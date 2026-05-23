Nem Keynes, nem Hayek: o Brasil precisa de estratégia

O Brasil tem uma predileção por transformar debates econômicos em duelos ideológicos. Em 2026, já se fala em Keynes contra Hayek, como se a macroeconomia fosse um ringue de ideias importadas. É uma narrativa sedutora, mas também simplista. O país não cabe nesse binarismo.





A realidade é mais dura. Crescemos abaixo da média mundial há anos, e ficamos para trás em relação a emergentes como China e Índia. O PIB per capita brasileiro, que já foi promessa de ascensão, hoje se arrasta abaixo da média global. Essa é a verdadeira questão que deveria pautar a agenda macroeconômica: como aumentar o valor adicionado e a produtividade e devolver dinamismo à economia.





A Selic elevada é sintoma de um problema estrutural. Não se trata apenas de inflação, mas de baixa poupança interna, insegurança jurídica e desconfiança fiscal. Reduzir os juros de forma sustentável exige reformas institucionais, estabilidade regulatória e credibilidade nas contas públicas. Sem isso, o custo do dinheiro continuará sufocando investimentos.



