trabalho, elevando salários e construindo indústrias poderosas. Já o Reino Unido, com indústrias tradicionais e sindicatos fortes, sofreu para se adaptar à concorrência asiática, vivendo crises até a guinada neoliberal dos anos 1980.
A globalização das décadas seguintes foi quase um laboratório do teorema. A China, com sua abundância de mão de obra, tornou-se a “fábrica do mundo”, elevando salários urbanos e tirando milhões da pobreza. A Alemanha soube reposicionar-se, exportando bens intensivos em capital e tecnologia.
Mas o México, mesmo com o Nafta, não conseguiu sustentar ganhos salariais diante da competição chinesa. Nos Estados Unidos, o capital financeiro e tecnológico prosperou, enquanto trabalhadores industriais enfrentaram estagnação e perda de empregos.
No século XXI, a revolução digital trouxe uma nova configuração. O bem intensivo em capital tecnológico — software, algoritmos, plataformas digitais — tornou-se o mais valorizado. Resultado: retornos ao capital humano altamente qualificado e ao capital financeiro dispararam, enquanto o trabalho não qualificado ficou preso à precarização.
A Índia prosperou com sua mão de obra qualificada em tecnologia, e o Vale do Silício colheu frutos da era digital. Já o Brasil, apesar do boom das commodities nos anos 2000, não conseguiu diversificar sua economia, e muitos países africanos permaneceram presos à exportação de bens primários.
O teorema de Stolper-Samuelson é, assim, uma bússola. Não explica tudo, mas mostra a direção dos ventos: quem ganha e quem perde quando o comércio muda os preços relativos dos bens.
Ao longo de mais de um século, vimos países prosperarem ao alinhar sua abundância de fatores com as ondas do comércio global, e outros ficarem para trás por não conseguirem transformar vantagens naturais em desenvolvimento inclusivo. É uma crônica da redistribuição, em que cada ciclo histórico traz seus ganhadores e perdedores.